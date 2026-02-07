Ăn Tết ở Việt Nam, du khách Ba Lan xúc động khi đứng trước bàn thờ gia tiên

Khách Ba Lan đón Tết tại Việt Nam

Đến Việt Nam vào những ngày giáp Tết, sau thời gian tham quan TPHCM, một đoàn du khách Ba Lan tiếp tục hành trình về cồn Thới Sơn (Tiền Giang cũ, nay thuộc Đồng Tháp) để cảm nhận không khí Tết ở vùng quê Nam Bộ.

Adriana - nữ du khách từng nhiều lần đến Việt Nam - cho biết mỗi lần quay lại vào dịp Tết đều mang đến cho cô những cảm xúc rất riêng.

“Tôi đã đọc khá nhiều về Tết Việt Nam khi còn ở Ba Lan, nhưng chỉ khi đến đây, được nghe hướng dẫn viên giải thích cặn kẽ, tôi mới hiểu sâu hơn ý nghĩa của từng phong tục”, Adriana nói.

Du khách xúc động khi đứng trước bàn thờ gia tiên (Ảnh: Mộc Khải).

Điều khiến cô bất ngờ và xúc động nhất là khoảnh khắc đứng trước bàn thờ gia tiên trong một ngôi nhà địa phương. Adriana chia sẻ, việc người Việt dành sự trang trọng đặc biệt cho không gian thờ cúng, chuẩn bị lễ vật để tưởng nhớ tổ tiên khiến cô dừng lại rất lâu để quan sát.

“Tôi thực sự ấn tượng với cách người Việt kết nối với tổ tiên. Những nghi thức tâm linh hay việc đốt vàng mã để gửi gắm lòng thành kính cho người đã khuất vừa rất khác, lại vừa gợi cho tôi cảm giác quen thuộc. Ở Ba Lan, chúng tôi cũng có những nghi lễ tưởng nhớ người thân, chỉ là cách thể hiện không giống nhau”, Adriana chia sẻ thêm.

Theo cô, bàn thờ ngày Tết ở Việt Nam không chỉ mang vẻ trang nghiêm mà còn rất rực rỡ, ấm cúng. Những sắc màu, mùi hương và sự chăm chút trong từng chi tiết giúp cô cảm nhận rõ tinh thần sum vầy của ngày đầu năm. Bên cạnh đó, nữ du khách cũng tỏ ra thích thú khi lần đầu xem người Việt viết thư pháp.

“Những nét chữ mềm mại, uyển chuyển trông như đang chuyển động. Tôi nghĩ đó không chỉ là chữ, mà là cảm xúc của người viết”, cô nói.

Với Adriana, việc cùng bạn bè thưởng thức bánh truyền thống, đi dạo trong không khí Tết rộn ràng là những kỷ niệm khó quên trong hành trình trở lại Việt Nam.

Vợ chồng người Ba Lan Anita và Sławek lần đầu đến Việt Nam (Ảnh: Mộc Khải).

Trong khi đó, vợ chồng Anita và Sławek - du khách Ba Lan lần đầu đến Việt Nam - lại không giấu được sự ngạc nhiên khi nghe nói về Tết Nguyên đán, bởi ở Ba Lan họ đã đón năm mới cách đây khoảng một tháng rưỡi.

Theo cặp đôi, được trực tiếp chứng kiến không khí chuẩn bị lễ hội giúp họ hiểu rõ hơn vì sao dịp này lại có ý nghĩa đặc biệt với người Việt. Ngoài ra, thời tiết ở Việt Nam trong mùa lễ hội cũng khiến cặp đôi thích thú.

“Ở quê nhà tôi, lúc này nhiệt độ có thể xuống -20 đến -30 độ C. Còn ở đây, chúng tôi được cảm nhận nắng ấm và sự dễ chịu. Con người Việt Nam cũng thân thiện và gần gũi như chính thời tiết vậy”, Sławek nói.

Du khách được xem người địa phương sên mứt dừa cho ngày Tết (Ảnh: Mộc Khải).

Trải nghiệm gói bánh tét ngày xuân

Trong khi nhiều thành viên trong đoàn bày tỏ sự thích thú khi chứng kiến cảnh người Việt trang hoàng nhà cửa đón Tết, ông Miroslaw - một thành viên lớn tuổi - lại tỏ ra hào hứng khi được tự tay gói bánh tét cùng người địa phương.

Ông cho biết gia đình mình ở Ba Lan rất thích các món ăn từ gạo, nên khi được giới thiệu về bánh tét, ông muốn tham gia ngay.

Vị khách nước ngoài bên chiếc bánh tét ông tự tay gói (Ảnh: Mộc Khải).

“Ở nhà tôi cũng thường nấu ăn, nhưng đến khi gói bánh tét, tôi mới thấy thật sự không dễ. Nhiều lớp lá phải xếp cho ngay ngắn, cuốn đều tay, buộc lạt chặt mà bánh vẫn phải đẹp. Tôi làm mãi mới xong một cái, nhưng chưa gì nó đã sắp bung ra”, ông Miroslaw kể, vừa cười vừa lắc đầu.

Dù gặp không ít khó khăn, vị du khách cho rằng chính sự cầu kỳ ấy khiến món bánh tét trở nên đặc biệt và đáng nhớ hơn.

Ngoài bánh tét, ông Miroslaw cũng đánh giá cao các món ăn truyền thống mang hương vị đậm đà, dễ ăn như thịt kho trứng, củ kiệu.

Những năm gần đây, việc du khách nước ngoài đón Tết cùng người Việt không còn là trải nghiệm hiếm gặp. Thay vì chỉ ghé thăm các điểm tham quan, nhiều du khách phương Tây chủ động tìm đến những không gian sinh hoạt đời thường để quan sát cách người Việt chuẩn bị Tết.

Du khách hào hứng khi hòa cùng những phong tục truyền thống của người Việt (Ảnh: Mộc Khải).

Với họ, sự hấp dẫn của Tết Việt không nằm ở sự náo nhiệt bề ngoài, mà ở những khoảnh khắc gần gũi, ấm áp và giàu ý nghĩa tinh thần - điều khó có thể cảm nhận trọn vẹn nếu chỉ lướt qua bằng những chuyến tham quan ngắn.

Theo ông Trần Thế Dũng - Tổng giám đốc Vietluxtour - điều khiến nhiều du khách nước ngoài nhớ nhất không phải là lịch trình hay điểm đến, mà là cảm giác được sống trong không khí gia đình Việt, trực tiếp tham gia vào các sinh hoạt quen thuộc của ngày Tết.

Thực tế ghi nhận cho thấy, với nhiều du khách quốc tế, Tết Việt không chỉ là một lễ hội, mà còn là dịp để họ hiểu sâu hơn cách người Việt trân trọng gia đình, tổ tiên và những giá trị truyền thống được gìn giữ qua nhiều thế hệ.