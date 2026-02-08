Đơn hàng chế biến lươn đến cả tấn, thợ làm không ngơi tay

Những ngày cuối năm, làng Phan Thanh (xã Hợp Minh, tỉnh Nghệ An) rộn ràng không khí Tết với các cơ sở chế biến lươn hoạt động hết công suất, đỏ lửa từ sáng sớm đến tối muộn để kịp giao những đơn hàng lớn cho thị trường Tết Nguyên đán.

Làng Phan Thanh từ lâu đã nổi tiếng với các món ăn chế biến từ lươn như lươn cuộn thịt, lươn ướp, lươn sấy khô, lươn phi lê... Các sản phẩm này đều được sơ chế, tẩm ướp gia vị và đóng gói sẵn, mang lại sự tiện lợi tối đa cho người tiêu dùng.

Các cơ sở chế biến lươn ở làng Phan Thanh nhộn nhịp những ngày cận Tết (Ảnh: Nguyễn Phê).

Hương vị đặc trưng của lươn Phan Thanh là sự hòa quyện tinh tế giữa vị ngọt tự nhiên của lươn đồng với ớt, hành tăm, nghệ và các loại gia vị bản địa, tạo nên nét riêng khó lẫn của ẩm thực xứ Nghệ.

Danh tiếng của làng nghề càng được khẳng định khi "Tri thức về chế biến món ăn từ lươn ở Nghệ An" được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Kể từ đó, sản phẩm của làng Phan Thanh ngày càng được thị trường ưa chuộng, lượng đơn hàng tăng mạnh, đặc biệt vào dịp Tết Nguyên đán.

Chị Nguyễn Thị Ngân, một người dân làng Phan Thanh, xã Hợp Minh, chia sẻ: "Các sản phẩm chế biến sẵn rất phù hợp với nhu cầu ngày Tết. Món ăn đã được ướp gia vị, đóng gói, chỉ cần mở ra nấu chín là dùng ngay. Dịp Tết có khách, chỉ vài phút là có món nóng hổi, thơm ngon để đãi khách".

Một lao động bê khay lươn cuộn thịt vừa hoàn thiện tại cơ sở chế biến ở làng Phan Thanh (Ảnh: Nguyễn Phê).

Tại cơ sở chế biến lươn Khôi My, không khí làm việc càng trở nên khẩn trương. Hàng chục lao động tất bật sơ chế, đóng gói để kịp tiến độ giao hàng. Anh Nguyễn Minh Thao (SN 1993), chủ cơ sở cho biết dịp Tết là mùa cao điểm nhất trong năm.

"Riêng sản phẩm lươn cuộn thịt, chúng tôi đã nhận đơn khoảng 4 tấn. Các mặt hàng khác như lươn ướp, lươn sấy khô cũng tăng mạnh. Có thời điểm phải làm cả ngày lẫn đêm mới kịp giao cho khách", anh Thao chia sẻ.

Năm 2023, sản phẩm lươn ướp của cơ sở Khôi My được công nhận đạt tiêu chuẩn OCOP (mỗi xã một sản phẩm) 3 sao. Để đáp ứng nhu cầu thị trường, cơ sở đã đầu tư thêm máy móc, kho đông lạnh công suất lớn, hoàn thiện quy trình chế biến, đóng gói đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.

Không chỉ các cơ sở lớn, hàng chục hộ dân trong làng Phan Thanh cũng đang tất bật vào vụ. Nghề chế biến lươn tạo việc làm ổn định cho nhiều lao động địa phương, nhất là trong dịp Tết.

Chị Lương Thúy Hằng (SN 1978, trú xã Hợp Minh) cho biết, ngoài thời gian làm nông, chị tranh thủ làm thêm tại cơ sở chế biến lươn. "Ngày thường tôi kiếm thêm 300.000-350.000 đồng. Dịp Tết, đơn hàng nhiều, tiền công cao hơn, có thêm thu nhập để sắm sửa cho gia đình", chị Hằng nói.

Lươn cuộn thịt - sản phẩm đặc trưng của làng Phan Thanh trong vụ Tết (Ảnh: Nguyễn Phê).

Bà Nguyễn Phương Thảo, Chủ tịch UBND xã Hợp Minh, khẳng định nghề chế biến lươn đã góp phần nâng cao đời sống cho người dân địa phương.

"Sản phẩm lươn Phan Thanh hiện được tiêu thụ rộng khắp cả nước và xuất khẩu phục vụ người Việt xa quê. Việc được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia mở ra nhiều cơ hội để làng nghề mở rộng quy mô, phát triển bền vững", bà Thảo cho biết.

Trong nhịp lao động hối hả những ngày giáp Tết, làng lươn Phan Thanh không chỉ tất bật giao đơn hàng mà còn gìn giữ, lan tỏa giá trị của một làng nghề di sản, góp phần làm nên hương vị Tết đặc trưng của quê hương xứ Nghệ.