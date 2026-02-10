Giữa lúc đào Tết ế ẩm, nhiều tiểu thương lên sóng trực tiếp chốt đơn ầm ầm

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, sát ngày ông Công, ông Táo, nhiều khu vực bán hoa và cây cảnh Tết ở Hà Nội, lượng khách mua chưa thật sự nhộn nhịp.

Không ít tiểu thương than thở, tình cảnh kinh doanh ế ẩm do người dân thắt chặt chi tiêu hoặc ngại đỗ xe dưới lòng đường để xem đào, quất như những năm trước.

Nhiều tiểu thương vẫn mang tâm lý chờ khách đến mua (Ảnh: Trần Thành Công).

Tại các cung đường có nhiều quầy bán hoa Tết như Tố Hữu, Lạc Long Quân, Phạm Hùng... nhiều tiểu thương vẫn mang tâm lý ngóng khách mua. Khi vắng khách, họ thường sử dụng điện thoại để "giết" thời gian.

Trong bối cảnh này, nhiều tiểu thương tự xoay xở bằng cách tự livestream (phát trực tiếp) nhằm tìm kiếm khách ở các tỉnh xa và tăng tốc bán hàng trước ngày 29 Tết.

Chốt đơn liên tục nhờ phát trực tiếp

Mặc bộ trang phục chỉnh tề, anh Khổng Văn Mạnh (sống ở Phú Thọ) cài chiếc micro nhỏ lên vạt áo. Hình thức bên ngoài đã ưng ý, người đàn ông cẩn thận lắp đặt gậy livestream, mở màn hình điện thoại, nhấn vào chữ "LIVE" (trực tiếp) để bắt đầu buổi bán đào Tết.

Số lượng người theo dõi hiển thị trên màn hình tăng dần theo từng phút. Ban đầu, chỉ vài chục người xem, sau 15 phút, con số này đã cán mốc hơn 1.000.

Anh Mạnh bắt đầu buổi phát trực tiếp giới thiệu cây đào có giá hàng chục triệu đồng (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Gửi lời chào đến các khán giả, anh Mạnh tư vấn kỹ lưỡng về từng cây đào, quay cận cảnh mỗi chi tiết để tạo sự tin tưởng.

“Nhiều người bán hoa Tết qua livestream nên tôi thử phát trực tiếp. Hình thức này khá hiệu quả, thu hút được sự quan tâm của khách hàng”, anh Mạnh chia sẻ với phóng viên Dân trí.

Vốn là người trồng bonsai và thiết kế cây cảnh nghệ thuật, mỗi dịp Tết đến xuân về, anh Mạnh chuyển sang bán đào, bưởi.

Trước đây, người đàn ông chủ yếu bán hàng theo phương thức truyền thống, ngồi tại chỗ chờ khách đến tư vấn.

Bắt đầu phát trực tiếp từ hôm mùng 10 tháng Chạp, anh Mạnh cảm nhận, năm nay số lượng tiểu thương dùng cách bán hàng này đông hơn. Các nền tảng hỗ trợ tối đa để người bán thao tác dễ dàng, thuận tiện hơn.

Tết 2026, anh Mạnh nhập khoảng 40 gốc đào lâu năm về bán. Đến thời điểm này, phần lớn cây đào đã được khách đặt hàng. Giá nhập tăng khoảng 30% so với cùng kỳ năm ngoái. Nguyên nhân do thời tiết không thuận lợi, gió bão và mưa làm hỏng nhiều cây.

Ngoại trừ những lúc ăn uống hay có việc bận, hàng ngày, anh Mạnh phát trực tiếp từ 8h đến 22h-23h.

"Phiên phát trực tiếp cao nhất của tôi thu hút 4.000 mắt xem cùng lúc, lượng khách theo dõi nhiều nhất từ 19h trở đi. Nhờ livestream, kênh của tôi đã tăng từ 500 người theo dõi lên 2.000 người theo dõi trong thời gian ngắn", anh Mạnh chia sẻ.

Ban đầu, anh Mạnh dự định sử dụng kênh phát trực tiếp để kéo tương tác. Thế nhưng, kết quả thu được khiến tiểu thương này bất ngờ.

Khoảng 60% đơn hàng đào Tết được khách chốt qua livestream. Anh thừa nhận, việc bán hàng qua mạng như "người đi câu cá", đòi hỏi sự kiên trì, không thể vội vàng. Có ngày, khách đặt mua 4-5 cây nhưng có thời điểm 2 ngày liên tiếp không chốt được cây nào.

“Khách hàng chốt đơn qua livestream chủ yếu ở khu vực miền Bắc. Vị khách ở xa nhất hiện sinh sống tại Lâm Đồng, đặt mua một cây đào với giá 10 triệu đồng, chưa bao gồm chi phí vận chuyển”, anh cho biết.

Nhìn người đàn ông quê Phú Thọ tự tin trước ống kính, ít ai biết, anh Mạnh từng có thời điểm ngại ngùng, không biết giao lưu với khán giả. Sau vài tuần làm quen, anh tự tin hơn, có thể tư vấn hàng tiếng đồng hồ.

Bán đào Tết qua livestream giúp tiếp cận thêm khách hàng (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Theo anh, việc bán hàng qua mạng phụ thuộc vào "cái duyên". Có người bán nói hay vẫn không thu hút được khách hàng, quan trọng nhất là xây dựng được sự tin tưởng.

"Khi phát trực tiếp, ngoài giới thiệu cho khách, tôi phải quay cận cảnh từng bộ phận của cây. Lúc hàng được giao đến, vẻ đẹp của đào Tết phải đúng với hình ảnh trên mạng, giúp giữ uy tín lâu dài", anh bày tỏ.

Ngoài mục tiêu bán đào Tết, nam tiểu thương cho rằng, việc phát trực tiếp là cơ hội để quảng bá bản thân và giúp tăng tương tác. Từ đó, anh có thể bán hàng quanh năm, thay vì chỉ tập trung vào thời điểm Tết.

Xây dựng thương hiệu cho những năm sau

Ngoài những người đã có kinh nghiệm phát trực tiếp như anh Mạnh, năm nay, không ít tiểu thương lần đầu lên sóng với hy vọng thu hút thêm khách hàng.

Có thâm niên trồng đào Tết hơn 15 năm, sở hữu khu vườn với 1.000 gốc đào, anh Phan (chủ vườn đào Phan Hiếu ở Hà Nội) sử dụng kênh cá nhân để phát livestream trong bối cảnh nhiều tiểu thương áp dụng cách bán hàng này.

Giá đào tại vườn dao động từ vài trăm nghìn đồng đến vài chục triệu đồng tuỳ theo cành lớn hay nhỏ. Trong đó, những cây có gốc lớn được bán với giá 15-20 triệu đồng, do anh phải mua gốc từ vùng núi, chăm sóc kỳ công, tạo thành tác phẩm nghệ thuật.

Nhiều cây đào đã theo xe đi khắp mọi miền nhờ kênh bán hàng online (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Do lượng khách mua buôn chiếm phần lớn nên anh Phan không có thời gian phát trực tiếp cố định. Chủ vườn đào thường lên sóng vào buổi trưa hoặc chiều.

“Tôi mới bắt đầu phát trực tiếp nên lượng đơn hàng chốt được ở mức bình thường. Có ngày bán được 1–2 cây nhưng có những ngày không có cây nào được khách chốt”, anh bày tỏ.

Đơn hàng đào Tết được anh chuyển đi xa nhất là tới các tỉnh phía Nam. Để đảm bảo cây giữ được vẻ đẹp khi đến tay khách hàng, tiểu thương phải chằng buộc cẩn thận, tránh xê dịch gây hư hỏng.

Cảnh giác với đặt đào Tết qua mạng

Giữa lúc lượng khách hàng mua đào Tết ít hơn những năm trước, anh Bùi Mạnh Linh (sống ở Hà Nội) kết hợp cùng người chú - chủ vườn đào Sa Đôi - bán qua livestream.

23h, anh Linh thắp đèn, bước giữa ruộng trồng đào, giới thiệu cho khách về mức giá của từng cây. Khi có khách yêu cầu được quan sát kỹ hơn, anh tiến lại gần, quay cận cảnh từng chiếc nụ đang e ấp.

Được biết, khu vườn rộng khoảng 1.800m2, bán các loại đào huyền cho đến đào loại nhỏ với mức giá cao nhất lên đến 1-2 triệu đồng.

"Tôi chọn livestream sau 21h, vì đây là thời điểm khách rảnh rỗi, lướt mạng Internet nhiều", anh nói.

Theo anh Mạnh Linh, trải qua 2 buổi tối lên sóng, anh nhận thấy lượng người xem khá thưa thớt, do kênh chưa có nhiều tương tác. Những năm trước, khi phát trực tiếp, khách xem đông và ổn định từ 200-300 người. Năm nay, khách vào xem nhanh rồi thoát ra trong vài giây, ít bình luận hay tương tác.

Anh nhận định có thể do người tiêu dùng thắt chặt chi tiêu. Bên cạnh đó, nhiều khách hàng sợ lừa đảo qua mạng nên mang tâm lý e ngại.

Anh kể, cách đây vài ngày, một vị khách ở Ninh Bình chốt mua 2 cây đào với giá 1 triệu đồng/cây. Trước khi đặt cọc, khách sợ bị lừa nên yêu cầu gọi qua video, nhìn mặt người bán mới dám chuyển tiền.

"Để chốt được đơn, tôi phải gọi video trực tiếp để khách xác nhận gương mặt của chủ vườn giúp đảm bảo tin tưởng", anh cho biết.

Người đàn ông cho rằng, khách hàng nên cảnh giác với các chiêu lừa đảo qua mạng. Khi quyết định mua cây trên mạng, mọi người nên tìm hiểu kỹ thông tin của chủ vườn, gọi điện xác minh rõ ràng rồi mới trả tiền.

Hiện tại, vườn đào - nơi anh Mạnh Linh livestream - mới tiêu thụ được khoảng 30-40% cây đào, chủ yếu bán cho khách quen hoặc cư dân sống xung quanh vườn. Người đàn ông kỳ vọng, những ngày tới, lượng khách mua qua kênh cá nhân sẽ tăng hơn.

Sau các buổi lên sóng, anh Mạnh Linh cho rằng, do tương tác kém nên kênh chưa thu hút được nhiều khách hàng. Dự kiến, sau kỳ nghỉ Tết, anh sẽ tập trung xây dựng nội dung bằng cách quay các video về công việc nhà nông như làm vườn, cắt tỉa, ghép cành, uốn cây.

"Kênh có nội dung hấp dẫn sẽ xây dựng được uy tín lâu dài với khách hàng, tạo tiền đề cho những mùa Tết tiếp theo", anh nói.