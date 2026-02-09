Cụm linh vật ngựa ở Quy Nhơn gây bão mạng xã hội vì tạo hình “lạ"

Chỉ sau thời gian ngắn xuất hiện trên mạng xã hội, hình ảnh linh vật ngựa ở Quy Nhơn (Gia Lai) đã nhanh chóng lan truyền, thu hút hàng nghìn lượt thích, bình luận và chia sẻ. Nhiều người bày tỏ sự thích thú trước tạo hình mới mẻ, không khuôn mẫu nhưng vẫn giữ được giá trị văn hóa truyền thống (Ảnh: Công Sơn).

Điển hình là hình ảnh linh vật ngựa có mái tóc vàng, tay cầm điện thoại iPhone, nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Một tài khoản bình luận: “Có thể ngựa này không đẹp, nhưng có lẽ là độc nhất”. Nhiều ý kiến khác cũng cho rằng tạo hình linh vật tuy “lạ” nhưng mang lại cảm giác vui nhộn.

Hình ảnh đầu tiên về cụm linh vật mừng xuân Bính Ngọ 2026 tại Gia Lai dần lộ diện, nổi bật là hình tượng ngựa chiến uy lực, dũng mãnh vươn mình giữa nền trời, thu hút sự quan tâm của người dân, du khách.

Linh vật ngựa hình "siêu nhân", thể hiện cho sức mạnh, khí thế đầu năm mới.

Các nhân vật được tạo dáng tròn trịa, gương mặt ngộ nghĩnh, khoác lên mình áo hoa sặc sỡ, quần short, tay cầm ván lướt sóng, phao bơi… khi du lịch hè tại thiên đường nghỉ dưỡng Quy Nhơn.

Hình tượng cá voi, gợi lại những lần loài cá này xuất hiện tại vùng biển Gia Lai trong những năm gần đây.

Ngựa phi hành gia, biểu trưng cho Gia Lai là trung tâm khoa học công nghệ với Trung tâm khám phá khoa học Quy Nhơn nổi tiếng cả nước và khu vực.

Cụm linh vật tái hiện tiếng trống trận của nghĩa quân Tây Sơn.

Linh vật ngựa được xây dựng dựa trên hình tượng “Anh hiệu” trong bài chòi cổ Bình Định (cũ), nay thuộc tỉnh Gia Lai, một loại hình văn hóa dân gian độc đáo của địa phương.

Hình ảnh linh vật ông đồ đang cho chữ đầu năm, tái hiện nét đẹp văn hóa cầu may, cầu tài lộc, học tập trong dịp Tết.

Người dân, du khách tranh thủ đến chụp hình bên cụm linh vật Xuân Bính Ngọ 2026 ở trung tâm Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai.