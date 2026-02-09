Dưới đốt lửa, trên nung than cho bột “nở hoa”

Bánh thuẫn, món bánh truyền thống không thể thiếu trong dịp Tết Nguyên đán của người dân Quảng Ngãi và các tỉnh miền Trung, đang được một số hộ dân gìn giữ. Trong số đó, lò bánh của ông Bùi Đình Phùng (69 tuổi, xã Bình Sơn) là một minh chứng sống động cho sự bền bỉ với nghề.

Gia đình ông Phùng đã gắn bó với nghề làm bánh thuẫn qua nhiều thế hệ. Hơn 30 năm trong nghề, ông đã chứng kiến đủ thăng trầm của món bánh này.

Ông Phùng giữ bí quyết pha bột để có thể cho ra những chiếc bánh thuẫn thơm ngon (Ảnh: Quốc Triều).

“Ngày xưa, bánh thuẫn là thứ không thể thiếu trong mỗi gia đình dịp Tết. Còn bây giờ, ít người mua bánh thuẫn hơn. Phần lớn người dân cao tuổi, ở khu vực nông thôn mới còn nhớ đến loại bánh này”, ông Phùng chia sẻ.

Bánh thuẫn được làm từ hỗn hợp bột mì, trứng gà, đường và gừng. Mỗi người thợ làm bánh có một tỷ lệ pha bột riêng để bánh nở đều, xốp và thơm ngon. Bột được đổ vào khuôn gang, đậy nắp và nướng trên bếp lửa. Than hồng được đặt lên trên nắp khuôn, tạo nhiệt đều giúp bánh chín vàng, thơm lừng sau khoảng 7 phút.

Bột được đưa vào khuôn rồi nướng theo cách "lửa dưới, than trên" (Ảnh: Quốc Triều).

“Những chiếc bánh đẹp là bột phải nở đều như bông hoa, màu vàng và có mùi thơm ngọt dịu”, ông Phùng cho biết.

Theo bà Võ Thị Ba, vợ ông Phùng, bột mì phải từ củ mì địa phương, trứng gà phải là trứng to, nhiều lòng đỏ để bánh có màu vàng đẹp. Kỹ thuật nướng bánh cũng được chú trọng để bánh chín đều, không bị cháy.

Dù cuộc sống hiện đại cho phép áp dụng máy móc để tăng năng suất, bà Ba khẳng định chất lượng bánh làm bằng máy không thể sánh bằng cách làm truyền thống.

“Làm bánh thuẫn theo cách truyền thống tốn nhiều công sức, thời gian đổi lại bánh giữ được hương vị thơm ngon. Do vậy gia đình tôi quyết tâm sản xuất bánh theo cách truyền thống”, bà Ba chia sẻ.

Bánh thuẫn nở đều, có màu vàng và mùi thơm (Ảnh: Quốc Triều).

Lò bánh của gia đình ông Phùng hoạt động quanh năm, cao điểm nhất là từ tháng 11 âm lịch đến Tết. Ngày thường, ông Phùng làm 2.000-3.000 cái bánh, riêng dịp sát Tết tăng lên 8.000-10.000 cái mỗi ngày.

Theo lãnh đạo UBND xã Bình Sơn, trên địa bàn còn một số hộ dân làm các loại bánh truyền thống như bánh nổ, bánh thuẫn. Tuy nhiên, bánh truyền thống đang gặp khó khăn trong việc cạnh tranh với các sản phẩm công nghiệp, khiến nhiều người bỏ nghề. Hiện chỉ còn rất ít hộ dân sản xuất bánh truyền thống, chủ yếu phục vụ thị trường vào dịp Tết Nguyên đán.