Chàng trai Bắc Ninh bán linh vật ngựa hồng 222 triệu đồng làm điều bất ngờ

Người mua đưa tượng về trưng bày

Đang cùng cộng sự chế tác đường nét cho bức tượng "Ngựa Thương", anh Bùi Văn Quân (xã Hợp Thịnh, tỉnh Bắc Ninh) được đón một vị khách nữ.

Sau khi tham quan, chị mong muốn mua bức tượng để trưng bày tại một công trình mới xây dựng. Thời điểm đó, "Ngựa Thương" mới được hoàn tất các đường nét cơ bản, chưa quét sơn.

Tượng "Ngựa Thương" là một trong bộ 3 chú ngựa khổng lồ được chàng trai làm cho dịp Tết Bính Ngọ. Hai bức tượng còn lại là "Ngựa Hạnh Phúc" và "Ngựa Vui Vẻ".

Bức tượng "Ngựa Thương" được anh Quân làm trong 20 ngày (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

"Nghe nữ khách hàng kể mỗi năm đều chi nhiều tiền làm từ thiện, tôi ngưỡng mộ nên quyết định bán ngay với giá 222.222.222 đồng, không đắn đo suy nghĩ. Các số 2 lặp lại trong giá tiền mang thông điệp về sự may mắn, bền vững, lâu dài", anh Quân nói với phóng viên Dân trí.

Cách đây vài tháng, chàng trai đã dự định làm bức tượng để bán đấu giá và dành toàn bộ số tiền quyên tặng các gia đình khó khăn của 4 xã Hiệp Hòa, Hợp Thịnh, Hoàng Vân và Xuân Cẩm (địa bàn huyện Hiệp Hoà, tỉnh Bắc Giang cũ). Anh không ngờ vị khách tìm đến khi tác phẩm chưa hoàn thành, việc mua bán diễn ra nhanh chóng như vậy.

Chú "Ngựa Thương" cao gần 5m, nặng 5 tấn. Cấu trúc của tác phẩm có 2 phần, trong đó ngựa được sơn màu hồng với các đường nét mềm mại, gương mặt nở nụ cười dễ thương. Chú ngựa áp má vào chiếc gối màu đỏ đặt trên vầng trăng lưỡi liềm màu cam như đang được ôm áp, che chở.

Tượng "Ngựa Thương" được nam thanh niên làm trong 20 ngày với sự hỗ trợ của một số người khác. Thông thường, các bức tượng kiểu này phải làm trong 1,5 tháng mới hoàn tất.

Với mỗi bức tượng ngựa, chàng trai quê Bắc Ninh phải trải qua nhiều công đoạn, từ phác thảo ý tưởng, hàn khung sắt, căng lưới đến trát xi măng bên ngoài để tạo hình phần đầu, thân và chân. Sau khoảng một tuần, anh mới tiếp tục bước vào giai đoạn hoàn thiện tác phẩm.

"Mỗi con ngựa được tạo nên từ nhiều chi tiết. Mỗi phần có "hồn" thì tổng thể sản phẩm sẽ sống động. Vì vậy, chúng tôi phải tỉ mỉ từ những chi tiết nhỏ nhất", anh bày tỏ.

Ngoài "Ngựa Thương", năm nay, anh Quân còn làm "Ngựa Vui Vẻ" và "Ngựa Hạnh Phúc". Trong đó, "Ngựa Hạnh Phúc" được sơn màu đỏ, cao 6m, nặng 10 tấn, còn "Ngựa Vui Vẻ" cao 4m và nặng 6 tấn.

Bức tượng "Ngựa Vui Vẻ" (trái) và "Ngựa Hạnh Phúc" được anh Quân hoàn tất cách đây không lâu (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Tặng tiền cho người nghèo ăn Tết

Về số tiền 222.222.222 đồng bán chú "Ngựa Thương", anh Quân sẽ giữ 22 triệu đồng để hoàn thành nghĩa vụ thuế với nhà nước.

Số tiền còn lại được anh gửi tới Mặt trận Tổ quốc 4 xã để phối hợp với Đoàn Thanh niên chuẩn bị quà tặng các em nhỏ và những hộ có hoàn cảnh khó khăn. Cụ thể, anh chuyển 80 triệu đồng cho xã Hợp Thịnh (nơi gia đình đang sống), 3 xã còn lại mỗi xã 40 triệu đồng.

"Quà Tết cho các hoàn cảnh khó khăn là tiền mặt... Tôi muốn bà con tự lựa chọn mua sắm theo nhu cầu của gia đình", anh nói.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, anh Nguyễn Thành Tiến (Bí thư Đoàn Thanh niên xã Hợp Thịnh, tỉnh Bắc Ninh), cho biết anh Bùi Văn Quân là Đoàn viên sinh sống trên địa bàn xã. Trong các phong trào hoạt động của Đoàn Thanh niên, anh đều tham gia nhiệt tình, năng nổ.

Theo Bí thư Đoàn Thanh niên xã Hợp Thịnh, anh Quân được nhiều người biết đến trên mạng xã hội, đi đầu trong công tác xã hội hoá, huy động nguồn lực thiện nguyện để giúp đỡ cộng đồng.

Anh Quân (áo đỏ) trao số tiền 80 triệu đồng cho xã Hợp Thịnh để chuẩn bị quà tặng các hoàn cảnh khó khăn (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Liên quan đến số tiền 80 triệu đồng mà anh Quân nhờ xã Hợp Thịnh chuẩn bị quà, anh Tiến cho biết, có 10 chiếc xe đạp tặng các cháu học sinh ở trường THCS của xã, 4 suất quà tặng cho 4 học sinh có hoàn cảnh khó khăn, 40 suất quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Số tiền còn lại được trao cho 35 gia đình khó khăn trên địa bàn, mỗi suất là 1 triệu đồng tiền mặt.

"Món quà của anh Quân rất thiết thực, ý nghĩa về mặt tinh thần, đặc biệt vào thời điểm đón Tết Nguyên đán. Đây là nguồn động viên lớn, giúp bà con cảm nhận được sự quan tâm, sẻ chia của cộng đồng", anh nói.

Được biết, anh Quân vốn làm trang trại và kinh doanh tự do. Năm 2021, muốn con có đồ chơi, anh thử chế tác tượng Hulk (nhân vật người khổng lồ xanh).

Sau thời gian miệt mài học hỏi, đến nay anh đã hoàn thiện khoảng 50 tác phẩm điêu khắc. Trung bình mỗi năm, nam thanh niên thực hiện 6 bức tượng lấy cảm hứng từ linh vật của năm hoặc các nhân vật hoạt hình, mỗi tác phẩm cao từ 6 đến 7m.

"Khoảng 3 năm gần đây, tôi làm thêm linh vật của năm Âm lịch như rồng, rắn... Khi một tác phẩm được hoàn thành, bản thân cảm thấy được thoả niềm đam mê sáng tạo", anh nói.

Hiện, anh sở hữu khu vườn "Hạnh Phúc" trưng bày các bức tượng đủ hình dáng, màu sắc thu hút nhiều người đến tham quan với vé vào cổng hoàn toàn miễn phí.

Năm 2026, chàng trai dự định xây dựng một "vườn cổ tích" với loạt tượng nhân vật trong truyện cổ tích của Việt Nam để các em nhỏ có thể đến vui chơi, tham quan.