Thuốc ho Bổ phế Bảo Thanh lập kỷ lục xếp hình lá phổi xanh

Ngày hội chăm sóc sức khỏe hô hấp dành cho người trung niên, cao tuổi “Lá phổi xanh - An lành tuổi vàng” vừa diễn ra trong không khí ấm áp và sôi nổi, để lại nhiều cảm xúc cho người tham dự.

Chương trình do thuốc ho bổ phế Bảo Thanh (Công ty Dược phẩm Hoa Linh) khởi xướng, với sự đồng hành của Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam, Hội Người cao tuổi TP Hà Nội và Hội Chữ thập đỏ Việt Nam. Đồng thời đánh dấu hành trình 20 năm thương hiệu bền bỉ đồng hành, chăm sóc sức khỏe hô hấp cho hàng triệu gia đình Việt.

Khoảnh khắc tạo nên lá phổi xanh kỷ lục

Ngay từ đầu chương trình, bầu không khí trở nên trang trọng khi hàng trăm người cao tuổi cùng bước vào hoạt động xếp hình lá phổi xanh. Với sự tham gia của 500 hội viên, hình ảnh lá phổi khổng lồ dần được hoàn thiện, tạo nên khoảnh khắc xúc động và tự hào cho tất cả những người có mặt.

Không chỉ là một hoạt động cộng đồng, đây còn là phần xác lập kỷ lục Việt Nam mang tính biểu tượng. Mỗi người đứng vào vị trí của mình như một “tế bào” góp phần hoàn thiện hình ảnh lá phổi khỏe mạnh, gửi gắm thông điệp rõ ràng về tầm quan trọng của việc chăm sóc hệ hô hấp khi bước vào tuổi trung niên và cao tuổi. Khoảnh khắc ấy trở thành điểm nhấn đáng nhớ, khẳng định tinh thần gắn kết cộng đồng trong hành trình bảo vệ sức khoẻ.

500 người trung niên và cao tuổi tham gia xếp hình lá phổi tại sự kiện (Ảnh: BTC).

Kỷ lục “Sự kiện tạo hình lá phổi có số lượng người cao tuổi cùng tham gia đông nhất tại Việt Nam” (Ảnh: BTC).

Tọa đàm sức khỏe hô hấp “Lá phổi xanh - An lành tuổi vàng”

Chương trình tiếp tục với tọa đàm “Lá phổi xanh - An lành tuổi vàng”. Đây là không gian chia sẻ kiến thức thiết thực giúp người tham dự hiểu rõ hơn cách chăm sóc hệ hô hấp trong đời sống thường ngày.

Buổi tọa đàm có sự tham gia của biên tập viên Hoài Anh, nghệ sĩ nhân dân Thanh Ngoan, thầy thuốc ưu tú - ThS.BS Nguyễn Thị Hằng - Nguyên phó viện trưởng Viện Nghiên cứu y dược cổ truyền Tuệ Tĩnh, giảng viên Học viện Y dược học cổ truyền Việt Nam và dược sĩ Nguyễn Vũ Nguyệt Minh - chuyên gia phụ trách chuyên môn của Dược phẩm Hoa Linh, mang đến nhiều chia sẻ hữu ích về chăm sóc sức khỏe hô hấp cho người trung niên và cao tuổi.

Buổi tọa đàm “Lá phổi xanh - An lành tuổi vàng” (Ảnh: BTC).

Bên ngoài không gian tọa đàm, người cao tuổi còn tham gia khu trải nghiệm “Hành trình tinh hoa” của Bảo Thanh và khu vực chụp ảnh lấy liền. Những bức hình tươi cười, những câu chuyện trò thân mật, những phần quà ý nghĩa đã biến ngày hội thành một buổi sinh hoạt cộng đồng đúng nghĩa, nơi kiến thức y khoa được truyền tải gần gũi và hứng khởi.

Khách hàng tham gia trải nghiệm “Hành trình tinh hoa” (Ảnh: BTC).

Nụ cười rạng rỡ luôn nở trên môi những người trung niên và cao tuổi tham dự sự kiện (Ảnh: BTC).

Dấu mốc 20 năm thuốc ho bổ phế Bảo Thanh bền bỉ vì sức khỏe hô hấp

Ngày hội là một hoạt động ý nghĩa trong khuôn khổ dự án “Lá phổi xanh - Sống an lành”, đánh dấu chặng đường 20 năm Thuốc ho bổ phế Bảo Thanh kiên trì theo đuổi sứ mệnh chăm sóc sức khỏe hô hấp cho cộng đồng.

Hành trình 20 năm Bảo Thanh đồng hành cùng sức khỏe hô hấp người Việt (Ảnh: BTC).

Ông Nguyễn Xuân Đình - Giám đốc ngành hàng Dược phẩm, đại diện thương hiệu thuốc ho bổ phế Bảo Thanh, Công ty Cổ phần Dược phẩm Hoa Linh chia sẻ: “Chúng tôi quan niệm chăm sóc sức khỏe không chỉ là cung cấp sản phẩm, mà là một hành trình đồng hành cùng cộng đồng.

Dự án ‘Lá phổi xanh - Sống an lành’ được triển khai với mong muốn nâng cao nhận thức, khuyến khích lối sống khoẻ chủ động và góp phần bảo vệ sức khỏe hô hấp cho người Việt ở nhiều độ tuổi. Sau 20 năm phát triển, Bảo Thanh tiếp tục theo đuổi tầm nhìn bền vững vì sức khỏe cộng đồng, nơi mỗi hơi thở khỏe mạnh chính là giá trị mà chúng tôi mong muốn lan tỏa lâu dài”.

Cũng trong khuôn khổ dự án “Lá phổi xanh - Sống an lành”, nhiều chương trình đã và đang được triển khai với cách tiếp cận toàn diện - chủ động - bền vững, bao gồm: Lá phổi xanh học đường; Lá phổi xanh - An lành tuổi vàng; Lá phổi xanh - Vững vàng cuộc sống.

Song song với đó là các hoạt động lan tỏa giá trị bền vững khác như Góp xanh cho lá phổi an lành, kêu gọi cộng đồng chung tay vì môi trường sống trong lành thông qua các hoạt động trồng cây hay chương trình “2.000 tủ thuốc Bảo Thanh” - trao tặng các tủ thuốc chăm sóc hô hấp tới cộng đồng, góp phần hỗ trợ y tế cơ sở và những đối tượng còn nhiều khó khăn.

Tất cả những hoạt động đó đã, đang và sẽ tiếp tục viết tiếp hành trình 20 năm của thương hiệu thuốc ho bổ phế Bảo Thanh - một hành trình được dẫn dắt bởi niềm tin: Chăm sóc sức khỏe hô hấp cần bắt đầu từ nhận thức đúng và tinh thần chủ động bảo vệ sức khỏe đúng cách.