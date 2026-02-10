Thoát đau dây thần kinh số 5, cụ bà 99 tuổi đón Tết trọn vẹn

Đau dây thần kinh số 5 vùng má trái - nỗi ám ảnh tuổi già của cụ bà 99 tuổi

Ở tuổi bách niên, thay vì quây quần bên con cháu thì bà Thảo (99 tuổi) lại phải sống chung với những cơn đau dữ dội, dai dẳng do tổn thương dây thần kinh số 5. Bà chia sẻ mỗi lần xuất hiện cơn đau là như bị kim châm, điện giật từ trán lan xuống vùng má bên trái - theo đường đi và vùng chi phối cảm giác của dây thần kinh số 5.

Cơn đau có thể khởi phát đột ngột với các kích thích nhẹ như ăn uống, nói chuyện, đánh răng, gió thổi hay chạm nhẹ vào vùng mặt; gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới chất lượng cuộc sống, bữa ăn, giấc ngủ. Dù đã được thăm khám và điều trị bằng nhiều loại thuốc, cơn đau vẫn dai dẳng, len lỏi trong sinh hoạt hằng ngày.

Đặc biệt, khi thời tiết chuyển lạnh, cơ chế co mạch tự nhiên của cơ thể kết hợp với sự nhạy cảm của dây thần kinh bị tổn thương khiến cơn đau xuất hiện thường xuyên và dữ dội hơn. Vào các mùa đông - xuân, bà Thảo thường sụt cân, mệt mỏi và suy giảm tinh thần rõ rệt.

Đau dây thần kinh số 5 khiến bà Thảo thường xuyên phải ôm mặt (Ảnh: BVCC).

Đau dây thần kinh số 5 là bệnh lý thường gặp ở người cao tuổi, không chỉ gây ra những cơn đau dữ dội mà còn có thể dẫn đến tăng huyết áp phản xạ, làm nặng thêm các bệnh lý tim mạch và gia tăng nguy cơ tai biến mạch máu não.

Với những bệnh nhân có bệnh nền tim mạch, tăng huyết áp, việc lựa chọn phương pháp điều trị trở nên thách thức do hạn chế về thể trạng và nguy cơ khi can thiệp phẫu thuật xâm lấn.

Trường hợp của bà Thảo, do tuổi cao và tiền sử tăng huyết áp, các phương pháp phẫu thuật không được ưu tiên. Bà cần một giải pháp điều trị hiệu quả nhanh - ít xâm lấn - an toàn, giúp kiểm soát cơn đau mà vẫn đảm bảo với người có nhiều bệnh nền.

Tiêm cồn diệt hạch Gasser giúp bệnh nhân đón cái Tết trọn vẹn sau nhiều năm

Sau khi đánh giá toàn diện tình trạng bệnh và các yếu tố nguy cơ, ê-kíp Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc đã thống nhất lựa chọn phương pháp tiêm cồn diệt hạch Gasser cho bà Thảo. Đây là kỹ thuật can thiệp ít xâm lấn, kiểm soát đau hiệu quả, đặc biệt phù hợp với người cao tuổi và bệnh nhân có bệnh lý nền.

TS.BS. Trịnh Tú Tâm - Trưởng khoa Chẩn đoán hình ảnh và Điện quang can thiệp Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) Hồng Ngọc Phúc Trường Minh cho biết, tiêm cồn diệt hạch Gasser là lựa chọn tối ưu trong những trường hợp đau dây thần kinh số 5 không đáp ứng với điều trị nội khoa. Phương pháp này can thiệp trực tiếp vào đường dẫn truyền cảm giác đau, giúp giảm nhanh các cơn đau dữ dội, thủ thuật thực hiện nhanh, độ chính xác cao và an toàn với người bệnh.

Trong suốt quá trình can thiệp, bà Thảo được theo dõi sát các chỉ số mạch, huyết áp và độ bão hoà oxy trong máu. Dưới sự hướng dẫn của hệ thống chụp mạch số hóa xóa nền (DSA), bác sĩ xác định chính xác vị trí hạch Gasser và tiến hành tiêm cồn để làm gián đoạn dẫn truyền tín hiệu đau.

Bác sĩ Tâm tiêm cồn diệt hạch Gasser cho bà Thảo dưới hướng dẫn của máy DSA (Ảnh: BVCC).

Chỉ sau khoảng 15 phút, thủ thuật được thực hiện thành công. Cụ tỉnh táo, các chỉ số sinh tồn ổn định, mức độ đau giảm khoảng 70-80% ngay sau can thiệp. Đặc biệt, những cơn đau dữ dội thường xuất hiện khi trời lạnh hầu như không còn tái diễn như trước.

Chia sẻ sau ca điều trị, con trai bà Thảo nói: “Gia đình tôi rất mừng vì sức khỏe của bà tiến triển tốt. Tết này, bà có thể sinh hoạt thoải mái và đón Tết trọn vẹn bên con cháu”.