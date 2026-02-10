"Mã đáo thành công" rực rỡ đón Tết Bính Ngọ ở xứ công tử Bạc Liêu

Phường Bạc Liêu, trung tâm của tỉnh Cà Mau, đang hối hả hoàn thiện các tiểu cảnh đặc sắc để chào đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Tâm điểm là tiểu cảnh chính đặt tại đường Nguyễn Tất Thành, tuyến đường huyết mạch và là nơi thường niên tỉnh Bạc Liêu cũ đặt linh vật mỗi dịp Tết.

Năm nay, với linh vật là ngựa, phường Bạc Liêu đã chọn hình ảnh 8 chú ngựa trong bức tranh "Mã đáo thành công" làm chủ đề chính.

Ý nghĩa tiểu cảnh "Mã đáo thành công" đón Tết ở phường Bạc Liêu, Cà Mau (Video: Huỳnh Hải).

Cụm tượng "Mã đáo thành công" gồm 8 chú ngựa với các màu sắc rực rỡ như vàng, đỏ, trắng, đang phi nước đại về phía trước, tượng trưng cho sự phát triển và thành công. Phía dưới được tô điểm bằng muôn vàn loài hoa khoe sắc, tạo nên không khí xuân tươi vui, phấn khởi.

Ông Trác Thanh Đặng, Phó Ban quản lý dự án phường Bạc Liêu, chia sẻ với phóng viên Dân trí: "Linh vật năm nay được trang trí với cụm tiểu cảnh 'Mã đáo thành công', mang theo mong muốn phường Bạc Liêu sẽ vươn mình mạnh mẽ trong kỷ nguyên mới, gặt hái nhiều thành công hơn nữa trên mọi lĩnh vực".

Bên cạnh cụm tiểu cảnh chính, phường còn bố trí nhiều tiểu cảnh khác, thể hiện rõ thế mạnh và tiềm năng của Bạc Liêu trong các lĩnh vực như văn hóa, du lịch, khoa học công nghệ và chuyển đổi số.

Đặc biệt, cụm tiểu cảnh còn có hình ảnh trống đồng, biểu tượng đặc trưng của di sản văn hóa dân tộc, góp phần làm phong phú thêm ý nghĩa của không gian Tết.

Khi màn đêm buông xuống, các tiểu cảnh được thắp sáng rực rỡ, tạo nên một không gian lung linh, huyền ảo, thu hút đông đảo người dân và du khách đến chiêm ngưỡng và chụp ảnh lưu niệm.

Anh Nguyễn Hoàng, một người dân địa phương, bày tỏ sự phấn khởi: "Cụm tiểu cảnh đón Tết con ngựa năm nay nhìn rất ấn tượng. Chúng ta cùng hy vọng một năm mới đến sẽ thành công mỹ mãn".