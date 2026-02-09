Đi gần 1.000km bán mai Tết, người dân rốn lũ Gia Lai nhận kết quả bất ngờ

Sáng 9/2, cơ sở bán mai của ông Đặng Đình Tuấn (SN 1973, trú phường An Nhơn Bắc, tỉnh Gia Lai) tại đường Nguyễn Xí, xã Đông Lộc (Nghệ An) tấp nập người vào xem, mua hàng. Người đàn ông gầy gò, khuôn mặt khắc khổ có vẻ “ngợp” với lượng khách đông đột xuất, chân tay cứ ríu cả lại.

“Anh Tuấn ơi, cây này bao nhiêu?”, “Anh ơi, ra thu tiền khách nhé, cây này khách chốt rồi”, chị Hoàng Thị Nhung - chủ nhà cho ông Tuấn mượn địa điểm bán mai - liên tục gọi với vào.

Khách đến xem, mua mai ủng hộ ông Tuấn (Ảnh: Hoàng Lam).

Ông Phan Văn Thành (trú tại phường Cửa Lò, Nghệ An) sau khi xem đã quyết định mua 1 chậu mai 2,2 triệu đồng.

“Ở nhà có mai, có đào, hoa Tết cũng sắm sửa cả rồi nhưng khi biết câu chuyện của anh Tuấn trên Facebook tôi quyết định mua thêm, chủ yếu là ủng hộ anh ấy nhanh bán hết hàng, sớm về quê đón Tết với gia đình”, ông Thành thông tin.

Tối 8/2, câu chuyện của ông Tuấn được một tài khoản nhiều người theo dõi đăng tải, đã nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng. Theo thông tin chia sẻ, ngày 6/2, khi vừa hạ hàng xuống, ông Tuấn bán cho một vị khách 2 cây mai.

Người đàn ông rốn lũ Gia Lai ra Nghệ An bán mai Tết bất ngờ với hành động của khách (Video: Hoàng Lam).

Vị khách chở 1 chậu về, hẹn quay lại chở chậu thứ 2 sẽ thanh toán tiền. Tuy nhiên, ông Tuấn chờ 2 ngày cũng không thấy người mua mai quay lại trả tiền, cũng không biết thông tin liên lạc của vị khách.

“Tối qua, khi có người đưa thông tin lên mạng, khách đã đến trả tiền, mong thông cảm vì nhiều việc nên quên. Tôi cũng nghĩ chắc người ta quên thôi”, ông Tuấn cười hiền lành.

Ông Tuấn mang 150 gốc mai ra Nghệ An bán, hi vọng gỡ gạc chút ít cho vườn mai bị lũ tàn phá hồi năm ngoái (Ảnh: Hoàng Lam).

Theo ông Tuấn, gia đình ông vốn trồng mai Tết nhưng đợt lũ cuối năm 2025, gần 1.000 gốc mai bị hư hỏng, ra hoa muộn. Ông gom trong vườn nhà và mua thêm từ vườn khác được 150 chậu mai, mang ra Nghệ An bán.

Biết hoàn cảnh của ông, vợ chồng chị Nhung cho mượn địa điểm trước cửa hàng của gia đình để bày bán mai. Gia đình chị nhường phòng, bao cơm bố con ông Tuấn. Không những thế, chồng chị Nhung cũng trở thành shipper (người giao hàng), trưng dụng chiếc xe bán tải chở mai đi giao giúp ông Tuấn.

Anh Nguyễn Văn Song, một chủ cửa hàng ở gần địa điểm bán mai của ông Tuấn cũng chọn được một chậu mai ưng ý, mua về trưng bày đón Tết.

Người dân Nghệ An đến vừa mua mai, vừa ủng hộ ông Tuấn để sớm về chuẩn bị Tết cùng gia đình (Ảnh: Hoàng Lam).

“Mai có giá từ 700.000 đồng đến 2,5 triệu đồng/chậu tùy từng loại, mức giá này cũng khá hợp lý. Tôi thấy mai khá đẹp, nhiều nụ. Nói chung ngày Tết nhà ai cũng có cành mai, cành đào, thôi sắm sớm để người bán còn về sớm với gia đình”.

Đến trưa 9/2, ông Tuấn đã bán được 50 chậu mai. Nếu người dân vẫn tiếp tục đến mua ủng hộ, khả năng 100 chậu mai còn lại sẽ bán hết trong vài ngày tới.

Ông cho biết, mai bán hết sớm, ông sẽ về quê để sắm sửa, đón Tết với gia đình. “Người dân ở đây tốt quá...”, ông Tuấn bày tỏ sự xúc động, bất ngờ trước hành động của người dân địa phương.