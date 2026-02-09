Niềm vui ngày giáp Tết với người dân vùng bão lũ Gia Lai

Ngày 9/2, đoàn công tác của Trung ương do Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng dẫn đầu đã đến thăm, tặng quà gia đình người có công, hộ nghèo, cận nghèo, hoàn cảnh khó khăn, công nhân lao động trên địa bàn tỉnh Gia Lai nhân dịp Tết Bính Ngọ năm 2026.

Tại xã Tuy Phước, đoàn công tác đã trao tặng 554 suất quà tới hộ người có công, hộ nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn và công nhân lao động, mỗi suất trị giá 2,3 triệu đồng, trong đó có 2 triệu đồng tiền mặt.

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng thăm hỏi, trao quà Tết đến người dân vùng bão lũ xã Tuy Phước, tỉnh Gia Lai (Ảnh: Công Sơn).

Theo UBND xã Tuy Phước, tháng 11/2025, địa phương bị ảnh hưởng nặng nề của “thiên tai kép” với cơn bão số 13 và đợt mưa lũ lịch sử, gây thiệt hại nghiêm trọng đến kinh tế, xã hội địa phương, đời sống bà con nhân dân. Tổng thiệt hại ước tính trên 860 tỷ đồng.

Phát biểu tại chương trình, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng bày tỏ sự chia sẻ sâu sắc với những mất mát, thiệt hại mà người dân địa phương phải gánh chịu do bão lũ trong năm 2025.

Đồng thời, Phó Thủ tướng ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Tuy Phước trong việc nhanh chóng khắc phục hậu quả thiên tai, từng bước ổn định đời sống.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, Tuy Phước đã trở thành điểm sáng trong công tác khắc phục bão lũ, đặc biệt là việc triển khai hiệu quả “Chiến dịch Quang Trung”, hoàn thành sớm hơn kế hoạch Chính phủ đề ra và được tặng bằng khen.

Ông Nguyễn Phi Long, Phó Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc và các Đoàn thể Trung ương, trao quà Tết đến người dân xã Tuy Phước (Ảnh: Công Sơn).

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng gửi lời thăm hỏi, chúc mừng năm mới tới cán bộ, nhân dân địa phương. Ông mong muốn xã Tuy Phước tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, không ngừng phát triển, xứng đáng với truyền thống quê hương cách mạng anh hùng.

Bên cạnh nhiệm vụ phát triển kinh tế, Phó Thủ tướng đề nghị chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm công tác an sinh xã hội, chăm lo đời sống các gia đình chính sách, hộ nghèo; đồng thời kêu gọi người dân phát huy tinh thần tự lực, tự cường, đoàn kết vươn lên, góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh Gia Lai.