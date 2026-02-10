Quà tặng vàng Kim Mã của DOJI - “Trao lộc tài khang, gửi ngàn tâm ý”

Dòng sản phẩm quà tặng vàng Kim Bảo Phúc của DOJI mang thông điệp “Mã đáo vinh khang” - trở về mang theo vinh hoa, bình an và thịnh vượng - trở thành điểm nhấn nổi bật trên thị trường quà tặng cao cấp.

Văn hóa tặng quà đầu năm như lời chúc cát tường cho một hành trình mới hanh thông, thịnh vượng (Ảnh: DOJI).

Nhờ ứng dụng công nghệ phủ vàng nano hiện đại, từng đường nét trên tranh và tượng Kim Bảo Phúc được tái hiện sống động, sắc vàng bền màu theo thời gian, đồng thời tôn lên thần thái linh vật một cách trang trọng và tinh tế. Không chỉ là món quà mang giá trị thẩm mỹ cao, Kim Bảo Phúc còn là lựa chọn ý nghĩa để gửi gắm lời chúc tốt lành đến những người trân quý.

Công nghệ nano phủ vàng khắc họa hình ảnh tuấn mã hiên ngang

Nổi bật trong hệ sản phẩm Kim Bảo Phúc Kim Mã là các mẫu tượng Kim Mã ứng dụng kỹ thuật nano phủ vàng 24K tiên tiến. Không chỉ giúp mở rộng lựa chọn cho khách hàng, công nghệ nano phủ vàng còn cho phép DOJI linh hoạt hơn trong tạo hình, tái hiện sinh động thần thái của tuấn mã khi dũng mãnh, hiên ngang, khi khoáng đạt, bay bổng.

Nhờ lớp phủ vàng đồng đều, sáng mịn, các tác phẩm vẫn toát lên vẻ uy nghi và tinh tế, phù hợp trưng bày tại nhiều không gian khác nhau, từ phòng khách gia đình đến văn phòng làm việc.

Các mẫu tượng Kim Mã được chế tác công phu với tạo hình mạnh mẽ, uy dũng (Ảnh: DOJI).

Tượng phủ vàng 24K Bảo Mã Hưng Thịnh khắc họa hình ảnh tuấn mã trong tư thế vững chãi, dáng đứng hiên ngang như tạc vào không gian sự định tâm và lòng kiên định.

Trong khi đó, Kim Mã Tấn Tài gây ấn tượng mạnh với hình ảnh chú ngựa đứng trên tiền, túi vàng. Với tạo hình mạnh mẽ, sản phẩm tôn vinh tinh thần chủ động nắm bắt cơ hội cho những nhà quản lý và doanh nhân đang trên hành trình mở rộng cơ đồ.

Bức tượng Kim Mã nhắc nhở về khát khao chinh phục những cột mốc mới trong năm mới (Ảnh: DOJI).

Mang sắc thái nghệ thuật mềm mại hơn, Bảo Mã Vinh Hoa khắc họa tuấn mã trong tư thế “cưỡi mây đạp gió”, gửi gắm lời chúc về sự thăng tiến để chạm đến đỉnh cao sự nghiệp. Sản phẩm phù hợp với không gian phòng làm việc khi bệ đỡ được thiết kế thành hộp đựng bút và đồ dùng văn phòng.

Chính sự đa dạng về tạo hình và thông điệp đã giúp tượng phủ vàng 24K Kim Mã trở thành lựa chọn quà tặng phù hợp cho đối tác kinh doanh, lãnh đạo doanh nghiệp đến người thân trong gia đình.

Câu chuyện vinh hoa trong không gian nghệ thuật

Nếu dòng tượng mang đến vẻ đẹp uy nghiêm thì các tác phẩm tranh chế tác nổi 3D thuộc dòng quà tặng vàng Kim Bảo Phúc lại mở ra một không gian nghệ thuật đầy cảm hứng.

Các tuyệt phẩm tranh Kim Mã gửi gắm khát vọng bứt phá và đoàn kết (Ảnh: DOJI).

Tranh Bát Mã Vinh Hoa tái hiện hình ảnh tám tuấn mã phi nước đại giữa khung cảnh thiên nhiên khoáng đạt, biểu trưng cho tinh thần đoàn kết, đồng lòng và sức mạnh tập thể.

Mang tinh thần chiến thắng rõ nét, tranh Bát Mã Khải Hoàn khắc họa khoảnh khắc đàn ngựa trở về sau hành trình bứt phá, đại diện cho thành quả, vinh quang và những cột mốc đáng tự hào. Bức tranh gửi gắm lời chúc “thắng lợi trở về”, phù hợp với những người lãnh đạo, doanh nhân hoặc các tập thể đang hướng tới những mục tiêu lớn trong năm mới.

Dưới bàn tay tài hoa của các nghệ nhân, hình ảnh đàn ngựa tám con phi nước đại được chạm nổi 3D tinh xảo đến từng chi tiết nhỏ nhất như sợi bờm bay trong gió hay cơ bắp cuồn cuộn sức sống.

Sự kết hợp giữa chất liệu vàng rực rỡ trên nền màu xanh thẳm của bầu trời đêm đến cảnh sơn thủy hữu tình lúc bình minh, tạo nên một sự giao thoa tuyệt vời giữa hội họa truyền thống và kim hoàn hiện đại.

Trong khi đó, tranh Kim Mã Vượng Tài tập trung làm nổi bật hình ảnh tuấn mã đầu đàn. Bố cục hài hòa cùng bảng màu được lựa chọn kỹ lưỡng giúp tác phẩm tạo điểm nhấn thẩm mỹ.

Mỗi sản phẩm quà tặng vàng 24K Kim Mã trao đi là một lời chúc “Tài khang - Lộc phát” được gửi gắm trọn vẹn: sự trân trọng dành cho hiện tại, niềm tin vào tương lai và khát vọng vươn xa trong năm mới.

Với dòng quà tặng vàng Kim Mã, DOJI không chỉ trao gửi vật phẩm giá trị, mà còn mở ra hành trình Bính Ngọ 2026 đầy kỳ vọng.

