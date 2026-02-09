Tự làm rau câu hình cá dâng lễ Táo quân chỉ trong vài bước

Bên cạnh mâm cỗ mặn truyền thống, nhiều gia đình hiện nay chuẩn bị thêm các món tráng miệng mang ý nghĩa tượng trưng để dâng lễ tiễn ông Công, ông Táo ngày 23 tháng Chạp.

Rau câu hình cá là một trong những món được ưa chuộng nhờ hình thức bắt mắt, màu sắc tươi sáng, gắn với hình ảnh cá chép hóa rồng - biểu tượng cho sự hanh thông, may mắn.

Chia sẻ về món rau câu này, chị Nguyễn Thao (TPHCM) cho biết đây là món chị thường thực hiện hằng năm để dâng lễ.

Theo chị, món ăn có nguyên liệu đơn giản, cách làm không quá cầu kỳ, có thể chuẩn bị từ tối hôm trước, bảo quản trong ngăn mát và dùng vào sáng hôm sau, rất thuận tiện cho những gia đình bận rộn dịp cuối năm.

“Rau câu hình cá nhẹ nhàng, thanh mát, tạo điểm nhấn cho mâm lễ mà không tốn nhiều thời gian chuẩn bị”, chị Thao chia sẻ.

Dưới đây là công thức làm rau câu hình cá được chị Thao hướng dẫn.

Chuẩn bị nguyên liệu

- Rau câu giòn: 10g

- Rau câu dẻo: 5g

- Đường: 150g

- Nước: 1 lít

- Sữa tươi: 100ml

- Sữa đặc: 150ml

- Nước cốt dừa: 100ml

- Tinh bột than tre, gấc, bột dành dành (tạo màu)

- Khuôn rau câu hình cá

Các bước thực hiện

Cách làm rau câu hình cá dâng lễ đưa ông Táo về trời (Video: Nguyễn Thao).

Bước 1: Ngâm và nấu rau câu

Ngâm rau câu giòn và rau câu dẻo với nước trong khoảng 1 tiếng để rau câu nở hoàn toàn, giúp thành phẩm hạn chế tách nước sau khi đông. Sau đó cho hỗn hợp lên bếp đun, khuấy đều đến khi sôi lăn tăn thì cho đường vào, tiếp tục khuấy đến khi tan hoàn toàn.

Bước 2: Tạo màu trang trí

Tách một phần rau câu để pha màu. Dùng tinh bột than tre tạo màu đen cho mắt và một phần vây cá, dùng gấc tạo màu đỏ cho vây cá.

Phần rau câu pha màu cần giữ nóng để khi bơm vào khuôn màu bám đều, rõ nét.

Bước 3: Pha phần rau câu sữa

Phần rau câu còn lại trên bếp cho sữa tươi, sữa đặc và nước cốt dừa vào, khuấy nhẹ tay để hỗn hợp hòa quyện.

Bước 4: Đổ khuôn

Trước tiên, dùng phần rau câu đã pha màu để bơm hoặc vẽ các chi tiết như mắt, vây, đuôi cá vào khuôn, đợi lớp rau câu này se nhẹ để màu không bị hòa lẫn. Sau đó, nhẹ nhàng đổ phần rau câu sữa còn lại vào khuôn đến khi đầy.

Nếu muốn thêm nhân, có thể đặt bánh flan vào giữa khuôn rồi tiếp tục đổ rau câu phủ kín. Để khuôn nguội bớt trước khi cho vào ngăn mát tủ lạnh cho đông hoàn toàn.

Phần rau câu dư có thể pha thêm bột dành dành tạo màu vàng, đổ khuôn nhỏ làm thỏi vàng trang trí cho mâm cúng.

Thành phẩm

Rau câu hình cá sau khi đông có bề mặt trong mịn, màu sắc tươi sáng, hình dáng rõ nét. Khi thưởng thức, rau câu mềm mát, vị ngọt nhẹ, thoang thoảng hương nước cốt dừa.

Món ăn không chỉ tạo điểm nhấn đẹp mắt cho mâm lễ ông Công, ông Táo mà còn mang ý nghĩa cầu mong một năm mới hanh thông, thuận lợi.