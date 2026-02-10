Trải nghiệm Tết 2026 rộn ràng tại Khu du lịch Sơn Tiên

Không khí Tết truyền thống tại Khu du lịch Sơn Tiên

Trong dịp Tết Nguyên đán 2026, Khu du lịch Sơn Tiên trở thành điểm hẹn du xuân với chuỗi hoạt động văn hóa - giải trí đặc sắc, tái hiện trọn vẹn sắc màu Tết Việt. Biểu diễn lân sư rồng khai xuân mang đến không khí rộn ràng, gửi gắm lời chúc may mắn và thịnh vượng đầu năm.

Biểu diễn lân sư rồng chào năm mới tại Sơn Tiên (Ảnh: Khu du lịch Sơn Tiên).

Bên cạnh đó, hoạt động ông đồ tặng chữ giúp du khách tìm về những giá trị truyền thống, lưu giữ khoảnh khắc đầu xuân ý nghĩa cùng gia đình. Không khí Tết tại Sơn Tiên thêm sôi động với biểu diễn linh vật, trình diễn robot và các trò chơi dân gian, phù hợp cho nhiều thế hệ cùng trải nghiệm.

Nhạc nước tại Sơn Tiên - The Amazing Bay (Ảnh: Khu du lịch Sơn Tiên).

Điểm nhấn của mùa Tết năm nay là chuỗi hoạt động khai xuân buổi sáng với các show biểu diễn sôi động, nối tiếp không khí truyền thống từ hoạt động ông đồ tặng chữ, diễu hành mascot, giao lưu với robot và trò chơi dân gian, kết hợp nghi thức Ngọn lửa Khai Xuân - pháo hoa, đánh dấu khởi đầu năm mới tại Sơn Tiên.

Trải nghiệm du lịch nông nghiệp xanh tại Sơn Tiên

Một trong những điểm nhấn đặc biệt khi du xuân tại Sơn Tiên là trải nghiệm du lịch nông nghiệp xanh tại Sơn Tiên - Amazing Đông Nam Bộ. Giữa không gian thiên nhiên trong lành, du khách có thể tham quan các khu trồng trọt, vườn cây và mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ, mang đến cảm giác thư thái và gần gũi với thiên nhiên trong những ngày đầu năm.

Du khách tại vườn nho Sơn Tiên - Amazing Đông Nam Bộ (Ảnh: Khu du lịch Sơn Tiên).

Hoạt động này không chỉ phù hợp cho gia đình có trẻ nhỏ mà còn là cơ hội để du khách tạm rời nhịp sống đô thị, tận hưởng một cái Tết nhẹ nhàng, an yên và tràn đầy năng lượng tích cực.

Hệ sinh thái vui chơi - giải trí đa dạng tại Khu du lịch Sơn Tiên

Khu du lịch Sơn Tiên sở hữu hệ sinh thái vui chơi - giải trí đa dạng, đáp ứng nhu cầu tham quan, nghỉ dưỡng và trải nghiệm của nhiều nhóm khách. Công viên nước The Amazing Bay - công viên nước lớn nhất Việt Nam, công viên chuyên đề Amazing World cùng chuỗi khu vui chơi ngoài trời và hoạt động giải trí hiện đại, được đầu tư đồng bộ và liên tục đổi mới.

Công viên nước The Amazing Bay 25ha - lớn nhất Việt Nam (Ảnh: Khu du lịch Sơn Tiên).

Sự kết hợp hài hòa giữa cảnh quan, hoạt động Tết và các tiện ích hiện đại giúp du khách dễ dàng lên kế hoạch vui chơi, thư giãn và tận hưởng trọn vẹn kỳ nghỉ Tết 2026 cùng gia đình và bạn bè.

Xe đua địa hình ATV tại Sơn Tiên - Amazing World (Ảnh: Khu du lịch Sơn Tiên).

Thưởng thức ẩm thực ngày Tết tại Sơn Tiên

Bên cạnh các hoạt động vui chơi và tham quan, ẩm thực ngày Tết cũng là trải nghiệm không thể bỏ qua tại Khu du lịch Sơn Tiên. Du khách có thể thưởng thức nhiều món ăn mang hương vị truyền thống lẫn hiện đại, phù hợp cho những buổi sum họp gia đình hoặc gặp gỡ bạn bè đầu năm.

Không gian ẩm thực được bố trí thoáng đãng, tiện lợi, góp phần mang đến trải nghiệm Tết trọn vẹn cả về cảm xúc lẫn vị giác.

Thực khách tại Nhà hàng Phúc Lâm Môn Ảnh: Khu du lịch Sơn Tiên).

Sơn Tiên - điểm đến du xuân Tết Nguyên đán 2026 tại Đồng Nai

Với không khí Tết truyền thống rộn ràng, trải nghiệm du lịch nông nghiệp xanh, hệ sinh thái vui chơi - giải trí phong phú và ẩm thực hấp dẫn, Khu du lịch Sơn Tiên là lựa chọn phù hợp cho kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2026 tại Biên Hòa, Đồng Nai.

Du xuân Tết, tận hưởng không gian xanh và lưu giữ những khoảnh khắc sum vầy đầu năm, Sơn Tiên là điểm đến không thể bỏ lỡ.

Thông tin liên hệ:

Fanpage: https://www.facebook.com/sontienamazingworld

TikTok: https://www.tiktok.com/@sontienamazingworld

Website: https://www.sontien.com/

Hotline: 1900 633 087

Địa chỉ: Khu Du Lịch Sơn Tiên, Quốc lộ 51, phường Long Hưng, Đồng Nai