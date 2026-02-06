Giải mã ý nghĩa linh vật ngựa ghép từ tên 94 xã, phường, đặc khu ở Đà Nẵng

Dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, thành phố Đà Nẵng giới thiệu đến người dân và du khách 2 linh vật ngựa mang giá trị nghệ thuật, ý nghĩa biểu trưng đặc biệt, được lắp đặt tại các hạng mục trang trí ven sông Hàn (phường Hải Châu). Cả 2 tác phẩm do nghệ nhân Đinh Văn Tâm (trú tỉnh Quảng Trị) trực tiếp sáng tác, thi công.

Linh vật thứ nhất mang tên “kim mã hợp nhất”, đặt tại khu vực vỉa hè trước cầu chữ T, đối diện Bảo tàng Đà Nẵng trên đường Bạch Đằng.

Mô hình linh vật ngựa “kim mã hợp nhất”, tung vó hướng ra sông Hàn (Ảnh: Hoài Sơn).

Tác phẩm nổi bật với tạo hình thân ngựa được ghép từ các khối chữ nghệ thuật của 94 đơn vị hành chính cấp xã sau sắp xếp của thành phố, gồm 23 phường, 70 xã và đặc khu Hoàng Sa.

Hình tượng ngựa vàng hiện lên mạnh mẽ nhưng uyển chuyển, thể hiện tinh thần năng động, đổi mới và phát triển. Mỗi con chữ vừa là chi tiết cấu thành hình khối, vừa là biểu tượng cho từng địa phương cùng hòa nhịp trong một chỉnh thể thống nhất.

Ở tầng ý nghĩa sâu xa hơn, "kim mã hợp nhất" là hình ảnh ẩn dụ sinh động cho tinh thần đoàn kết - hội tụ - thống nhất của Đà Nẵng trong giai đoạn hiện nay, khi thành phố bước vào một kỷ nguyên phát triển mới với nhiều cơ hội và thách thức.

Linh vật ngựa được ghép từ tên của 94 xã, phường, đặc khu của thành phố Đà Nẵng (Ảnh: Hoài Sơn).

Linh vật thứ hai mang tên “kim mã 4.0”, được bố trí tại khu vực sàn cảnh quan phía Nam, đoạn đuôi cầu Rồng, đối diện Bảo tàng Điêu khắc Chăm. Tác phẩm có chiều cao khoảng 4,3m, dài 5,1m và rộng 2,6m, tạo điểm nhấn nổi bật trong không gian đô thị ven sông.

Được thiết kế theo phong cách đương đại, “kim mã 4.0” mang hình tượng ngựa máy với các đường nét khỏe khoắn, thể hiện tinh thần tốc độ, đổi mới và khả năng thích ứng.

Hình tượng ngựa vốn là biểu trưng của sự bền bỉ, tiên phong và vươn xa, được khai thác như một thông điệp về ý chí phát triển của Đà Nẵng trong kỷ nguyên chuyển đổi số, xây dựng đô thị thông minh, thúc đẩy kinh tế số và hướng đến một xã hội số toàn diện.

Linh vật ngựa máy đặt ở đuôi cầu Rồng, mang tên "kim mã 4.0" (Ảnh: Hoài Sơn).

Việc đặt linh vật tại khu vực đuôi cầu Rồng, công trình kiến trúc hiện đại mang tính nhận diện cao của thành phố, càng nhấn mạnh hình ảnh một Đà Nẵng trẻ trung, sáng tạo, sẵn sàng bứt phá ra phía trước.

Theo đơn vị thiết kế, 2 linh vật không chỉ góp phần làm đẹp cảnh quan ngày Tết mà còn kể “câu chuyện thị giác” về hành trình phát triển của thành phố bên sông Hàn, từ hiện tại vững chắc, đoàn kết, hội tụ đến tương lai năng động, đổi mới và bền vững.