Roborock ra mắt Saros 20 Series: Nâng cấp trải nghiệm dọn dẹp liền mạch

Khi sự tiện nghi và “rảnh tay” trở thành tiêu chuẩn sống mới

Sau một ngày làm việc dài, nhiều người mong muốn trở về một không gian gọn gàng, sạch sẽ mà không phải tiếp tục dành thêm thời gian cho việc dọn dẹp. Vì thế, những giải pháp công nghệ giúp việc chăm sóc nhà cửa diễn ra tự động và liền mạch là những lựa chọn được ưu tiên.

Robot hút bụi trở thành lựa chọn phổ biến của các gia đình hiện đại (Ảnh: O-tech Việt Nam).

Saros 20 Series - Không còn nỗi lo gián đoạn khi sử dụng robot hút bụi

Không gian nhà ở tại Việt Nam thường có sự kết hợp giữa nhiều bề mặt và độ cao, từ sàn gạch, sàn gỗ đến thảm, cùng các khu vực chênh lệch độ cao như bậc cửa ban công hay bậc cửa phòng tắm. Đây cũng là những vị trí khiến nhiều robot hút bụi dễ bị gián đoạn khi vận hành.

Robot hút bụi Saros 20 nâng hạ linh hoạt, vượt qua các ngưỡng cửa (Ảnh: O-tech Việt Nam).

Saros 20 Sonic và Saros 20 đều được trang bị khung gầm AdaptiLift Chassis 3.0 với khả năng nâng hạ linh hoạt, cho phép robot vượt qua các ngưỡng cửa phức tạp và di chuyển giữa nhiều không gian trong nhà.

Đồng thời, thiết kế thân máy siêu mỏng chỉ 7,98cm giúp thiết bị dễ dàng tiếp cận khu vực gầm giường, gầm tủ - những vị trí thường tích tụ nhiều bụi bẩn nhưng khó làm sạch thủ công.

Robot hút bụi Saros 20 Sonic dễ dàng tiếp cận và di chuyển trong khu vực gầm thấp (Ảnh: O-tech Việt Nam).

Hiệu suất làm sạch mạnh mẽ

Cả Saros 20 Sonic và Saros 20 đều được trang bị lực hút HyperForce lên đến 35.000 Pa, giúp xử lý hiệu quả bụi mịn, tóc, lông thú cưng và rác vụn bám sâu trong khe sàn hay thảm.

Robot hút bụi Saros 20 Sonic tháo rời giẻ lau khi hút bụi trên thảm, đảm bảo thảm khô ráo (Ảnh: O-tech Việt Nam).

Saros 20 Sonic sở hữu hệ thống giẻ lau rung VibraRise 5.0 với lực ép và tần số rung siêu âm, giúp mô phỏng chuyển động chà sàn thủ công. Công nghệ hỗ trợ loại bỏ các vết bẩn cứng đầu như vết cà phê, dầu mỡ hay vết bẩn bám lâu ngày, góp phần duy trì không gian sống sạch sẽ cho gia đình.

Khi làm sạch trên thảm, người dùng có thể thiết lập để robot tự động tháo rời giẻ lau tại trạm sạc, giúp đảm bảo thảm luôn khô ráo và hạn chế tình trạng nhiễm bẩn chéo.

Nâng cấp trải nghiệm “rảnh tay”

Robot hút bụi Saros 20 Sonic và dock sạc 10 trong 1 (Ảnh: O-tech Việt Nam).

Hướng đến trải nghiệm “rảnh tay” cho người dùng, Saros 20 Series đi kèm dock sạc thông minh có khả năng tự động giặt giẻ lau và vệ sinh đế dock bằng nước nóng lên đến 100 độ C, hỗ trợ giặt giẻ lau hai chiều, sấy khô giẻ bằng khí ấm 55 độ C và sấy khô túi bụi.

Saros 20 Sonic còn được bổ sung tính năng sấy túi chứa bụi bằng khí nóng 55 độ C, giúp duy trì trạng thái khô thoáng, kéo dài tuổi thọ túi chứa bụi.

Vì sao nên lựa chọn Saros 20 Series trong phân khúc robot hút bụi cao cấp?

Saros 20 Series là lựa chọn đáng tin cậy trong phân khúc robot hút bụi cao cấp (Ảnh: O-tech Việt Nam).

Trong phân khúc robot hút bụi cao cấp, người dùng ngày càng quan tâm đến khả năng vận hành ổn định và mức độ tự động hóa.

Saros 20 Series giải quyết những gián đoạn thường gặp trong quá trình dọn dẹp, từ khả năng di chuyển giữa nhiều không gian, xử lý đa dạng bề mặt đến tự động thực hiện các bước làm sạch dock sạc.

Nhờ đó, việc vệ sinh nhà cửa diễn ra âm thầm, hạn chế ảnh hưởng đến nhịp sinh hoạt thường ngày và giúp người dùng có thêm thời gian dành cho gia đình.