Hàn Quốc muốn khôi phục vùng cấm bay liên Triều

Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Chung Dong-young (Ảnh: Yonhap).

Đây là nội dung được thực hiện theo Thỏa thuận quân sự liên Triều năm 2018 vốn đã bị đình chỉ, nhằm mục đích giảm bớt căng thẳng giữa hai nước.

Bộ trưởng Chung Dong-young đã tiết lộ kế hoạch này tại một cuộc họp báo, chỉ khoảng một tuần sau khi bày tỏ sự lấy làm tiếc về sự việc một công dân Hàn Quốc bị cáo buộc điều khiển thiết bị bay không người lái (UAV) xâm nhập vào Triều Tiên gần đây. Bình Nhưỡng sau đó lên án động thái này là vi phạm chủ quyền của mình.

Đó là lần đầu tiên một quan chức cấp cao của chính phủ Hàn Quốc đưa ra tuyên bố về vụ việc này. Ông nói thêm rằng chính quyền Seoul đang tìm kiếm sự "công nhận lẫn nhau và chung sống hòa bình giữa hai miền Triều Tiên".

Ông cũng chỉ trích các chuyến bay của phương tiện không người lái được cho là đã hướng sang Triều Tiên dưới thời chính quyền tiền nhiệm Yoon Suk-yeol, gọi đó là "những hành động thiếu thận trọng và rất nguy hiểm có thể gây ra chiến tranh" và là "những sự việc rất đáng tiếc không bao giờ nên lặp lại".

Trong tuyên bố của mình, Bộ trưởng Chung Dong-young thừa nhận, có 3 thường dân Hàn Quốc đã điều khiển UAV xâm nhập Triều Tiên 4 lần kể từ khi Tổng thống Lee Jae-myung nhậm chức, một động thái làm tổn hại đến quan hệ liên Triều.

Để ngăn chặn các vụ việc tiếp theo, ông Chung nhấn mạnh nhu cầu khôi phục Thỏa thuận quân sự liên Triều ngày 19/9/2018, trong đó kêu gọi chấm dứt hoàn toàn các hành động thù địch trên bộ, trên biển và trên không.

"Với sự hợp tác của các cơ quan quân sự, (chính phủ) sẽ xem xét và tìm cách khôi phục Thỏa thuận quân sự liên Triều ngày 19/9/2018 bao gồm cả việc chỉ định vùng cấm bay", Bộ trưởng Chung nói.

Ông Chung Dong-young còn cho biết hành động này nhằm mục đích ngăn chặn bất kỳ cuộc đụng độ quân sự ngoài ý muốn nào và xây dựng lòng tin giữa hai quân đội.