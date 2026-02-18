Mệnh lệnh 15 phút của “cánh chim hộ mệnh” cứu người trên biển (Video: Hoài Sơn).

Tàu SAR (Search and Rescue - tìm kiếm và cứu nạn) thuộc Trung tâm phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam, là lực lượng chuyên trách thực hiện nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn trên biển, đặc biệt tại khu vực Biển Đông.

Riêng Trung tâm phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải khu vực II (đóng tại Đà Nẵng) phụ trách vùng biển rộng lớn từ phía Nam Hà Tĩnh đến phía Nam Gia Lai (Bình Định cũ).

Hiện Trung tâm phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải khu vực II quản lý các tàu SAR 274, SAR 631. Mỗi tàu có khoảng 20 cán bộ, thủy thủ, sẵn sàng xử lý các tình huống chìm tàu, cháy tàu, tai nạn lao động trên biển. Năm 2025, đơn vị đã tiếp nhận và xử lý 107 vụ việc cần hỗ trợ.

Ông Phan Thành Trường, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải khu vực II, cho biết lực lượng của đơn vị phải túc trực 24/7. Hết ca có thể về nhà, nhưng khi có lệnh điều động, trong 15 phút phải có mặt để tàu rời cảng. “Đây là nhiệm vụ liên quan trực tiếp đến tính mạng con người, nên phải nhanh nhất có thể”, ông Trường nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Trọng Minh, Phó phòng Nghiệp vụ tìm kiếm cứu nạn, Trung tâm phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải khu vực II, cho biết sự cố có thể tiếp nhận từ nhiều nguồn như đài thông tin duyên hải, thiết bị chuyên dụng trên tàu hoặc các cơ quan chức năng. Trên buồng lái của tàu, thuyền trưởng sẽ chỉ huy mọi công tác cứu nạn và ứng phó với tình hướng thời tiết xấu trên biển.

Anh Lê Anh Dũng, Đại phó tàu SAR 631, cho biết ngay khi nhận tin, trung tâm sẽ phối hợp xác định lực lượng gần nhất để ứng cứu, nếu không có đơn vị phù hợp, tàu SAR 631 sẽ lập tức xuất phát trong vòng 15 phút.

“Nửa đêm, bão tố hay đang đón giao thừa, có lệnh là phải đến đơn vị trong vòng 15 phút. Vì quy định đó nên nhiều anh em chọn thuê nhà gần đơn vị để đảm bảo khi có điều động có thể có mặt kịp thời”, anh Dũng chia sẻ.

Khi tiếp nhận tín hiệu cứu hộ, anh Dũng sẽ xác định tọa độ tàu gặp nạn trên bản đồ để tính toán hướng tiếp cận gần nhất. Theo anh Dũng, nhiều chuyến ra khơi được ví như “không tưởng” khi sóng cao 3-4m, gió cấp 7-8. Tháng 5/2025, tàu SAR 631 đã kịp thời cứu sống 9 thuyền viên tàu hàng bị rơi xuống biển trong điều kiện mưa lớn, biển động mạnh tại vùng biển Hà Tĩnh.

Hay gần đây nhất, ngày 28/12/2025, chỉ trong vòng vài giờ tàu SAR 631 đã tiếp cận tàu cá QB 98048 TS đang hoạt động trên vùng biển cách Đà Nẵng khoảng 20 hải lý, để đưa một ngư dân đau bụng dữ dội, tình trạng nguy hiểm vào bờ cấp cứu kịp thời. Thời điểm ra khơi có gió cấp 6, sóng cao 2-2,5m, biển động (Ảnh: Anh Dũng).

Do hoạt động trên biển và trong điều kiện thời tiết phức tạp nên phương tiện liên lạc trên tàu là máy vô tuyến cầm tay với tín hiệu vệ tinh.

Trên tàu được trang bị 2 xuồng cứu hộ. Đuôi tàu cũng có vị trí để cất, hạ flycam chuyên dụng.

Trên đầu tàu sẽ có thiết bị bắn dây, đèn chiếu sáng, loa phát thanh... để hỗ trợ việc tìm kiếm, cứu nạn ngư dân trong đêm.

Bên trong tàu có khoang hành khách để ngư dân gặp nạn nghỉ ngơi khi chờ được đưa vào đất liền. Tại vị trí này các thủy thủ của tàu luôn giữ trong tình trạng sạch sẽ để phục vụ người dân tốt nhất.

Các tình huống khẩn cấp về y tế trên tàu sẽ có vị trí nằm riêng và có đầy đủ các thiết bị y tế sơ cứu ban đầu cho ngư dân gặp nạn.

Ông Nguyễn Trọng Minh, Phó phòng Nghiệp vụ tìm kiếm cứu nạn, Trung tâm phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải khu vực II, cho biết với các thủy thủ, yêu cầu đặt ra là sức khỏe dẻo dai, bơi giỏi, tinh thần thép và thuần thục kỹ năng cứu nạn, sơ cấp cứu, những kỹ năng được huấn luyện thường xuyên.

Tàu cũng là "ngôi nhà" của các thủy thủ khi họ sinh hoạt, ăn uống, nghỉ ngơi ngay trên tàu để sẵn sàng cơ động trong vòng 15 phút khi có nhiệm vụ. "Với chúng tôi con tàu là nhà, biển cả là quê hương. Và mệnh lệnh 15 phút chính là lời cam kết thầm lặng của những “cánh chim hộ mệnh” luôn sẵn sàng lao ra biển dữ để giành lại sự sống cho ngư dân", ông Nguyễn Trọng Minh chia sẻ.