Trường học "không điện thoại” ở địa đầu Tổ quốc

Trong ba năm qua, Trường THPT Võ Văn Kiệt (xã Phước Long, tỉnh Cà Mau) đã tiên phong triển khai mô hình trường học "không điện thoại", nhằm giải quyết tình trạng học sinh "nghiện" thiết bị di động, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục.

Thầy Trần Quang Điện, Hiệu trưởng nhà trường, chia sẻ với phóng viên Dân trí về thực trạng đáng lo ngại trước khi áp dụng mô hình. Qua khảo sát, nhiều học sinh trong giờ học vẫn lén lút chơi game, thậm chí bỏ bữa sáng để sử dụng điện thoại.

Hiệu trưởng THPT Võ Văn Kiệt nói về mô hình trường học "không điện thoại" (Video: Huỳnh Hải)

"Có em mua hộp cơm ăn sáng nhưng tới tiết 3 rồi mà vẫn chưa ăn. Khi tôi hỏi tại sao chưa ăn thì em nói chưa đói, nhưng thật ra đang chơi game", thầy Điện kể.

Đặc biệt, việc học sinh dùng điện thoại để tra cứu và trả lời bài một cách rành rọt mà không cần đọc sách cũng là một vấn đề lớn, dẫn đến việc thiếu tư duy và ghi nhớ kiến thức.

"Xuất phát từ một số nguyên nhân đó, nhà trường lên kế hoạch quyết tâm không cho học sinh sử dụng điện thoại trong giờ đến trường", thầy Điện nhấn mạnh.

Việc triển khai mô hình "trường học không điện thoại" ban đầu gặp nhiều băn khoăn về quyền cá nhân, trách nhiệm bảo quản tài sản và liên lạc khẩn cấp với gia đình. Để giải quyết những lo ngại này, nhà trường đã thiết lập đường dây nóng, bao gồm cả số điện thoại của hiệu trưởng, trang bị tủ đựng điện thoại để bảo quản an toàn.

Trong giờ đến trường, điện thoại của học sinh được cất trong tủ, bảo quản cẩn thận (Ảnh: Huỳnh Hải).

"Nếu mình làm tốt về việc giáo dục cho học sinh ngoan chắc chắn phụ huynh ủng hộ", thầy Điện chia sẻ và bày tỏ sự vui mừng khi hầu hết phụ huynh đều đồng ý với mô hình này.

Theo quy định, học sinh sẽ gửi điện thoại vào tủ từ 6h45 và lấy ra sau giờ học buổi sáng. Buổi chiều, điện thoại được gửi vào tủ từ 13h50 và lấy ra khi tan học.

Sau một tuần triển khai, số lượng cuộc gọi từ phụ huynh tìm con giảm đáng kể, cho thấy sự tin tưởng vào mô hình. Khoảng 30% học sinh thậm chí không mang điện thoại đến trường, vì cho rằng không sử dụng được và lo ngại điện thoại bị trầy xước. Tuy nhiên, nhà trường vẫn khuyến khích học sinh nhà xa mang theo điện thoại để phòng trường hợp khẩn cấp.

Khi không sử dụng điện thoại, các học sinh có thời gian vui chơi, giải trí (Ảnh: Huỳnh Hải).

Mô hình trường học "không điện thoại" đã mang lại nhiều kết quả tích cực. Học sinh chăm đọc sách giáo khoa hơn, thay vì chỉ tìm kiếm thông tin trên mạng. "Sau khi đọc sách xong, các em biết suy nghĩ trả lời, thay cho việc chỉ lên mạng lấy thông tin để trả lời thầy cô. Điều đó cho thấy việc sử dụng điện thoại trong giờ học phần nào dẫn đến các em không chịu tư duy", thầy Điện phân tích.

Ngoài ra, giờ ra chơi, học sinh tham gia các hoạt động thể dục thể thao, trò chơi dân gian, và chia sẻ với bạn bè, tăng cường sự gắn kết.

Nhà trường không cấm hoàn toàn việc sử dụng điện thoại mà khuyến khích sử dụng công nghệ một cách có chọn lọc, phục vụ mục đích học tập. "Nếu trong tiết học phải thực hành bằng điện thoại, nhà trường đề nghị thầy cô cho các em lấy điện thoại ra để sử dụng. Hay khi sử dụng công nghệ để học, khuyến khích thầy cô, học sinh lên phòng máy vi tính", thầy Điện nhấn mạnh.

Học sinh Trường THPT Võ Văn Kiệt trong một giờ học (Ảnh: Huỳnh Hải).

Em Quách Trần Nhật Tân, học sinh Trường THPT Võ Văn Kiệt, bày tỏ sự ủng hộ: "Việc không dùng điện thoại tránh sử dụng gian lận trong thi cử, hay sử dụng bừa bãi, không chú ý vào học tập. Bởi em thấy vừa học vừa sử dụng điện thoại sẽ ảnh hưởng đến việc học của bản thân, các bạn trong lớp. Mô hình này em thấy nên ứng dụng ở nhiều trường học".

Em Nguyễn Hằng Duy cũng đồng tình: "Khi không có điện thoại, chúng em sẽ vui chơi với nhau, giải trí, ngồi học tập hay làm việc nhóm rất hiệu quả".