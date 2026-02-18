Các tay vợt Việt Nam bứt phá trên bản đồ pickleball thế giới

Tay vợt từng vươn lên vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng PPA (Hiệp hội Pickleball chuyên nghiệp) châu Á chính là Lý Hoàng Nam, khi cựu ngôi sao quần vợt Việt Nam đã giành chức vô địch PPA Tour Asia Hangzhou Open 2025 diễn ra tại Trung Quốc hồi đầu tháng 12/2025.

Lý Hoàng Nam gây ấn tượng với chức vô địch PPA Tour Asia Hangzhou Open 2025 (Ảnh: PPA).

Đáng chú ý, ở trận chung kết, Lý Hoàng Nam đã đánh bại tay vợt Jack Wong của Trung Quốc - người đang giữ vị trí số 1 ở châu Á để lên ngôi vương. Danh hiệu PPA Tour Asia đến với Lý Hoàng Nam theo cách không thể thuyết phục hơn. Cần phải biết rằng, ở vòng bán kết, anh đã tạo nên “cơn địa chấn” khi đối đầu Federico Staksrud - hạt giống số 1 của giải, đồng thời cũng đang chễm chệ trên đỉnh bảng xếp hạng nội dung đơn nam thế giới.

Bất chấp bị Staksrud dẫn 7-5 ở set 1 và thậm chí là 10-9 ở set 2, Lý Hoàng Nam vẫn giữ được “cái đầu lạnh”, để lần lượt thắng ngược đối thủ với tỷ số 11-7 và 12-10.

Không chỉ vươn lên vị trí thứ 2 ở châu Á, Lý Hoàng Nam cũng vươn lên xếp hạng 19 thế giới, đánh dấu một năm thành công của tay vợt sinh năm 1997 khi chuyển sang thi đấu pickleball chuyên nghiệp.

Một tay vợt pickleball Việt Nam khác cũng được nhắc tới nhiều nhất trong năm 2025 chính là Trịnh Linh Giang – người từng có thời gian song hành với Lý Hoàng Nam ở nội dung đôi nam.

Trịnh Linh Giang là tay vợt pickleball Việt Nam đầu tiên vô địch nội dung chuyên nghiệp cấp độ Pro (Ảnh: FBNV).

Dấu ấn lớn nhất của Trịnh Linh Giang là chức vô địch pickleball châu Á tại giải Panas Malaysia Open 2025 thuộc PPA Tour Asia diễn ra tại Ấn Độ hồi đầu tháng 7-2025, đánh dấu cột mốc quan trọng cho pickleball Việt Nam khi trở thành người Việt đầu tiên vô địch nội dung chuyên nghiệp cấp độ Pro.

Ở trận chung kết nội dung đơn nam, Trịnh Linh Giang đã đối đầu với tay vợt mạnh của Ấn Độ, Vanshik Kapadia và chiến thắng thuyết phục 2-0 (12-10, 11-7). Chiến tích này không chỉ đánh dấu bước ngoặt trong sự nghiệp của vận động viên (VĐV) 28 tuổi mà còn là động lực để các tay vợt pickleball Việt Nam sẵn sàng chinh phục các đấu trường quốc tế.

Sau chức vô địch PPA Tour Asia, Trịnh Linh Giang đã được cộng điểm mạnh mẽ và chính thức lọt vào top 10 châu Á, đứng ở vị trí thứ 8 với 5.750 điểm.

Không chỉ Lý Hoàng Nam, Trịnh Linh Giang, pickleball Việt Nam còn ghi dấu ấn với những tay vợt xuất sắc như Huỳnh Thiên Phúc (hạng 16 thế giới), Trương Vinh Hiển (hạng 26).

Không chỉ các tay vợt nam, các tay vợt nữ pickleball Việt Nam cũng để lại nhiều dấu ấn trên đấu trường quốc tế. Nổi trội nhất chính là tay vợt trẻ 17 tuổi Sophia Phương Anh (tên đầy đủ là Trần Phương Anh, sinh năm 2008) khi xuất sắc giành ngôi vô địch nội dung đơn nữ 4.5 tại giải đấu Jenius Bank Pickleball World Championships 2025 hồi tháng 11/2025.

Sophia Phương Anh là tay vợt trẻ gây ấn tượng tại nhiều giải đấu quốc tế (Ảnh: NVCC).

Đây là lần đầu tiên Việt Nam có đại diện bước lên bục cao nhất tại một giải pickleball tầm cỡ quốc tế, đánh dấu bước tiến lớn của phong trào thể thao này trong nước.

Trước đó vào tháng 9, Sophia Phương Anh đăng quang chức vô địch đơn nữ U18 tại giải đấu PPA Queensland Slam, diễn ra tại Australia. Đáng chú ý PPA Queensland Slam là giải đấu pickleball thuộc PPA Tour Australia, quy tụ những tay vợt trẻ xuất sắc từ nhiều quốc gia.

Chức vô địch tại PPA Queensland Slam giúp Sophia Phương Anh tiếp tục duy trì vị thế dẫn đầu trong làng pickleball trẻ châu Á. Đồng thời, đây cũng là tín hiệu tích cực cho tương lai của tay vợt trẻ người Việt Nam. Bên cạnh đó, thành công của Sophia Phương Anh tại PPA Queensland Slam tạo tiền đề tích cực cho sự phát triển của pickleball Việt Nam trên trường quốc tế.