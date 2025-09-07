Niềm vui kép của 2 phụ nữ đơn thân nuôi đàn con thơ trong cảnh khốn khó

Ngày 6/9, báo Dân trí phối hợp cùng UBND xã Sông Hinh, tỉnh Đắk Lắk tổ chức lễ khánh thành 2 ngôi nhà Nhân ái tặng gia đình chị Ksơr Hờ Lon (38 tuổi) và chị Nay Hờ Uôn (25 tuổi), cùng trú tại xã Sông Hinh.

Trong đó, căn nhà của chị Hờ Lon trị giá 148 triệu đồng, còn nhà chị Hờ Uôn 130 triệu đồng, kinh phí đều do bạn đọc báo Dân trí cùng các nhà hảo tâm hỗ trợ.

Khánh thành 2 ngôi nhà Nhân ái ở Đắk Lắk (Video: Trung Thi).

Không còn lo cảnh mưa tạt tứ bề

Chị Ksơr Hờ Lon là mẹ của các cháu trong bài viết “Xót xa cảnh 3 đứa trẻ chia nhau gói mì tôm trong bữa cơm trưa”.

Theo chính quyền địa phương, chị Hờ Lon đơn thân nuôi 5 con nhỏ, trong đó có 2 cháu khuyết tật (1 cháu bị khuyết tật thần kinh, 1 cháu hạn chế vận động), mỗi cháu được hỗ trợ 750.000 đồng/tháng. Gia đình chị thuộc diện hộ nghèo, cuộc sống vô cùng khó khăn.

Ngôi nhà cũ của chị Hờ Lon (Ảnh: Trung Thi).

Trước đây, chị và các con thơ sống trong ngôi nhà tạm bợ, dột nát, lại không có công trình phụ nên sinh hoạt rất vất vả.

Thông qua bài viết về hoàn cảnh gia đình Hờ Lon, bạn đọc Dân trí đã chung tay giúp chị đỡ hơn 168 triệu đồng.

Sau khi bàn tính, chị quyết định trích 118 triệu đồng từ nguồn bạn đọc Dân trí ủng hộ, kết hợp với 30 triệu đồng của nhà hảo tâm ở Sông Hinh giúp đỡ để xây nhà mới trị giá 148 triệu đồng.

Ngôi nhà mới của chị Hờ Lon và các con thơ (Ảnh: Trung Thi).

Số tiền còn lại, chị dành hơn 15 triệu đồng mua một cặp bò mẹ con để chăn nuôi, gây dựng kinh tế. Phần dư chị gửi vào sổ tiết kiệm, phòng khi các con ốm đau, không bị lâm vào cảnh túng quẫn.

Ngôi nhà mới của chị rộng gần 60m2, mái lợp tôn, nền lát gạch men, có la phông, 2 phòng ngủ, 1 phòng khách, bếp và khu vệ sinh riêng biệt.

Bên trong căn nhà của chị Hờ Lon (Ảnh: Trung Thi).

Chị Hờ Lon chia sẻ, từ ngày có nhà mới, các con chị được ở chỗ sạch sẽ, thoải mái vui chơi. Các cháu không còn tủi thân với bạn bè, cũng không lo cảnh mưa tạt tứ bề hay nắng nóng hầm hập như trước nữa.

“Thực sự trong mơ tôi cũng chưa bao giờ dám nghĩ mình sẽ có một ngôi nhà khang trang như thế này. Nhưng giờ không chỉ có nhà, mà còn có bò để phát triển kinh tế. Tôi thực sự mừng và biết ơn mọi người lắm”, chị Hờ Lon nói.

Ngoài được tặng nhà mới, chị còn có kinh phí để mua thêm bò giống chăn nuôi, phát triển kinh tế lâu dài (Ảnh: Trung Thi).

Vừa có nhà mới, lại được tặng thêm bò giống tạo sinh kế

Còn chị Nay Hờ Uôn là nhân vật trong bài viết “Lặng người nhìn bữa cơm chỉ có nước mắm của mẹ trẻ đơn thân và 2 con thơ”.

Theo chính quyền địa phương, chị Hờ Uôn là mẹ đơn thân nuôi 2 con nhỏ. Chị không có công việc ổn định nên cuộc sống của 2 đứa trẻ thiếu thốn đủ bề, dẫn đến suy dinh dưỡng, thấp còi.

Ngôi nhà cũ của 3 mẹ con chị Hờ Uôn (Ảnh: Trung Thi).

Trước đây, mẹ con chị Hờ Uôn sống trong căn nhà tạm, trời nắng nóng như lò nướng, còn trời mưa dột tứ bề.

Thông qua bài viết về hoàn cảnh của 3 mẹ con chị Hờ Uôn, bạn đọc Dân trí đã giúp đỡ gần 121 triệu đồng. Chị Hờ Uôn đã trích 90 triệu đồng từ nguồn hỗ trợ của bạn đọc Dân trí, kết hợp với 40 triệu đồng từ nhà hảo tâm ở xã Sông Hinh để xây nhà mới.

Bạn đọc Dân trí và mạnh thường quân ở xã Sông Hinh giúp đỡ kinh phí để chị Hờ Uôn xây nhà mới (Ảnh: Trung Thi).

Số tiền gần 31 triệu đồng còn lại do bạn đọc Dân trí hỗ trợ, chị dùng mua một cặp bò mẹ con để chăn nuôi, phát triển kinh tế lâu dài, đồng thời sắm thêm giường, tủ, nệm và gạo để cuộc sống của 2 con đầy đủ hơn.

Ngôi nhà mới của chị Hờ Uôn có diện tích gần 50m2, mái lợp tôn, nền lát gạch men, 2 phòng ngủ, 1 phòng khách.

Hờ Uôn chia sẻ, chưa từng dám mơ có ngày mẹ con chị được sống trong ngôi nhà khang trang như hôm nay.

Mẹ con chị Hờ Uôn phấn khởi vì được ở trong ngôi nhà sạch, đẹp, mát mẻ (Ảnh: Trung Thi).

“Ngày dọn vào nhà mới ở, tôi xúc động rơi nước mắt. Mừng thật, hạnh phúc thật! Từ nay, mưa gió, bão bùng không phải khăn gói chạy đi nhà hàng xóm tránh trú nữa. Gia đình tôi thực sự cảm ơn mọi người rất nhiều”, chị Hờ Uôn nói.

Ông Trần Văn Anh Cường, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, kiêm Bí thư Đoàn xã Sông Hinh cho biết, với sự giúp đỡ của bạn đọc Dân trí, chị Hờ Lon và chị Hờ Uôn không chỉ xóa nhà tạm, xây nhà mới khang trang mà còn dư một khoản kinh phí để mua bò phát triển kinh tế gia đình.

Chị Hờ Uôn cũng được giúp kinh phí để mua bò giống, tạo sinh kế lâu dài (Ảnh: Trung Thi).

"Đây là động lực để 2 chị tiếp tục làm ăn, phát triển kinh tế, nuôi các con ăn học, trưởng thành", ông Cường nói.

Đại diện chính quyền địa phương, ông Cường đã gửi lời cảm ơn chân thành đến quý bạn đọc, nhà hảo tâm cũng như Ban biên tập báo Dân trí đã tạo điều kiện giúp đỡ 2 hộ gia đình ở xã Sông Hinh có cơ hội thoát cảnh khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.