Niềm vui kép của 2 phụ nữ đơn thân nuôi đàn con thơ trong cảnh khốn khó
(Dân trí) - Niềm vui kép đã đến với 2 phụ nữ đơn thân ở tỉnh Đắk Lắk khi được bạn đọc Dân trí hỗ trợ xây nhà mới khang trang, đồng thời còn có thêm bò giống để chăn nuôi, tạo sinh kế lâu dài.
Ngày 6/9, báo Dân trí phối hợp cùng UBND xã Sông Hinh, tỉnh Đắk Lắk tổ chức lễ khánh thành 2 ngôi nhà Nhân ái tặng gia đình chị Ksơr Hờ Lon (38 tuổi) và chị Nay Hờ Uôn (25 tuổi), cùng trú tại xã Sông Hinh.
Trong đó, căn nhà của chị Hờ Lon trị giá 148 triệu đồng, còn nhà chị Hờ Uôn 130 triệu đồng, kinh phí đều do bạn đọc báo Dân trí cùng các nhà hảo tâm hỗ trợ.
Không còn lo cảnh mưa tạt tứ bề
Chị Ksơr Hờ Lon là mẹ của các cháu trong bài viết “Xót xa cảnh 3 đứa trẻ chia nhau gói mì tôm trong bữa cơm trưa”.
Theo chính quyền địa phương, chị Hờ Lon đơn thân nuôi 5 con nhỏ, trong đó có 2 cháu khuyết tật (1 cháu bị khuyết tật thần kinh, 1 cháu hạn chế vận động), mỗi cháu được hỗ trợ 750.000 đồng/tháng. Gia đình chị thuộc diện hộ nghèo, cuộc sống vô cùng khó khăn.
Trước đây, chị và các con thơ sống trong ngôi nhà tạm bợ, dột nát, lại không có công trình phụ nên sinh hoạt rất vất vả.
Thông qua bài viết về hoàn cảnh gia đình Hờ Lon, bạn đọc Dân trí đã chung tay giúp chị đỡ hơn 168 triệu đồng.
Sau khi bàn tính, chị quyết định trích 118 triệu đồng từ nguồn bạn đọc Dân trí ủng hộ, kết hợp với 30 triệu đồng của nhà hảo tâm ở Sông Hinh giúp đỡ để xây nhà mới trị giá 148 triệu đồng.
Số tiền còn lại, chị dành hơn 15 triệu đồng mua một cặp bò mẹ con để chăn nuôi, gây dựng kinh tế. Phần dư chị gửi vào sổ tiết kiệm, phòng khi các con ốm đau, không bị lâm vào cảnh túng quẫn.
Ngôi nhà mới của chị rộng gần 60m2, mái lợp tôn, nền lát gạch men, có la phông, 2 phòng ngủ, 1 phòng khách, bếp và khu vệ sinh riêng biệt.
Chị Hờ Lon chia sẻ, từ ngày có nhà mới, các con chị được ở chỗ sạch sẽ, thoải mái vui chơi. Các cháu không còn tủi thân với bạn bè, cũng không lo cảnh mưa tạt tứ bề hay nắng nóng hầm hập như trước nữa.
“Thực sự trong mơ tôi cũng chưa bao giờ dám nghĩ mình sẽ có một ngôi nhà khang trang như thế này. Nhưng giờ không chỉ có nhà, mà còn có bò để phát triển kinh tế. Tôi thực sự mừng và biết ơn mọi người lắm”, chị Hờ Lon nói.
Vừa có nhà mới, lại được tặng thêm bò giống tạo sinh kế
Còn chị Nay Hờ Uôn là nhân vật trong bài viết “Lặng người nhìn bữa cơm chỉ có nước mắm của mẹ trẻ đơn thân và 2 con thơ”.
Theo chính quyền địa phương, chị Hờ Uôn là mẹ đơn thân nuôi 2 con nhỏ. Chị không có công việc ổn định nên cuộc sống của 2 đứa trẻ thiếu thốn đủ bề, dẫn đến suy dinh dưỡng, thấp còi.
Trước đây, mẹ con chị Hờ Uôn sống trong căn nhà tạm, trời nắng nóng như lò nướng, còn trời mưa dột tứ bề.
Thông qua bài viết về hoàn cảnh của 3 mẹ con chị Hờ Uôn, bạn đọc Dân trí đã giúp đỡ gần 121 triệu đồng. Chị Hờ Uôn đã trích 90 triệu đồng từ nguồn hỗ trợ của bạn đọc Dân trí, kết hợp với 40 triệu đồng từ nhà hảo tâm ở xã Sông Hinh để xây nhà mới.
Số tiền gần 31 triệu đồng còn lại do bạn đọc Dân trí hỗ trợ, chị dùng mua một cặp bò mẹ con để chăn nuôi, phát triển kinh tế lâu dài, đồng thời sắm thêm giường, tủ, nệm và gạo để cuộc sống của 2 con đầy đủ hơn.
Ngôi nhà mới của chị Hờ Uôn có diện tích gần 50m2, mái lợp tôn, nền lát gạch men, 2 phòng ngủ, 1 phòng khách.
Hờ Uôn chia sẻ, chưa từng dám mơ có ngày mẹ con chị được sống trong ngôi nhà khang trang như hôm nay.
“Ngày dọn vào nhà mới ở, tôi xúc động rơi nước mắt. Mừng thật, hạnh phúc thật! Từ nay, mưa gió, bão bùng không phải khăn gói chạy đi nhà hàng xóm tránh trú nữa. Gia đình tôi thực sự cảm ơn mọi người rất nhiều”, chị Hờ Uôn nói.
Ông Trần Văn Anh Cường, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, kiêm Bí thư Đoàn xã Sông Hinh cho biết, với sự giúp đỡ của bạn đọc Dân trí, chị Hờ Lon và chị Hờ Uôn không chỉ xóa nhà tạm, xây nhà mới khang trang mà còn dư một khoản kinh phí để mua bò phát triển kinh tế gia đình.
"Đây là động lực để 2 chị tiếp tục làm ăn, phát triển kinh tế, nuôi các con ăn học, trưởng thành", ông Cường nói.
Đại diện chính quyền địa phương, ông Cường đã gửi lời cảm ơn chân thành đến quý bạn đọc, nhà hảo tâm cũng như Ban biên tập báo Dân trí đã tạo điều kiện giúp đỡ 2 hộ gia đình ở xã Sông Hinh có cơ hội thoát cảnh khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.
Hưởng ứng phong trào “Xóa nhà tạm, nhà dột nát” do Chính phủ phát động, báo Dân trí đề ra mục tiêu, trong 2 năm 2024-2025 sẽ xây dựng xong 200 ngôi nhà Nhân ái, tặng các hộ nghèo, cận nghèo, hoàn cảnh khó khăn trên cả nước.
Ngày 15/7, nhân kỷ niệm 20 năm thành lập báo điện tử Dân trí, các doanh nghiệp đã trao tặng ủng hộ và cùng ấn nút khởi công 20 ngôi nhà Nhân ái, góp phần hoàn thành mục tiêu "Xây dựng 200 ngôi nhà Nhân ái" mà báo Dân trí đã đề ra.
Từ tháng 4/2024 đến nay, đã có 218 ngôi nhà Nhân ái được báo Dân trí khởi công xây dựng, trong đó, khánh thành 154 nhà.
Bên cạnh dự án xây nhà Nhân ái tặng các hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, thời gian qua, báo Dân trí đã xây 58 phòng học; 31 công trình cầu, đường dân sinh; 50 nhà phao chống lũ; tổ chức 25 chương trình khám, tư vấn sức khỏe miễn phí cho hơn 6.000 người dân; tặng 5.054 thẻ BHYT miễn phí tới học sinh nghèo; mở mã số kêu gọi giúp đỡ gần 6.000 gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Bên cạnh đó là các hoạt động đều đặn tri ân Người có công mỗi dịp lễ, Tết, ngày kỷ niệm; hoặc hỗ trợ khẩn cấp người dân các địa phương khi có thiên tai, hoạn nạn…