Lan tỏa tinh thần thượng tôn luật giao thông từ người đạt giải Nhất

Chiều 19/12, tại Hội trường Bộ Công An (số 30 Trần Bình Trọng, phường Hai Bà Trưng, Hà Nội), Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) phối hợp với báo Dân trí tổ chức Lễ trao giải cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ", trao thưởng cho 24 cá nhân có thành tích xuất sắc.

Trong khuôn khổ chương trình, Cục Cảnh sát giao thông cũng tiến hành Lễ trao giải cuộc thi “Tìm hiểu truyền thống 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng Cảnh sát giao thông”, vinh danh 71 cá nhân đạt giải.

Lễ trao giải có sự tham dự của Cục trưởng Cục CSGT (Bộ Công an) Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình; Trung tướng Nguyễn Văn Trung - Phó Chủ nhiệm thường trực Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương; Thiếu tướng Nguyễn Văn Mừng - Phó Cục trưởng Cục CSGT; Thượng tá Nguyễn Đức Huyên - Phó Cục trưởng Cục CSGT,... Nhà báo Phạm Tuấn Anh - Tổng biên tập báo Dân trí; cùng nhiều đại biểu, khách mời khác (Ảnh: Hải Long).

Trong đó, nhóm tác giả là giảng viên, học viên Học viện Cảnh sát nhân dân gồm: Đại úy Phí Đình Tiệp, Thiếu tá Chu Công Thế, học viên Lê Văn Lợi, Bùi Chí Ngôn, Đoàn Minh Nghĩa đã xuất sắc giành giải Nhất của cuộc thi "Tìm hiểu truyền thống 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng cảnh sát giao thông".

Hiểu, tuân thủ luật giao thông là trách nhiệm với bản thân, cộng đồng

Xuất sắc giành giải Nhất cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ”, chị Nguyễn Thị Mai Hương (27 tuổi, trú tại Thanh Hóa) không giấu được niềm vui, sự xúc động khi nhắc lại khoảnh khắc nhận tin mình đạt giải.

Với chị, đây không chỉ là một giải thưởng mà còn là sự ghi nhận cho quá trình kiên trì tìm hiểu, trau dồi kiến thức pháp luật, đặc biệt là về Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ trong suốt thời gian qua.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, chị Mai Hương cho biết bản thân là người có thói quen thường xuyên cập nhật các quy định pháp luật, đặc biệt là về lĩnh vực giao thông đường bộ.

Xuất phát từ mong muốn hiểu đúng, làm đúng để bảo đảm an toàn cho bản thân và những người xung quanh khi tham gia giao thông, chị luôn dành thời gian đọc, nghiên cứu các văn bản pháp luật cũng như những bài viết phân tích, tuyên truyền trên báo chí chính thống.

Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình, Cục trưởng Cục CSGT (bên trái) và Tổng biên tập báo Dân trí Phạm Tuấn Anh trao giải cho tác giả đạt giải Nhất cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ" (Ảnh: Hải Long).

Là độc giả thường xuyên của báo Dân trí, khi thấy cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ” được phát động, chị Mai Hương đã nhanh chóng đăng ký tham gia.

Theo chị, đây là cơ hội để hệ thống hóa lại kiến thức đã có, đồng thời tìm hiểu sâu hơn, đầy đủ hơn về các quy định pháp luật liên quan trực tiếp đến đời sống hằng ngày. Quá trình tham gia cuộc thi cũng là dịp để chị tự kiểm tra mức độ hiểu biết của bản thân, từ đó bổ sung những nội dung còn thiếu sót.

“Khi nhận được thông báo đạt giải Nhất, tôi thực sự bất ngờ và xúc động. Tôi không nghĩ mình lại may mắn và vinh dự đến vậy”, chị Hương chia sẻ.

Nhóm tác giả đạt giải Nhất cuộc thi "Tìm hiểu truyền thống 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng cảnh sát giao thông" (Ảnh: Phí Đình Tiệp).

Niềm vui ấy càng trở nên trọn vẹn hơn khi những nỗ lực học hỏi, tìm hiểu pháp luật của chị được ghi nhận một cách xứng đáng. Thông qua cuộc thi, chị Nguyễn Thị Mai Hương bày tỏ mong muốn mỗi người dân sẽ nâng cao ý thức chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông, xây dựng văn hóa giao thông văn minh, hiện đại, góp phần giảm thiểu tai nạn và ùn tắc.

Chị nhấn mạnh, việc hiểu và tuân thủ luật giao thông không chỉ là trách nhiệm với bản thân mà còn là trách nhiệm với cộng đồng.

Đánh giá về cuộc thi, chị Hương cho rằng ban tổ chức đã triển khai rất bài bản, chuyên nghiệp, ứng dụng hình thức hiện đại, tạo điều kiện để mọi tầng lớp nhân dân trên cả nước đều có thể dễ dàng tham gia.

"Đây là một sân chơi bổ ích, ý nghĩa, góp phần lan tỏa tinh thần thượng tôn pháp luật trong xã hội", chị Nguyễn Thị Mai Hương nhấn mạnh.

Xây dựng văn hóa giao thông văn minh, hiện đại

Chia sẻ sau lễ trao giải, trong niềm vui và xúc động khi đại diện nhóm tác giả đạt giải Nhất của cuộc thi "Tìm hiểu truyền thống 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng cảnh sát giao thông", Đại úy Phí Đình Tiệp cho biết, thành công của bài dự thi là kết quả của quá trình chuẩn bị nghiêm túc, công phu và sự chung sức, đồng lòng của cả tập thể.

Đại úy Phí Đình Tiệp (Ảnh: Hải Long).

Theo Đại úy Phí Đình Tiệp, ngay từ khi phát động cuộc thi cá nhân anh cùng các thành viên trong nhóm đã xác định đây là dịp ý nghĩa để ôn lại truyền thống, khẳng định vai trò, vị trí của lực lượng Cảnh sát giao thông trong suốt chặng đường xây dựng, chiến đấu và trưởng thành.

“Chúng tôi dành nhiều thời gian nghiên cứu kỹ thể lệ, yêu cầu, cũng như từng câu hỏi mà Ban Tổ chức đưa ra. Mỗi nội dung đều được phân tích cẩn trọng, đối chiếu nhiều nguồn tài liệu để bảo đảm tính chính xác, đầy đủ và đúng định hướng”, Đại úy Tiệp nói.

Sau giai đoạn nghiên cứu, nhóm tác giả tiến hành xây dựng kế hoạch nội dung chi tiết, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên.

Từng phần việc, từ thu thập tư liệu, chắt lọc nội dung đến lựa chọn hình thức thể hiện, đều được triển khai bài bản, bám sát quy định của cuộc thi. Một trong những điểm nhấn của bài dự thi, theo Đại úy Tiệp, là việc nhóm lựa chọn cách tiếp cận hài hòa giữa yếu tố truyền thống và hiện đại của lực lượng Cảnh sát giao thông.

Nhóm tác giả đạt giải Nhất của cuộc thi "Tìm hiểu truyền thống 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng cảnh sát giao thông" (Ảnh: Thành Đông).

Qua đó, bài thi không chỉ phản ánh chiều sâu lịch sử mà còn làm nổi bật hình ảnh người chiến sĩ Cảnh sát giao thông trong giai đoạn hiện nay văn minh - chính quy - tinh nhuệ và từng bước hiện đại hóa.

“Chúng tôi mong muốn thông qua bài dự thi, người dân hiểu rõ hơn về lực lượng Cảnh sát giao thông, thấu hiểu những khó khăn, vất vả, hy sinh thầm lặng của cán bộ, chiến sĩ từ những ngày đầu thành lập cho đến hôm nay. Khi đã hiểu, người dân sẽ đồng cảm và cùng chung tay xây dựng văn hóa giao thông an toàn, văn minh”, Đại úy Phí Đình Tiệp bày tỏ.

Theo đại diện nhóm tác giả đạt giải Nhất, mục tiêu cuối cùng mà nhóm hướng tới không chỉ dừng lại ở kết quả của cuộc thi, mà là truyền tải thông điệp về trách nhiệm chung trong bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

Lực lượng Cảnh sát giao thông ngày nay không ngừng đổi mới, ứng dụng khoa học công nghệ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; song song với đó, ý thức chấp hành pháp luật của mỗi người dân giữ vai trò hết sức quan trọng.

Đâu cần Cảnh sát giao thông có, đâu khó có Cảnh sát giao thông

Trong quá trình chuẩn bị bài dự thi, nhóm cũng gặp không ít khó khăn, đặc biệt là việc lựa chọn và kiểm chứng nội dung. Nhiều thông tin liên quan đến lịch sử, truyền thống, các giai đoạn phát triển của lực lượng Cảnh sát giao thông đòi hỏi phải liên hệ trực tiếp với Cục Cảnh sát giao thông, Cảnh sát giao thông các địa phương hoặc các cán bộ từng công tác trong lực lượng nay đã nghỉ hưu.

“Có những nội dung chúng tôi phải tìm hiểu rất sâu, rà soát kỹ để tránh trùng lặp và bảo đảm tính chính xác. Nhờ sự hỗ trợ, chia sẻ của các đơn vị, các thế hệ đi trước, nhóm mới có thể hoàn thiện bài dự thi một cách trọn vẹn”, Đại úy Tiệp chia sẻ.

Khi tác phẩm hoàn chỉnh, toàn bộ nội dung và hình thức đều đáp ứng đầy đủ các tiêu chí mà Ban Giám khảo đặt ra. Bài dự thi được đánh giá cao cả về chiều sâu tư liệu lẫn cách thể hiện, qua đó đạt kết quả cao nhất tại cuộc thi.

Đại úy Phí Đình Tiệp cho biết, điều khiến anh và các thành viên trong nhóm tâm huyết nhất chính là ý nghĩa lịch sử và giá trị nhân văn mà cuộc thi mang lại.

Ngày truyền thống của lực lượng Cảnh sát giao thông không chỉ là dịp để ôn lại chặng đường đã qua, mà còn có sức lan tỏa mạnh mẽ, tác động tích cực đến nhận thức của mọi tầng lớp nhân dân khi tham gia giao thông.

“Thông điệp mà chúng tôi muốn gửi gắm là dù ở bất cứ hoàn cảnh nào, lực lượng Cảnh sát giao thông cũng luôn sẵn sàng vượt qua khó khăn, gian khổ để hoàn thành nhiệm vụ. Đâu cần Cảnh sát giao thông có, đâu khó có Cảnh sát giao thông”, anh nhấn mạnh.

Từ góc nhìn của người trực tiếp tham gia cuộc thi, Đại úy Tiệp đánh giá cao công tác tổ chức với quy trình bài bản, chuyên nghiệp, thể lệ rõ ràng, chi tiết.

Trong khuôn khổ lễ trao giải, ban tổ chức bố trí khu trưng bày các bài dự thi tiêu biểu, tạo điều kiện để thí sinh trao đổi trực tiếp với các chuyên gia, qua đó hoàn thiện và hiện thực hóa những ý tưởng đã đề xuất (Ảnh: Thành Đông).

Đặc biệt, cuộc thi không chỉ giới hạn trong lực lượng Công an nhân dân mà còn mở rộng đối tượng tham gia ngoài ngành, qua đó thu hút đông đảo tác giả và tạo sức lan tỏa rộng rãi trong xã hội.

“Cuộc thi thực sự có ý nghĩa khi không chỉ riêng lực lượng Cảnh sát giao thông tham gia, mà còn có sự đồng hành của nhiều tầng lớp nhân dân. Đây là yếu tố quan trọng góp phần nâng cao nhận thức pháp luật về trật tự, an toàn giao thông trong cộng đồng”, Đại úy Phí Đình Tiệp nhận định.

Giây phút được xướng tên nhận giải Nhất, theo Đại úy Phí Đình Tiệp là khoảnh khắc đáng nhớ và đầy cảm xúc đối với cả nhóm. Niềm vui, sự phấn khởi và xúc động là cảm xúc chung của những người đã dồn nhiều tâm sức cho bài dự thi.

Đại úy Phí Đình Tiệp cũng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới các cấp ủy Đảng, lãnh đạo Cục Cảnh sát giao thông, lãnh đạo Học viện Cảnh sát nhân dân đã quan tâm, tạo điều kiện để nhóm hoàn thành bài thi và đạt được kết quả như ngày hôm nay.

Thông qua cuộc thi, đại diện nhóm tác giả đạt giải Nhất cũng gửi gắm lời nhắn nhủ tới người dân, mỗi cá nhân hãy nâng cao ý thức chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông, ứng xử văn minh, an toàn để góp phần giảm thiểu tai nạn, ùn tắc, cùng xây dựng xã hội trật tự, hiện đại và phát triển bền vững.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, Đại tá Nguyễn Quang Nhật, Trưởng Phòng Hướng dẫn, tuyên truyền, điều tra, giải quyết tai nạn giao thông Cục CSGT cho biết qua nghiên cứu, đánh giá, Cục CSGT nhận thấy hiện nay người tham gia giao thông đang bị yếu về luật và thiếu về kỹ năng điều khiển phương tiện khi tham gia giao thông trên đường.

"Rất nhiều tình huống trên đường, chỉ cần kỹ năng điều khiển tốt là đã phòng tránh được tai nạn có thể xảy ra. Chính vì vậy, nhiều năm qua, Cục CSGT đã phối hợp với báo Dân trí và luôn coi báo Dân trí là một đơn vị để phối hợp chặt chẽ trong các công tác truyền thông, để đảm bảo trật tự an toàn giao thông", Đại tá Nhật nói.

Cục CSGT cũng đã phối hợp với báo Dân trí để tổ chức cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ", với một hình thức hoàn toàn khác.

Theo Đại tá Nhật, đây là một cuộc thi không giống như những cuộc thi thông thường, mà trong cuộc thi này các thí sinh sẽ thi trực tuyến và chia làm 3 tháng, mỗi tháng thi một cuộc, mỗi cuộc thi các thí sinh sẽ tự lựa chọn các clip về tình huống giao thông có thật trên đường... để từ đó thí sinh phân tích, đánh giá.

Từ đó, chính các thí sinh cũng sẽ được nâng cao ý thức và kỹ năng khi tham gia giao thông.

"Các hoạt động nêu trên sau khi được đăng tải trên báo Dân trí đã rất lan tỏa và hiệu quả. Tôi lấy ví dụ như cuộc thi Tìm hiểu pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ đã thu hút tới gần 1 triệu người tham gia. Như vậy có thể thấy, một cuộc thi trực tuyến mà đạt được con số đó đã là rất thành công và đáng quý", Đại tá Nhật nói.

Nói về cuộc thi "Tìm hiểu truyền thống 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng cảnh sát giao thông", Đại tá Nhật cho biết báo Dân trí đã thực hiện truyền thông một cách thường xuyên và liên tục.

Qua đó, cuộc thi trở nên lan tỏa trong toàn xã hội, lan tỏa ý thức chấp hành pháp luật về an toàn giao thông.