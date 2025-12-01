Miền Bắc sắp đón thêm 2 đợt không khí lạnh tăng cường

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết ngày 20/12, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù rải rác, trưa chiều hửng nắng, đêm và sáng trời rét.

Dự báo do bộ phận không khí lạnh tăng cường yếu nên ngày 21/12, nhiều nơi ở miền Bắc, trong đó có Hà Nội nhiều mây, mưa nhỏ vài nơi, trời rét về đêm và sáng. Khoảng ngày 24-25/12, miền Bắc tiếp tục bị ảnh hưởng bởi đợt không khí lạnh tăng cường gây mưa nhỏ rải rác, nhiệt độ giảm thêm.

Cơ quan khí tượng thủy văn nhận định khu vực từ Quảng Trị đến Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai từ đêm 20/12 có mưa, mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to. Các khu vực khác chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng.

Dự báo thời tiết đêm 19 ngày 20/12 các vùng trên cả nước:

TP Hà Nội: Nhiều mây, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Đêm và sáng trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất 17-19 độ C; nhiệt độ cao nhất 22-25 độ C.

Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Đêm và sáng trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ C, có nơi dưới 14 độ C; nhiệt độ cao nhất 23-26 độ C.

Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Đêm và sáng trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C, vùng núi có nơi dưới 15 độ C; nhiệt độ cao nhất 22-25 độ C.

Thanh Hóa đến Huế: Nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng; phía Nam có mưa, mưa rào rải rác. Phía Bắc đêm và sáng trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất phía Bắc 17-19 độ C, phía Nam 19-21 độ C; nhiệt độ cao nhất 22-25 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Phía Bắc nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác; phía Nam có mây, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng.

Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C; nhiệt độ cao nhất 26-29 độ C, phía Nam có nơi trên 30 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C; nhiệt độ cao nhất 26-29 độ C.

Nam Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C; nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C.

TPHCM: Có mây, đêm không mưa, ngày nắng.

Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ C; nhiệt độ cao nhất 31-33 độ C.