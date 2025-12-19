Cú sốc nối cú sốc, SEA Games 33 biến thành “ác mộng” với bóng đá Thái Lan

Ở trận đấu thứ tư của nội dung futsal nam tại SEA Games 33, diễn ra vào tối nay (19/12) tại Nhà thi đấu Nonthaburi, đội tuyển Thái Lan bất ngờ để thua đậm Indonesia với tỷ số 1-6, qua đó chỉ giành huy chương bạc.

Trước lượt trận quyết định, Thái Lan có thành tích toàn thắng với 9 điểm sau các trận thắng Malaysia, Myanmar và Việt Nam, trong khi Indonesia giành 6 điểm sau 3 trận. Chỉ cần một trận hòa, đội chủ nhà đã chắc chắn bảo vệ thành công tấm HCV SEA Games.

Tuyển futsal nam Thái Lan bất ngờ thua Indonesia (Ảnh: FAT).

Huấn luyện viên Miguel Rodrigo tung ra đội hình xuất phát gồm thủ môn Arus Senbut cùng các cầu thủ Worasak Sriharangpairoj, Krit Aran Sanyalak, đội trưởng Itticha Prapaphan và Amarin Ekaphan.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, hai đội nhập cuộc với tốc độ cao. Thái Lan tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn hơn đối thủ nhưng không thể tận dụng. Bước ngoặt xảy ra khi Thái Lan phạm lỗi trong vòng cấm, tạo điều kiện để Firman Adriansyah thực hiện thành công quả phạt đền ở nửa sau hiệp một, mở tỷ số cho Indonesia.

Indonesia thi đấu hưng phấn và liên tiếp gây sức ép. Đội khách nhanh chóng có bàn thứ hai, Ardiansyah Nuh kiến tạo để Syaki Saad ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0. Hiệp một khép lại với lợi thế rõ rệt dành cho Indonesia.

Sang hiệp hai, Indonesia tiếp tục ghi bàn từ một quả phạt góc, Samuel Eko dứt điểm chân trái nâng tỷ số lên 3-0. Dù Thái Lan nỗ lực tìm bàn gỡ, các pha dứt điểm của Athipong Munphlai, Apiwat Jamjaroen hay Itticha Prapaphan đều bị thủ môn Habibie xuất sắc hóa giải.

Người hâm mộ Thái Lan thất vọng khi đội futsal nam Thái Lan liên tục bị Indonesia sút tung lưới (Ảnh: FAT).

Trong thời điểm Thái Lan chơi hơn người, Indonesia vẫn cho thấy sự sắc bén. Rizky Amanda cướp bóng và ghi bàn nâng tỷ số lên 4-0 khi trận đấu chỉ còn hơn 10 phút. Trước khi trận đấu kết thúc 5 phút, Adiansyah Noor tiếp tục trừng phạt sai lầm của đối thủ, đưa cách biệt lên 5 bàn.

Phải đến gần cuối trận, Thái Lan mới có bàn danh dự khi Worasak Sriharangpairoj kiến tạo để Krit Aran Sanyalak ghi bàn rút ngắn tỷ số xuống 1-5. Tuy nhiên, ngay sau đó, Adiansyah Noor hoàn tất cú đúp với cú sút xa, ấn định chiến thắng 6-1 cho Indonesia.

Thất bại này khiến đội tuyển futsal nam Thái Lan lần đầu tiên mất chức vô địch SEA Games sau 5 kỳ liên tiếp đăng quang kể từ khi môn futsal được đưa vào thi đấu năm 2007. Thái Lan khép lại giải đấu với tấm huy chương bạc, trong khi Indonesia lần đầu lên ngôi vô địch.

Ngày hôm qua (18/12), đội U22 Thái Lan đã thua U22 Việt Nam ở chung kết bóng đá nam (Ảnh: Mạnh Quân).

Trước thềm SEA Games 33, Thái Lan đặt mục tiêu giành trọn bộ HCV ở các nội dung bóng đá nam, bóng đá nữ, futsal nam và futsal nữ. Đây không phải tham vọng viển vông, song bóng đá xứ chùa Vàng đã trải qua một kỳ đại hội khu vực đầy ảm đạm khi tất cả mục tiêu đều đổ vỡ, không giành được bất kỳ tấm HCV nào.

Sau 10 ngày tranh tài tại SEA Games 33, Thái Lan lập kỷ lục về số huy chương vàng khi các vận động viên nước chủ nhà giành tới 232 HCV. Tuy nhiên, khó có thể xem đây là một kỳ SEA Games trọn vẹn với thể thao Thái Lan, bởi ở những nội dung được xem là danh giá bậc nhất, họ lại không thể bước lên bục vinh quang.