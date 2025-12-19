"Điểm chạm số" thay đổi thủ tục hành chính về một đầu mối thống nhất

Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) sáng 19/12 đã chính thức khai trương Bộ phận Một cửa tập trung tại trụ sở Bộ, số 113 Trần Duy Hưng, Hà Nội.

Sự kiện này đánh dấu một bước tiến quan trọng trong nỗ lực cải cách hành chính, hướng tới nâng cao chất lượng phục vụ tổ chức, doanh nghiệp và người dân trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Việc đưa vào hoạt động Bộ phận Một cửa tập trung thể hiện quyết tâm của Bộ KH&CN trong việc đổi mới phương thức quản lý nhà nước, xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại, minh bạch và lấy người dân làm trung tâm.

Qua đó, người dân và doanh nghiệp sẽ được giảm thiểu thời gian đi lại, đơn giản hóa các thao tác, đồng thời thuận tiện hơn trong việc theo dõi và giám sát tiến độ xử lý hồ sơ.

Ông Hà Minh Hiệp, Chánh Văn phòng Bộ KH&CN phát biểu khai mạc tại lễ khai trương (Ảnh: Thanh Bình).

Ông Hà Minh Hiệp, Chánh Văn phòng Bộ KH&CN, nhấn mạnh: "Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của Bộ đã được kết nối với Cổng dịch vụ công quốc gia và hệ thống giải quyết thủ tục hành chính của các đơn vị thuộc Bộ".

Tại Bộ phận Một cửa, người dân và doanh nghiệp có thể lựa chọn nhiều hình thức thực hiện thủ tục hành chính, phù hợp với mức độ sẵn sàng về công nghệ của từng đối tượng.

Đối với các trường hợp chưa quen thao tác số hoặc hồ sơ phức tạp, khu vực hỗ trợ trực tiếp và tư vấn chuyên sâu sẽ cung cấp hướng dẫn chi tiết từng bước.

Các trường hợp chưa quen thao tác số hoặc hồ sơ phức tạp, khu vực hỗ trợ trực tiếp và tư vấn chuyên sâu sẽ hướng dẫn từng bước (Ảnh: Bộ KH&CN).

Đặc biệt, hệ thống kiosk tự phục vụ được bố trí tại khu vực tiếp nhận, cho phép người dân và doanh nghiệp chủ động tra cứu thủ tục, kiểm tra thành phần hồ sơ, số hóa hồ sơ giấy, nộp hồ sơ trực tuyến và theo dõi tình trạng xử lý một cách thuận tiện, minh bạch.

Thông qua mã hồ sơ, người dân có thể tra cứu trạng thái xử lý, biết rõ hồ sơ đang ở khâu nào và thời hạn giải quyết, từ đó nâng cao tính minh bạch, giảm nhu cầu hỏi lại nhiều đầu mối và tăng cường kỷ luật thực thi đối với cơ quan giải quyết thủ tục hành chính.