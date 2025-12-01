Công an Quảng Ninh khởi tố vụ vận chuyển hơn 1.000 bình khí cười

Vũ Văn Ánh cùng tang vật thu giữ (Ảnh: Công an cung cấp).

Ngày 19/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Vũ Văn Ánh (SN 1998, trú tại xã Đầm Hà) về tội Vận chuyển hàng cấm.

Cùng vụ việc, cơ quan điều tra chuyển hồ sơ đề nghị xử phạt hành chính đối với Lê Văn Đạt (SN 2001, trú tại xã Đường Hoa) về hành vi vận chuyển hàng cấm.

Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, ngày 13/11, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Quảng Ninh tiếp nhận hồ sơ vụ việc do Đồn Biên phòng Quảng Đức bàn giao để tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.

Trước đó, lúc 21h45 ngày 22/10, tại sân nhà bà T.Ư.M. (SN 1985, trú tại thôn Quảng Phong 3, xã Quảng Hà), lực lượng chức năng phát hiện 3 ô tô đang bốc xếp, vận chuyển khí cười trái phép.

Cụ thể, xe bán tải biển kiểm soát 14C-314.19, gắn biển số giả 14A-960.35, vận chuyển 236 bình khí N2O. Xe tải biển kiểm soát 89C-086.93 chở 600 bình khí cười.

Xe bán tải biển kiểm soát 15C-269.42, gắn biển số giả 14C-396.80, vận chuyển 216 bình khí cười. Tổng số tang vật bị phát hiện là hơn 1.000 bình N2O.

Vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh tiếp tục điều tra.