Chồng nghèo nuôi vợ động kinh và con thơ nheo nhóc sắp có nhà mới

Ngày 12/8, đại diện báo Dân trí ở Đồng bằng sông Cửu Long phối hợp cùng chính quyền xã Bình Trưng (Đồng Tháp) tổ chức Lễ Khởi công xây dựng nhà Nhân ái tặng gia đình anh Lê Minh Em (43 tuổi, ngụ ấp Hưng).

Đây là một trong 20 trường hợp được bạn đọc Dân trí tài trợ kinh phí 60 triệu đồng/hộ để xây nhà, nhân kỷ niệm 20 năm thành lập báo Dân trí.

Phóng viên Dân trí cùng lãnh đạo UBND xã Bình Trưng trao bảng tượng trưng số tiền 60 triệu đồng tới anh Minh Em (Ảnh: Nguyễn Trang).

Phát biểu tại buổi lễ, ông Phạm Văn Nghiệp, Phó Chủ tịch UBND xã Bình Trưng cho biết, hoạt động xây nhà Nhân ái của báo Dân trí có ý nghĩa rất lớn trong công tác chăm lo an sinh, xã hội. Đặc biệt, trong thời gian qua, báo đã phối hợp cùng địa phương hỗ trợ nhiều trường hợp có hoàn cảnh khó khăn vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống.

Ngày hôm nay, báo Dân trí tiếp tục giúp đỡ anh Lê Minh Em có chỗ ở mới, đây sẽ là động lực để anh cố gắng vươn lên, nuôi dạy con thật tốt.

"Thay mặt địa phương, tôi cảm ơn sự đóng góp, sẻ chia của bạn đọc Dân trí. Mong rằng, báo tiếp tục là cầu nối giúp đỡ nhiều trường hợp khó khăn không chỉ ở địa bàn xã mà còn rộng hơn là những địa phương khác", ông Nghiệp bày tỏ.

Phóng viên Dân trí cùng đại diện xã Bình Trưng, anh Minh Em thực hiện nghi thức khởi công (Ảnh: Nguyễn Trang).

Suốt buổi lễ, anh Minh Em không ngừng cảm ơn và vui mừng vì gia đình sắp có nhà mới kiên cố, không lo mưa dột gió lùa nữa.

"Bao nhiêu năm qua, gia đình chúng tôi sống tạm trong căn nhà của người em Chỗ ở nhiều năm không sửa chữa nên xuống cấp, vách tôn mục nát nên mỗi lúc mưa to nước tạt vào nhà làm ướt đủ chỗ.

Tôi làm phụ hồ nuôi vợ bệnh và 3 đứa con nhỏ, quanh năm tằn tiện đến mấy vẫn không có dư. Nếu không có báo Dân trí giúp đỡ, có lẽ chúng tôi mãi chẳng có ngôi nhà tử tế", anh Minh Em xúc động nói.

Theo thiết kế, ngôi nhà của anh Minh Em có kích thước 4,5x11m. Dự kiến, thời gian xây dựng khoảng 1 tháng dưới sự giám sát chặt chẽ của chính quyền địa phương, nhằm đảm bảo ngôi nhà sớm hoàn thiện và đưa vào sử dụng.

Anh Minh Em xúc động vì sắp có nhà mới (Ảnh: Bảo Kỳ).

Anh Minh Em có vợ là chị Nguyễn Thị Thoa (40 tuổi), con gái lớn Lê Mỹ Nhi (13 tuổi), con trai thứ Lê Minh Trường (9 tuổi) và bé út Lê Ngọc Huệ (4 tuổi). Chị Thoa mắc bệnh động kinh, thường xuyên co giật, mất trí nhớ nên không thể đi làm, chỉ ở nhà nội trợ.

Ăn học ít nên anh Minh Em chỉ quanh quẩn làm thuê nuôi vợ con. Với thu nhập khoảng 250.000 đồng/ngày, anh chỉ đủ lo cho vợ con bữa ăn qua ngày. Ngôi nhà được người em cho ở tạm nhiều năm xuống cấp nhưng không có tiền sửa sang.

Gia đình anh Minh Em sống trong căn nhà tôn cũ kỹ, mục nát (Ảnh: Bảo Kỳ).

Ông Võ Văn Tám, Phó Bí thư ấp Hưng, xã Bình Trưng cho biết, gia đình anh Minh Em thuộc diện hộ nghèo của địa phương, khó khăn về nhà ở. Các thành viên trong gia đình đều được hỗ trợ Bảo hiểm y tế, vợ anh Minh Em cũng được nhận trợ cấp bệnh tật hàng tháng. Tuy nhiên, về việc cất nhà mới thì anh Minh Em không đủ khả năng.

"Nhờ báo Dân trí nên sắp tới gia đình anh Minh Em có chỗ ở tử tế, không còn sợ mưa dột nữa", ông Tám nói thêm.