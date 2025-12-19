Người hâm mộ đón mừng U22 Việt Nam về nước

Tối 18/12, lịch sử đã gọi tên U22 Việt Nam sau màn lội ngược dòng không tưởng 3-2 ngay trên sân của Thái Lan, chính thức đưa tấm HCV SEA Games 33 về với người hâm mộ nước nhà.

Nhiều CĐV có mặt từ rất sớm, họ mang theo niềm tự hào về màn trình diễn quả cảm của các cầu thủ U22 Việt Nam trên đất Thái, kiên nhẫn chờ đợi chỉ để được tận thấy và gửi lời tri ân đến đoàn quân HLV Kim Sang Sik.

Hòa chung không khí náo nức của ngày trở về, đại diện lãnh đạo Cục Thể dục thể thao Việt Nam đã có mặt trực tiếp tại sảnh đón để tặng hoa và gửi lời chúc mừng nồng nhiệt tới HLV Kim Sang Sik cùng tập thể đội U22.

Khung cảnh náo nhiệt chào đón U22 về nước tại sảnh ga Quốc tế - Sân bay Nội Bài

Khoảnh khắc HLV Kim Sang Sik bước ra chào người hâm mộ bóng đá Việt Nam sau hành trình rực rỡ tại SEA Games 33.

Ngay khi bước ra từ cửa ga quốc tế, Ban huấn luyện và các cầu thủ U22 Việt Nam lập tức nhận được sự đón tiếp nồng nhiệt, đầy phấn khích của người hâm mộ tại quê nhà.

Một cổ động viên giành điểm 10 cho HLV Kim Sang Sik vì màn thể hiện xuất sắc của U22 Việt Nam tại SEA Games 33.

Victor Lê (bên trái) và Thanh Nhàn (bên phải) chụp ảnh, giao lưu cùng người hâm mộ.

Hậu vệ Võ Anh Quân ký tặng người hâm mộ.

Ban lãnh đạo Cục Thể dục thể thao cùng toàn bộ thành viên đội U22 Việt Nam chụp ảnh lưu giữ khoảnh khắc lịch sử.

Sau vinh quang tại SEA Games, thầy trò HLV Kim Sang Sik sẽ có quãng nghỉ ngắn ngày để hồi phục thể lực trước khi bước vào chiến dịch mới. Theo kế hoạch, toàn đội sẽ hội quân trở lại vào ngày 26/12, sau đó lên đường sang Qatar tập huấn.

Đây được coi là bước đệm quan trọng để các cầu thủ thích nghi với điều kiện khí hậu vùng Vịnh trước khi chính thức tranh tài tại VCK U23 châu Á 2026 tại Saudi Arabia, khởi tranh vào ngày 5/1 tới.