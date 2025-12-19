Người dân thực hiện quét khuôn mặt để xác thực giao dịch (Ảnh: Thế Anh).

Đây là một bước trong lộ trình chuyển đổi số quy trình bán hàng và chăm sóc khách hàng, hướng tới nâng cao mức độ thuận tiện và minh bạch trong cung cấp dịch vụ cho người dân và doanh nghiệp.

Mô hình Điểm giao dịch không giấy tờ được triển khai tại TPHCM, ứng dụng công nghệ số trong toàn bộ quy trình phục vụ.

Người dùng có thể đặt lịch giao dịch trực tuyến trên ứng dụng MyVNPT, quét mã QR để lấy số khi đến điểm giao dịch, qua đó giảm thời gian chờ đợi.

Hệ thống tự động sàng lọc các yêu cầu có thể thực hiện trực tuyến, hướng dẫn khách hàng xử lý trên ứng dụng, hạn chế việc phải đến giao dịch trực tiếp.

Hồ sơ và quy trình giao dịch được số hóa. Biểu mẫu điện tử tự động trích xuất thông tin khách hàng, người giao dịch kiểm tra, chụp giấy tờ cần thiết và ký xác nhận trên thiết bị điện tử tại quầy.

Toàn bộ hồ sơ được lưu trữ tập trung trên hệ thống quản lý khách hàng, thay thế việc lưu trữ giấy tờ.

Thanh toán không tiền mặt được áp dụng, giao dịch được ghi nhận và đối soát tự động.

Sau khi hoàn tất giao dịch, khách hàng có thể đánh giá chất lượng phục vụ tại quầy, dữ liệu được sử dụng cho công tác quản lý và cải tiến dịch vụ.

Hiện mô hình đã được Tập đoàn VNPT triển khai tại 12 cửa hàng và dự kiến tiếp tục mở rộng tại TPHCM và các địa phương khác.