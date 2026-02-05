Ngày 5/2, báo Dân trí phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Tây Trà (tỉnh Quảng Ngãi) trao 50 suất quà trị giá 55 triệu đồng đến người dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bị thiệt hại do thiên tai trong năm 2025. Đây là hoạt động nằm trong Chương trình Tết Nhân ái 2026 - Trao yêu thương và sẻ chia cùng 1.000 hộ dân vùng bão lũ của báo Dân trí.

Mỗi suất quà dành tặng người dân gồm 1 triệu đồng tiền mặt và phần quà trị giá 100.000 đồng. Trong ảnh, phóng viên Dân trí trao quà của bạn đọc đến người dân xã Tây Trà.

Bà Hồ Thị Lợi cùng cháu đến điểm nhận quà Tết. Vợ chồng bà Lợi ở cùng gia đình con gái. Ông bà già yếu, vợ chồng con gái không có việc làm ổn định nên cuộc sống vô cùng khó khăn. “Hai bà cháu đi từ rất sớm nhưng do đường xa lại đi bộ nên tới trễ. Tới đây được nhận tiền, bánh bà rất vui”, bà Lợi chia sẻ.

Đứa cháu thấy bà được nhận tiền cũng tỏ ra hớn hở. Cậu bé cứ mân mê hộp quà rồi nói với bà: “Có tiền rồi, bà mua áo mới cho cháu nhé!”.

Xã Tây Trà là một trong những địa bàn xa xôi, khó khăn nhất của tỉnh Quảng Ngãi. Đa phần người dân của xã là đồng bào dân tộc thiểu số, đời sống còn nhiều khó khăn. Do đó, những phần quà Tết của bạn đọc báo Dân trí thực sự có ý nghĩa đối với người dân nơi đây.

Bà Hồ Thị Hương (70 tuổi) là hộ neo đơn. Bà không còn khả năng lao động nên cuộc sống vô cùng khó khăn. Thời gian qua, chính quyền địa phương luôn quan tâm hỗ trợ bà. Bà bảo, có đoàn tặng quà là xã đều ưu tiên cho bà được nhận một phần. Bà lão nói rồi cười tươi, tay ôm chặt phần quà Tết của bạn đọc báo Dân trí.

“Tiền này bà sẽ mua một ít cá, mắm còn lại để dành khi thật sự cần thiết mới dùng đến”, bà lão nói.

Lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Tây Trà trao quà đến người dân.

Bà Hồ Thị Vi Na, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Tây Trà, cho biết xã còn 306 hộ nghèo và 21 hộ cận nghèo. Năm 2025, mưa lũ gây sạt lở, chia cắt nhiều tuyến đường, gây hư hại 15 căn nhà của người dân. Trong ảnh, bà Hồ Thị Vi Na tiếp nhận tiền, quà từ bạn đọc báo Dân trí.

“Người dân xã Tây Trà còn nhiều khó khăn, do đó chúng tôi rất mừng khi được bạn đọc báo Dân trí quan tâm hỗ trợ. Phần quà này sẽ giúp bà con có cái Tết ấm áp hơn. Thay mặt lãnh đạo địa phương, tôi gửi lời cảm ơn chân thành đến bạn đọc báo Dân trí. Chúng tôi mong muốn báo Dân trí tiếp tục hỗ trợ cho người dân trên địa bàn xã".

Xã Tây Trà cách trung tâm tỉnh Quảng Ngãi khoảng 90km. Mùa mưa lũ, nhiều thôn của xã Tây Trà thường xuyên bị chia cắt do sạt lở.