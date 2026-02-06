Giá vàng miếng quay đầu giảm 3 triệu đồng/lượng

Kết thúc phiên giao dịch ngày 5/2, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp niêm yết ở mức 174,2-177,2 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 3 triệu đồng/lượng so với giá đóng cửa phiên giao dịch liền trước. Trước đó, giá vàng miếng đã có phiên tăng tới 10,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn trơn giảm với biên độ mạnh hơn. Tại SJC, thương hiệu này hạ giá vàng nhẫn xuống 171,5- 174,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), thấp hơn khoảng 4 triệu đồng/lượng so với phiên liền trước đó.

Giá vàng trong nước phiên hôm qua đi xuống theo diễn biến của thị trường quốc tế. Hiện tại, giá vàng thế giới giao dịch quanh 4.882 USD/ounce, tức giảm tới 80 USD so với trước đó.

Mặt hàng vàng được bày bán (Ảnh: Thành Đông).

Giá vàng giảm mạnh khi dữ liệu thị trường lao động Mỹ cho thấy bức tranh kém tích cực hơn dự báo. Theo Bộ Lao động Mỹ, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu trong tuần kết thúc ngày 31/1 (đã điều chỉnh theo mùa) tăng lên 231.000 đơn, cao hơn đáng kể so với mức dự báo 212.000 đơn. Trong khi đó, số liệu của tuần trước được giữ nguyên ở 209.000 đơn.

Bên cạnh đó, giá vàng còn chịu thêm áp lực sau khi Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) quyết định giữ nguyên lãi suất.

"Nền kinh tế vẫn kiên cường trong bối cảnh toàn cầu đầy thách thức. Tỷ lệ thất nghiệp thấp, bảng cân đối kế toán vững chắc của khu vực tư nhân, việc triển khai dần chi tiêu công cho quốc phòng và cơ sở hạ tầng, cùng với những tác động tích cực từ các đợt cắt giảm lãi suất trước đây đang hỗ trợ tăng trưởng", ECB cho biết trong báo cáo chính sách tiền tệ.

Mike McGlone, chiến lược gia thị trường cấp cao tại Bloomberg Intelligence, cho biết dù không loại trừ khả năng giá vàng có thể hướng tới mốc 6.000 USD/ounce, nhưng kịch bản có xác suất cao hơn là vàng sẽ kiểm định vùng hỗ trợ quanh 4.000 USD/ounce.

Việc vàng tăng theo dạng parabol trong tháng 1 mang nhiều dấu hiệu cho thấy năm nay có thể là một năm suy giảm, như một phần của quá trình tạo đỉnh.

Theo McGlone, không chỉ bị đẩy vào trạng thái quá mua rõ rệt, đà tăng của vàng còn vượt xa so với diễn biến chung của thị trường hàng hóa. Bên cạnh đó, McGlone cho rằng vàng cũng đang bị định giá cao nếu so với lạm phát.

McGlone nhấn mạnh vàng vẫn có vai trò quan trọng trong việc đa dạng hóa danh mục đầu tư. Ông cho biết, ngay cả ở vùng giá cao, tỷ lệ vàng so với S&P 500 vẫn duy trì ở mức đáng chú ý.

Về triển vọng sắp tới, ông McGlone cho rằng nếu thị trường chứng khoán toàn cầu lấy lại đà tăng mạnh, vàng có thể đối mặt với thêm áp lực giảm.