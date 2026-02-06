Phản ứng của CĐV châu Á khi tuyển futsal Indonesia đánh bại Nhật Bản

"Lịch sử ghi tên Indonesia lần đầu tiên vào chung kết giải futsal châu Á sau khi đánh bại người khổng lồ Nhật Bản", tài khoản Valeri đến từ Singapore bày tỏ trên trang Asean Football sau chiến thắng của tuyển futsal Indonesia trước tuyển futsal Nhật Bản với tỷ số 5-3 ở trận bán kết giải futsal châu Á 2026 diễn ra vào tối 5/2 (giờ Việt Nam).

Tuyển futsal Indonesia (áo đỏ) trải qua trận đấu kịch tính với Nhật Bản (Ảnh: AFC).

Với tư cách là đội chủ nhà, các cầu thủ tuyển futsal Indonesia chơi tự tin và gây sốc khi vượt lên dẫn trước Nhật Bản hai bàn nhờ một pha lập công ở phút 12 và một pha đá phản lưới nhà của "Samurai xanh" ở phút 23.

Dù vậy các cầu thủ xứ mặt trời mọc đã thể hiện bản lĩnh khi ghi liên tiếp hai bàn trong hiệp 2 (phút 31 và phút 35) để đưa trận đấu về vạch xuất phát. Chỉ hai phút sau đó, Indonesia lại vượt lên nhờ bàn thắng của Adriansyah. Dù vậy đến phút 40 và là phút cuối cùng của giờ thi đấu chính thức, Shimizu sút phạt đền thành công, gỡ hòa 3-3 cho Nhật Bản.

Tuy nhiên khi trận đấu bước sang hiệp phụ, tuyển futsal Indonesia cho thấy đẳng cấp khi ghi liên tiếp hai bàn để ấn định chiến thắng chung cuộc 5-3 và lần đầu tiên giành vé vào chơi trận chung kết. Đối thủ của Indonesia ở trận cuối cùng tại giải futsal châu Á 2026 sẽ là tuyển futsal Iran.

Chiến thắng của tuyển futsal Indonesia đã nhận được rất nhiều lời khen ngợi từ CĐV châu Á khi Nhật Bản là đội bóng được đánh giá cao hơn với việc từng 4 lần giành chức vô địch futsal châu Á.

"Chúc mừng Indonesia. Thật sự là một chiến tích tuyệt vời. Các bạn làm tốt lắm", tài khoản Min Seok Kim đến từ Hàn Quốc ca ngợi chiến tích của Indonesia trước Nhật Bản.

"Chúc mừng Indonesia. Một chiến thắng rất thuyết phục. Trận đấu rất hấp dẫn từ đầu giải đến giờ", tài khoản Dhamrak Sawatnati đến từ Thái Lan bày tỏ.

"Một trận đấu tuyệt vời. Các bạn xứng đáng trở thành nhà vô địch", tài khoản Ka Ang đến từ Myanmar bình luận.

Niềm vui của các cầu thủ futsal Indonesia sau khi đánh bại Nhật Bản ở bán kết giải futsal châu Á 2026 (Ảnh: AFC).

"Đây là một trận đấu thực sự phi thường của đội Đỏ và Trắng. Các cầu thủ Garuda đã chiến đấu không mệt mỏi để giành chiến thắng, và Garuda đã được công nhận một cách chính đáng", tài khoản Azies Syamasuddin đến từ Indonesia ca ngợi đội nhà.

"Indonesia không chỉ chiến thắng mà họ đã làm nên lịch sử! Sức mạnh, đam mê và sự đoàn kết trên sân. Khi niềm tin đi kèm với sự nỗ lực, những nhà vô địch được sinh ra. Tự hào về đội futsal tuyệt vời này", tài khoản Nima Hazara cũng đến từ Indonesia nói thêm.

"Chúc mừng Indonesia! Trận đấu vô cùng kịch tính. Nhật Bản ghi một số bàn thắng may mắn và tạo ra không ít khó khăn, nhưng tinh thần chiến đấu của các cầu thủ Indonesia thực sự đáng khen ngợi. Indonesia mang lại niềm tự hào cho bóng đá Đông Nam Á", tài khoản Nguyễn Thái đến từ Việt Nam chốt lại.