Từ trụ cột thành tàn phế: Lời cầu cứu xé lòng của người bố hai con (Video: Hương Hồng).

Sau ánh chớp điện cao thế, người đàn ông trụ cột gia đình gục ngã

Trên giường bệnh khoa Bỏng người lớn, Bệnh viện Bỏng Quốc gia, anh Trần Văn Tịnh (SN 1985, trú ở xã Bắc Lý, tỉnh Ninh Bình) nằm bất động, đôi mắt mở to nhìn trần nhà lạnh lẽo.

Hồi tỉnh sau quãng thời gian dài hôn mê, người đàn ông 41 tuổi cay đắng đối diện thực tại nghiệt ngã. Đôi tay từng làm lụng vất vả nuôi cả gia đình nay chỉ còn lại 2 mỏm cụt cuốn băng kín, chân trái cũng bị cưa cụt đến ngang đùi.

Bị phóng điện cao thế, anh Tịnh buộc phải cắt bỏ 2 tay và chân trái (Ảnh: Hương Hồng).

Những vết bỏng sâu và tổn thương lớn khiến phần cơ thể còn lại của anh Tịnh vô cùng đau đớn. Thế nhưng, dường như nỗi đau thể xác cũng chưa thấm vào đâu so với sự dằn vặt, giằng xé ghê gớm trong lòng người đàn ông này.

“Hôm ấy, em chỉ nghe xoẹt một cái rồi thấy 2 cánh tay đau buốt, sau đấy không biết gì nữa. Giờ tỉnh dậy, em mất cả 2 tay và 1 chân rồi. Chỉ một chút không cẩn thận mà thành tàn phế. Sau này, em biết làm gì để nuôi 2 đứa con đây? Mong các bác thương tình cứu giúp!", anh Tịnh vừa khóc vừa nói.

Hồi tỉnh sau quãng thời gian dài hôn mê, anh Tịnh cay đắng đối diện thực tại nghiệt ngã (Ảnh: Hương Hồng).

Những tiếng nấc nghẹn bật lên trong cơn đau dồn nén của người đàn ông từng là trụ cột gia đình, khiến không gian phòng bệnh vốn ngột ngạt càng thêm đặc quánh. Chúng tôi chỉ biết đứng lặng nhìn anh, sống mũi cay xè.

Tai họa giáng xuống anh Tịnh vào sáng ngày 20/11/2025. Trong lúc anh cố đưa thanh sắt lên tầng 3 công trình, chỉ một khoảnh khắc bất cẩn, thanh sắt vướng vào đường dây điện cao thế. Sau ánh chớp lóe lên, anh Tịnh gục ngã.

Ngồi túc trực bên giường bệnh của con trai, bà Dương Thị Thơm (SN 1964, mẹ anh Tịnh) nghẹn giọng: “Khổ thân con tôi, giờ chân, tay chẳng còn, sau này biết làm thế nào để sống, để nuôi con!”.

Người mẹ già nghèo khó vô cùng lo lắng trước tình cảnh của con trai (Ảnh: Hương Hồng).

Nỗi lo tương lai 2 con thơ

Đưa tay gạt nước mắt, bà Thơm kể về hoàn cảnh của con trai. Sinh ra trong gia đình thuần nông nghèo khó, để mưu sinh, anh Tịnh làm công việc phụ hồ, còn chị Nguyễn Thị Trang (vợ anh Tịnh) đi làm công nhân thời vụ.

Công việc vất vả, thu nhập thấp và bấp bênh, nhưng nhờ chi tiêu dè sẻn, gia đình 4 nhân khẩu vẫn đủ sống. Tai họa bất ngờ giáng xuống lao động chính trong nhà, chi phí chữa trị lớn khiến gia đình lập tức rơi vào cảnh túng quẫn.

“Ở quê gọi điện lên thông báo 2 đứa cháu ốm, sốt, con dâu tôi phải về quê đưa bọn trẻ đi bệnh viện và vay thêm tiền. Lúc trước, vợ chồng nó tằn tiện cũng chỉ đủ ăn. Giờ con tôi gặp nạn, gia đình đã vay hơn trăm triệu rồi, không biết phải chạy vạy thêm ở đâu nữa. Xin các ông, bà, cô, bác thương gia cảnh nhà cháu!”, bà Thơm bật khóc.

Nơi quê nhà, 2 con thơ của anh Tịnh ngày đêm trông ngóng bố (Ảnh: CTV).

Trao đổi với phóng viên Dân trí, bác sĩ Trần Quang Phú, khoa Bỏng người lớn, Bệnh viện Bỏng Quốc gia cho biết: “Bệnh nhân Tịnh được chuyển từ tuyến dưới lên trong tình trạng đặc biệt nguy kịch do bỏng điện cao thế 36% cơ thể, trong đó 28% bỏng độ IV, V ở 2 tay, 2 chân, sườn và nách.

Để giành lại sự sống cho bệnh nhân, chúng tôi buộc phải chỉ định cắt cụt 2 tay và chân trái trong tình huống cấp cứu, nhằm ngăn chặn nguy cơ nhiễm trùng lan rộng và suy đa cơ quan”.

Bác sĩ Phú cho biết thêm, dù bệnh nhân đã vượt qua giai đoạn nguy hiểm, nhưng thể trạng gầy yếu, các mỏm cụt vẫn còn hoại tử, khiến anh phải trải qua nhiều cuộc phẫu thuật liên tiếp như cắt lọc mô hoại tử, chỉnh sửa mỏm cụt, ghép da.

Song song với đó là lượng lớn máu, dịch truyền, kháng sinh và dinh dưỡng được sử dụng để nâng đỡ cơ thể.

“Mong các bác thương tình cứu giúp, để cháu có tiền lắp chân, tay giả!..”, người đàn ông vốn là trụ cột gia đình khẩn cầu (Ảnh: Hương Hồng).

Hiện, bệnh nhân đã bắt đầu tập vận động và được tư vấn lắp chân tay giả để từng bước trở lại cuộc sống. Tuy nhiên, chặng đường phía trước còn rất dài, kinh phí điều trị dự kiến tiếp tục lên tới hàng trăm triệu đồng.

“Mất đi 2 tay và 1 chân là cú sốc quá lớn cả về thể chất lẫn tinh thần, cuộc chiến của anh Tịnh không chỉ trong ngày một, ngày hai. Chính vì vậy, chúng tôi rất mong nhận được sự chung tay của bạn đọc Dân trí”, bác sĩ Phú bày tỏ.