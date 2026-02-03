Mỗi ngày viện phí 20 triệu, con trai bất lực nhìn mẹ giành giật sự sống (Video: Hương Hồng).

Cánh cửa khoa Hồi sức ngoại, Trung tâm Gây mê hồi sức và Quản lý đau, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội khép chặt. Bên trong, giữa những giường bệnh, máy thở và dây truyền chằng chịt... đang từng giờ giúp níu giữ sự sống của một người phụ nữ khốn khổ.

Ngoài hành lang, chàng trai trẻ Nguyễn Đăng Thọ (SN 1998, trú tại xã Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ) đứng tựa vào bức tường lạnh, mắt không rời cánh cửa đóng kín, mòn mỏi chờ tin về mẹ.

Mẹ của Thọ là chị Trần Thị Kim Anh (SN 1973, trú xã Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ), đang hôn mê sâu, thở máy qua mở khí quản. Xung quanh chị là một giàn máy móc, thiết bị giúp cầm cự mạng sống mong manh.

Ngoài cánh cửa hồi sức luôn khép kín, người con trai chờ mẹ tỉnh lại (Ảnh: Hương Hồng).

“Có hôm, cả buổi em không nhận được thông báo gì. Thấy bác sĩ bước ra là tim em đập thình thịch…”, Thọ nói nhỏ, gương mặt mệt mỏi sau nhiều đêm thức trắng.

Theo chia sẻ của Thọ, chị Kim Anh có tiền sử tăng huyết áp và suy giáp. Khi bệnh đột ngột chuyển nặng, gia đình đưa xuống Hà Nội cấp cứu trong tình trạng nguy kịch, gần như không kịp chuẩn bị gì ngoài vài bộ quần áo và niềm hy vọng mong manh.

Khi biết về hoàn cảnh gia đình chị Kim Anh, nhiều người càng thêm xót xa. Chồng chị bị câm điếc bẩm sinh, sức khỏe yếu, không thể lao động tạo thu nhập ổn định. Gánh nặng viện phí và chăm sóc mẹ lúc này dồn cả lên vai con trai là lao động tự do, phụ hồ, bán hàng thuê,... thu nhập bấp bênh.

Chị Trần Kim Anh đang hôn mê sâu, thở máy qua mở khí quản, xung quanh là hệ thống máy móc hỗ trợ duy trì sự sống (Ảnh: Hương Hồng).

“Gia đình em đã vay khắp họ hàng, làng xóm hơn 200 triệu đồng. Ai giúp được bao nhiêu cũng xin. Nhưng viện phí mỗi ngày vẫn tăng, em thực sự không biết phải xoay xở thêm ở đâu nữa…”, Thọ nghẹn lời.

Nhắc đến bố, Thọ cúi đầu thật lâu. “Bố em không nghe, không nói được. Bố chỉ biết đứng ngoài hành lang, nhìn vào cánh cửa phòng hồi sức rồi khóc. Em phải đưa bố về quê rồi một mình ở đây vừa túc trực chăm mẹ, vừa gọi điện khắp nơi hỏi vay tiền.

Mẹ em không có Bảo hiểm y tế nên gia đình phải tự chi trả viện phí, mỗi ngày lên tới 20 triệu đồng. Gia đình em khánh kiệt và bất lực quá! Em cúi đầu xin ông, bà, cô, bác, anh, chị giúp đỡ!", Thọ bày tỏ.

Không Bảo hiểm y tế, viện phí khoảng 20 triệu đồng mỗi ngày đang trở thành gánh nặng vượt quá sức của gia đình chị Kim Anh (Ảnh: Hương Hồng).

Trao đổi với phóng viên Dân trí, bác sĩ Nguyễn Chí Thiện, Trung tâm Gây mê hồi sức và Quản lý đau, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội cho biết:

“Bệnh nhân Trần Thị Kim Anh nhập viện trong tình trạng hôn mê sâu, nguyên nhân do suy tim nặng, tràn dịch màng ngoài tim và nhồi máu não, trên nền tăng huyết áp và suy giáp kéo dài”.

Theo bác sĩ Thiện, hiện bệnh nhân phải thở máy qua mở khí quản, đã phẫu thuật dẫn lưu màng ngoài tim để giải quyết tình trạng chèn ép tim cấp cứu.

Tuy nhiên, bệnh nhân tiếp tục gặp biến chứng viêm phổi do vi khuẩn đa kháng, khiến quá trình điều trị trở nên đặc biệt phức tạp, kéo dài và tốn kém. Trong khi đó, bệnh nhân không có Bảo hiểm y tế, chi phí điều trị hiện ước tính khoảng 20 triệu đồng mỗi ngày.

Ở quê nhà, người chồng câm điếc của chị Kim Anh lặng lẽ chờ tin vợ, nỗi lo hiện rõ trong ánh mắt (Ảnh: Hương Hồng).

“Về mặt chuyên môn, nếu được điều trị tích cực và liên tục, bệnh nhân vẫn có khoảng 80% cơ hội duy trì sự sống. Tuy nhiên, đây là hành trình điều trị kéo dài theo năm, với chi phí rất lớn. Chúng tôi tha thiết mong bạn đọc Dân trí chung tay hỗ trợ, để bệnh nhân có thêm cơ hội được trở về bên gia đình”, bác sĩ Thiện bày tỏ.

Ngoài hành lang phòng hồi sức, Thọ vẫn lặng lẽ chờ một phép màu. Với gia đình nhỏ ấy, lúc này, mỗi sự sẻ chia không chỉ giúp san sẻ viện phí, mà còn là điểm tựa để họ tiếp tục níu giữ hy vọng trước cánh cửa hồi sức đang khép kín.