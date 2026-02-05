Mẹ bó rau, cha phụ hồ nuôi con trai bị thận hư được giúp hơn 109 triệu đồng

Ngày 4/2, Văn phòng đại diện báo Dân trí tại Đồng bằng sông Cửu Long đã trao biển biểu trưng số tiền 109.858.272 đồng đến gia đình chị Nguyễn Thị Kim Loan (42 tuổi, khu vực Sơn Phú, phường Đại Thành, TP Cần Thơ). Trước đó, toàn bộ số tiền đã được báo Dân trí chuyển trực tiếp vào tài khoản ngân hàng của chị Loan.

Đây là số tiền do bạn đọc hảo tâm trên khắp cả nước ủng hộ thông qua Chương trình Nhân ái của báo Dân trí, sau khi hoàn cảnh của chị Loan được phản ánh trong bài viết "Mẹ bó rau thuê, cha phụ hồ nuôi con trai bị thận hư từ lúc 1 tuổi".

Đại diện báo Dân trí tại Đồng bằng sông Cửu Long trao bảng tượng trưng số tiền ủng hộ tới gia đình chị Loan (Ảnh: Bảo Kỳ).

Chia sẻ trong niềm xúc động, chị Loan cho biết, nhờ sự giúp đỡ kịp thời này, con trai chị là bé Văn Võ Hoàng Mến (SN 2010) đã có điều kiện đi tái khám định kỳ hàng tháng tại bệnh viện.

Ngoài ra, trước tình hình công việc phụ hồ của chồng bấp bênh và thu nhập từ việc bó rau thuê ít ỏi, hai vợ chồng chị đã trích hơn 50 triệu đồng để mua một chiếc xe tải cũ, phục vụ việc chở rau củ bán dạo. Chị Loan bày tỏ hy vọng số tiền này sẽ là động lực và may mắn giúp gia đình vươn lên thoát nghèo, đồng thời chữa khỏi bệnh cho con trai.

"Tôi vô cùng biết ơn tấm lòng mọi người dành cho gia đình tôi, đặc biệt là giúp đỡ Mến được đi tái khám hàng tháng. Mong rằng con trai mau hết bệnh, công việc thuận lợi suôn sẻ để chúng tôi có cuộc sống sung túc hơn", chị Loan chia sẻ.

Bé Văn Võ Hoàng Mến (đeo khăn quàng đỏ) mắc bệnh thận hư từ khi 1 tuổi (Ảnh: Bảo Kỳ).

Như báo Dân trí đã phản ánh, cháu Văn Võ Hoàng Mến mắc bệnh thận hư từ khi mới 1 tuổi, phải gắn liền với thuốc men và thường xuyên ra vào bệnh viện.

Anh Văn Thành Trúc, cha của Mến, làm phụ hồ với thu nhập không ổn định, khoảng hơn 200.000 đồng/ngày. Chị Loan, mẹ của Mến, bó rau thuê với tiền công chỉ 500 đồng/bó, kiếm được khoảng 20.000-30.000 đồng mỗi ngày.

Với thu nhập ít ỏi, gia đình không đủ khả năng chi trả hàng trăm triệu đồng để thay thận cho con. Mỗi khi Mến đau đớn, mệt mỏi, vợ chồng anh Trúc chỉ biết ôm con khóc và cho uống thuốc giảm đau.

Mặc dù sức khỏe yếu, Mến vẫn rất ham học. Cậu bé chia sẻ rằng được đến trường gặp bạn bè là niềm vui lớn nhất. Mến ước mơ lớn lên sẽ trở thành công an, góp phần giữ gìn an ninh, trật tự xã hội.