Người cha khuyết tật ra đi, để lại vợ và 4 con thơ trong cảnh cùng quẫn

Sáng 2/2, ông Đặng Quốc Bảo, Phó Chủ tịch UBND xã Hương Bình (Hà Tĩnh), cho biết, anh Đặng Vũ Hiệp (SN 1987), trường hợp đặc biệt khó khăn trên địa bàn, đã qua đời sau thời gian lâm bệnh nặng.

Trước mất mát quá lớn, chính quyền cùng bà con lối xóm, người thân đã chung tay lo hậu sự cho anh theo phong tục địa phương. Trong tang lễ, hình ảnh chị Nguyễn Thị Oanh (37 tuổi, vợ anh Hiệp) lặng lẽ chịu tang bên 4 con thơ khiến nhiều người không khỏi xót xa.

Anh Hiệp qua đời, để lại người vợ và 4 con thơ (Ảnh: Quốc Bảo).

Hai con gái lớn là Đặng Thảo Nhi (12 tuổi) và Đặng Quỳnh Chi (8 tuổi) đã cảm nhận rõ nỗi đau mất cha, ôm mẹ khóc nức nở. Hai cháu nhỏ hơn còn quá bé, ngơ ngác giữa không khí tang thương.

Theo ông Bảo, sự ra đi của anh Hiệp đẩy gia đình vào cảnh chồng chất khó khăn vì chị Oanh chưa có nhà riêng. Người vợ này lâm vào nợ nần sau thời gian chạy chữa cho chồng, việc làm không ổn định, trong khi 4 con đều đang tuổi đến trường.

"Chính quyền địa phương và họ hàng cũng còn nhiều hạn chế nên chỉ có thể hỗ trợ phần nào. Chúng tôi mong bạn đọc báo Dân trí tiếp tục chung tay giúp đỡ để chị Oanh vơi bớt gánh nặng, các cháu có thể tiếp tục đến trường", ông Bảo bày tỏ.

Anh Hiệp qua đời sau thời gian điều trị vì đột quỵ tại nhiều bệnh viện (Ảnh: Dương Nguyên).

Gia đình chị Oanh, anh Hiệp là nhân vật mà báo Dân trí đã từng phản ánh trong bài viết "Người cha cụt chân bị đột quỵ, 4 con thơ ngơ ngác, vợ nghèo cầu cứu".

Bố anh Hiệp mất sớm. Nhờ sự chăm chỉ, anh thi đỗ ngành công nghệ thông tin của một trường đại học ở Hà Nội.

Năm 2008, biến cố bất ngờ ập đến, khi anh Hiệp đang là sinh viên năm nhất. Một tai nạn khiến anh phải cắt bỏ chân phải. Từ chàng trai lành lặn, anh thành người khuyết tật vận động. Có lúc tưởng chừng gục ngã, nhưng nghĩ đến mẹ và các em, anh Hiệp quyết định bảo lưu kết quả học tập để điều trị, phục hồi chức năng.

Sau 1 năm kiên trì, anh quay trở lại giảng đường, hoàn thành chương trình đại học. Bôn ba làm ăn một thời gian ở miền Nam, anh quyết định trở về quê lập nghiệp. Chứng kiến nghị lực của anh, chị Oanh đem lòng yêu thương. Họ nên duyên vợ chồng sau một đám cưới giản dị rồi lần lượt có với nhau 4 con gái.

Các con anh Hiệp còn quá nhỏ (Ảnh: Dương Nguyên).

Vợ chồng họ mượn mảnh đất của người thân, dựng căn phòng nhỏ làm chỗ ở và mở quán bán đồ ăn, nước uống mưu sinh. Cả hai chăm chỉ làm lụng, chỉ mong các con được ăn học đầy đủ.

Nhưng bi kịch liên tiếp ập xuống. Ngày 31/12/2025, chị Oanh điều khiển xe máy chở con út Đặng Khánh Vi (1 tuổi) không may bị ngã trên đường làng. Bé Vi bị dập mu bàn tay, phải đi cấp cứu.

Ở nhà, anh Hiệp chăm sóc 3 con nhỏ. "Tối hôm đó, vợ chồng còn gọi điện cho nhau, anh nói muốn thăm con út. Nhưng anh chưa kịp đi, bệnh tật đã ập đến", chị Oanh nghẹn ngào kể.

Sáng 1/1, khi đang cho con ăn sáng, anh Hiệp bất ngờ đau đầu, chóng mặt, mất thăng bằng rồi ngã xuống nền nhà do đột quỵ. Các con hoảng loạn, hô hoán nhờ bà con, họ hàng đưa bố đi cấp cứu.

Nghe tin dữ, chị Oanh vội đưa con út rời bệnh viện, gửi bé cho người thân rồi lại tức tốc đi chăm sóc chồng. Tại bệnh viện, các bác sĩ đã phải mổ cấp cứu cho anh Hiệp. Thời gian sau, anh được chuyển vào Bệnh viện Trung ương Huế điều trị trong tình trạng nguy kịch nhưng không qua khỏi.