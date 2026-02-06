Ứng dụng khoa học công nghệ trong huấn luyện “vũ khí đặc biệt” cảnh khuyển

Chuẩn hóa quy trình huấn luyện bằng công nghệ hiện đại

Theo Công an tỉnh Quảng Ninh, trong bối cảnh tình hình an ninh, trật tự tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, yêu cầu đặt ra đối với lực lượng Công an nhân dân là không ngừng nâng cao chất lượng huấn luyện, bảo đảm khả năng sẵn sàng chiến đấu.

Chính vì vậy, với lực lượng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Quảng Ninh, nhiệm vụ này càng trở nên cấp thiết khi địa bàn có đặc thù đa dạng về địa hình, dân cư và hoạt động kinh tế - xã hội.

Huấn luyện Cảnh khuyển tại Phòng Cảnh sát cơ động được tổ chức bài bản, khoa học, sát yêu cầu nhiệm vụ thực tiễn (Ảnh: Đ.X.).

Nhận thức rõ vai trò quan trọng của cảnh khuyển trong đấu tranh phòng, chống tội phạm và bảo đảm an ninh, trật tự, Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Quảng Ninh đã chủ động ứng dụng các thành tựu khoa học - công nghệ vào công tác huấn luyện. Cách làm này góp phần từng bước hiện đại hóa lực lượng, đồng thời nâng cao hiệu quả thực tiễn trong thực hiện nhiệm vụ.

Thượng tá Đặng Văn Cường, Phó Trưởng phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Quảng Ninh, cho biết việc đưa khoa học - công nghệ vào huấn luyện cảnh khuyển là yêu cầu tất yếu trong quá trình xây dựng lực lượng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Thông qua ứng dụng công nghệ, đơn vị có điều kiện đánh giá chính xác năng lực, thể trạng từng cá thể cảnh khuyển, từ đó nâng cao hiệu quả huấn luyện và bảo đảm khả năng đáp ứng nhiệm vụ trong mọi tình huống.

Ông Cường nói thêm, cảnh khuyển được xem là “vũ khí đặc biệt”, hỗ trợ đắc lực cho cán bộ, chiến sĩ trong nhiều lĩnh vực như truy bắt đối tượng phạm tội, tìm kiếm dấu vết, phát hiện ma túy, chất nổ, bảo vệ mục tiêu trọng điểm và xử lý các tình huống phức tạp về an ninh, trật tự. Vì vậy, công tác huấn luyện không chỉ đòi hỏi tính khoa học, bài bản mà còn phải gắn chặt với thực tiễn chiến đấu trên địa bàn.

Ứng dụng trang thiết bị yếm tập mang chip theo dõi sức khỏe trong huấn luyện cảnh khuyển tại Phòng Cảnh sát cơ động (Ảnh: Đ.X.).

Trước yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, Phòng Cảnh sát cơ động đã nghiên cứu, ứng dụng khoa học - công nghệ vào từng khâu của quá trình huấn luyện cảnh khuyển. Hệ thống giáo trình, giáo án được xây dựng theo hướng chuẩn hóa, kết hợp giữa phương pháp truyền thống với các mô hình huấn luyện hiện đại, bảo đảm tính khoa học và khả năng áp dụng thực tế.

Phó Trưởng phòng Cảnh sát cơ động chia sẻ, nhiều thiết bị hỗ trợ đã được đưa vào sử dụng như camera giám sát, thiết bị định vị và phần mềm theo dõi quá trình vận động, phản xạ của cảnh khuyển. Các công cụ này giúp cán bộ huấn luyện đánh giá chính xác khả năng đáp ứng nhiệm vụ của từng cá thể, đồng thời kịp thời điều chỉnh phương pháp huấn luyện phù hợp.

"Việc số hóa dữ liệu huấn luyện cũng tạo điều kiện theo dõi sự tiến bộ của Cảnh khuyển theo từng giai đoạn. Thông tin được lưu trữ có hệ thống giúp công tác quản lý khoa học hơn, hỗ trợ quá trình phân tích, rút kinh nghiệm và nâng cao chất lượng huấn luyện lâu dài", ông Cường nói.

Cũng theo ông Cường, song song với huấn luyện kỹ năng nghiệp vụ, đơn vị chú trọng ứng dụng khoa học - công nghệ trong chăm sóc sức khỏe cảnh khuyển. Các phương pháp thú y tiên tiến được áp dụng kết hợp với hồ sơ quản lý sức khỏe điện tử, cho phép theo dõi thường xuyên tình trạng sinh lý, khả năng vận động và phát hiện sớm nguy cơ bệnh lý.

Nhờ đó, cán bộ chuyên trách có thể điều chỉnh chế độ dinh dưỡng, luyện tập phù hợp với từng giai đoạn phát triển của cảnh khuyển. Đây là yếu tố quan trọng giúp duy trì thể trạng tốt, bảo đảm khả năng làm việc bền bỉ và hiệu quả trong môi trường nhiệm vụ cường độ cao.

Nâng cao khả năng thích nghi thực địa, đáp ứng nhiệm vụ trong mọi tình huống

Huấn luyện cảnh khuyển trong điều kiện địa hình phức tạp, sát thực tế địa bàn tỉnh Quảng Ninh (Ảnh: Đ.X.).

Trong huấn luyện chuyên sâu, Phòng Cảnh sát cơ động xây dựng các kịch bản sát với tình hình thực tế tại Quảng Ninh - địa phương có địa hình đa dạng gồm rừng núi, khu vực biên giới, cảng biển, khu công nghiệp và các khu du lịch trọng điểm. Mỗi môi trường đều đặt ra yêu cầu khác nhau đối với khả năng thích nghi của cảnh khuyển.

Ông Cường nhấn mạnh: "Việc ứng dụng công nghệ mô phỏng kết hợp huấn luyện thực địa giúp cảnh khuyển làm quen với nhiều điều kiện môi trường phức tạp. Quá trình này góp phần nâng cao phản xạ nghiệp vụ, khả năng xử lý tình huống và mức độ chính xác khi thực hiện nhiệm vụ".

Cùng với đó, đội ngũ cán bộ trực tiếp huấn luyện được quan tâm đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về khoa học hành vi động vật, tâm lý học và sinh lý học. Việc nâng cao trình độ ứng dụng công nghệ trong huấn luyện giúp cán bộ khai thác hiệu quả các trang thiết bị hiện đại, đồng thời kết hợp chặt chẽ với kinh nghiệm thực tiễn.

Sự đồng bộ giữa con người, phương pháp và công nghệ đã tạo chuyển biến rõ nét về chất lượng huấn luyện Cảnh khuyển tại đơn vị. Năng lực thực hiện nhiệm vụ của lực lượng ngày càng được nâng cao, đáp ứng yêu cầu bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới.

Theo ông Cường, thực tiễn cho thấy, nhờ đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ, lực lượng cảnh khuyển của Phòng Cảnh sát cơ động đã phát huy hiệu quả trong nhiều nhiệm vụ, chuyên án và kế hoạch bảo đảm an ninh, trật tự. Kết quả này góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

"Những bước tiến trong ứng dụng khoa học - công nghệ không chỉ nâng cao hiệu quả huấn luyện mà còn thể hiện định hướng xây dựng lực lượng Cảnh sát cơ động chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Đây là nền tảng quan trọng để lực lượng tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ trong bối cảnh tình hình an ninh, trật tự còn nhiều thách thức, yêu cầu ngày càng cao", ông Cường nhấn mạnh thêm.