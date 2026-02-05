Người đàn ông phụ hồ bị ung thư ruột non được giúp hơn 121 triệu đồng

Ngày 4/2, phóng viên báo Dân trí đã trao biển biểu trưng số tiền 121.116.044 đồng do bạn đọc ủng hộ tới gia đình anh Huỳnh Văn Phước (43 tuổi, ngụ ấp Nhứt B, xã Mỹ Long, tỉnh Vĩnh Long), nhân vật trong bài viết "Cha nghèo phụ hồ bị ung thư ruột non, lo con thơ thất học, chịu cảnh mồ côi", đăng trên báo Dân trí ngày 13/9/2025.

Phóng viên Dân trí trao bảng biểu trưng số tiền bạn đọc giúp đỡ (Ảnh: Nguyễn Minh).

Toàn bộ số tiền đã được báo Dân trí kết chuyển trực tiếp vào tài khoản ngân hàng của anh Phước trước đó, giúp anh có điều kiện tiếp tục điều trị bệnh và nuôi dạy các con ăn học.

Anh Phước xúc động chia sẻ: "Sự giúp đỡ của mọi người là điều rất quý giá với cả nhà tôi. Nhờ số tiền trên, mấy tháng nay tôi có điều kiện lên bệnh viện tái khám, lấy thuốc về uống mỗi tháng. Tôi vô cùng biết ơn tấm lòng nhân ái của bạn đọc dành cho cả nhà tôi, chúng tôi mãi không quên ân đức này".

Chị Nguyễn Thị Cẩm Tú (39 tuổi, vợ anh Phước) cho biết, ngoài việc dùng tiền chữa bệnh, vợ chồng chị đã mua một con bò cái với giá hơn 30 triệu đồng để làm sinh kế. Dù sức khỏe còn yếu, anh Phước vẫn cố gắng đi cắt cỏ cho bò ăn hàng ngày. Chị Tú bày tỏ ước mong chồng sớm khỏe lại để cùng chị gánh vác gia đình, nuôi các con.

Trước đó, vào năm 2024, anh Phước được chẩn đoán mắc bệnh ung thư ruột non, khiến sức khỏe suy kiệt và không thể tiếp tục công việc phụ hồ, đào mương với thu nhập hơn 200.000 đồng/ngày như trước. Cuộc sống gia đình anh rơi vào cảnh khánh kiệt, phải bán tài sản và vay mượn họ hàng để trang trải chi phí điều trị.

Gia đình anh Phước rơi vào cảnh khánh kiệt từ khi anh phát hiện mắc bệnh ung thư ruột non (Ảnh: Bảo Kỳ).

Thời điểm anh Phước phát bệnh cũng là lúc chị Tú mang thai và sinh bé thứ ba. Vì hoàn cảnh quá khó khăn, con gái lớn của anh chị là bé Huỳnh Thị Ngọc Yến suýt phải bỏ học giữa chừng. Nhờ sự động viên và tiếp sức từ thầy cô, bạn bè, Yến đã tiếp tục học xong lớp 8 và chuẩn bị bước vào lớp 9. Cô nữ sinh nghèo bày tỏ ước mơ được đi học, sau này trở thành giáo viên để kiếm tiền phụ giúp cha mẹ nuôi các em.