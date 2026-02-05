Tết Nhân ái 2026, lan tỏa yêu thương tới người dân vùng bão lũ Bắc Ninh (Video: Hương Hồng).

Sau bão lũ lịch sử, những phần quà đến đúng lúc khi Tết đã cận kề

Ngày 5/2, tại trụ sở Đảng ủy xã Bố Hạ (tỉnh Bắc Ninh), người dân có mặt từ sớm để tham dự Chương trình Tết Nhân ái 2026.

Sau trận bão lũ lịch sử năm 2025, nhiều gia đình nơi đây từng trải qua những ngày sinh hoạt đảo lộn, tài sản hư hỏng, cuộc sống bị ảnh hưởng. Vì vậy, những phần quà Tết được trao dịp này mang ý nghĩa động viên kịp thời, tiếp thêm niềm tin cho bà con khi năm mới đã cận kề.

Chương trình do báo Dân trí phối hợp cùng Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bắc Ninh và Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Bố Hạ tổ chức, trao 100 suất quà Tết tới các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn chịu ảnh hưởng bởi thiên tai trong năm 2025.

Mỗi suất quà gồm 1 triệu đồng tiền mặt và một hộp mứt Tết trị giá 100.000 đồng, được trao tận tay người dân ngay trước thềm năm mới.

Sự kiện nằm trong chuỗi Chương trình “Tết Nhân ái 2026 - lan tỏa yêu thương tới 1.000 hộ dân vùng bão lũ" do báo Dân trí triển khai tại những địa phương đã trải qua thiên tai khắc nghiệt trong năm 2025.

Tham dự chương trình có nhà báo Nguyễn Xuân Toàn, Phó Tổng Biên tập báo Dân trí; bà Nguyễn Thị Hương Thành, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Ninh; ông Phạm Ngọc Thịnh, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Bắc Ninh; bà Lê Thị Duyên, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bắc Ninh; ông Nguyễn Chí Hiếu, Bí thư Đảng ủy xã Bố Hạ, cùng đại diện các ban, ngành địa phương và người dân xã Bố Hạ.

Phát biểu tại chương trình, nhà báo Nguyễn Xuân Toàn cho biết: “Các phần quà Tết được trao hôm nay là sự sẻ chia của bạn đọc Dân trí trên khắp cả nước, gửi tới người dân xã Bố Hạ.

Chúng tôi mong rằng, những phần quà này sẽ giúp bà con vơi bớt lo toan trong những ngày cuối năm, để đón Tết trong sự an yên, trọn vẹn hơn”.

Bà Lê Thị Duyên, Ủy viên Ban thường vụ Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bắc Ninh cho rằng, Chương trình Tết Nhân ái 2026 không chỉ mang ý nghĩa hỗ trợ vật chất, mà còn là sự động viên tinh thần đúng thời điểm.

“Thông qua sự kết nối của báo Dân trí, những tấm lòng nhân ái đã được chuyển thành những phần quà cụ thể, để người dân cảm nhận được sự quan tâm, sẻ chia khi Tết đang đến gần”, bà Duyên nói.

Đại diện chính quyền địa phương, ông Nguyễn Chí Hiếu, Bí thư Đảng ủy xã Bố Hạ, cho biết: “Sau bão lũ, địa phương đã tập trung khắc phục hậu quả, từng bước ổn định đời sống người dân.

Những hoạt động hỗ trợ dịp Tết như chương trình hôm nay có ý nghĩa rất thiết thực, giúp bà con thêm yên tâm khi bước sang năm mới”.

Trong buổi trao quà, nhiều người dân xúc động nhắc lại những ngày nước lũ dâng cao, sinh hoạt bị đảo lộn.

Bà Nguyễn Thị Thanh (xóm Tân An, xã Bố Hạ) chia sẻ, phần quà Tết không chỉ giúp gia đình có thêm chi phí sắm sửa quần áo cho các cháu nhỏ, mà còn là sự quan tâm, sẻ chia, giúp bà cảm thấy ấm lòng sau những tháng ngày nhiều biến động.

Một ngôi nhà Nhân ái khép lại những tháng ngày chênh vênh sau lũ

Sau lễ trao quà Tết Nhân ái tại trụ sở Đảng ủy xã, đoàn công tác di chuyển tới thôn Bo Chợ để thăm và khánh thành nhà Nhân ái tặng gia đình bà Hoàng Thị Thắm.

Ngôi nhà của bà Thắm được khởi công ngày 17/10/2025, trong chuyến công tác của báo Dân trí trao 200 triệu đồng tới người dân tỉnh Bắc Ninh, nhằm hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ.

Từ nguồn hỗ trợ của bạn đọc Dân trí, cùng sự giúp đỡ của chính quyền địa phương, các tổ chức xã hội và nhà hảo tâm, ngôi nhà Nhân ái đã được xây dựng, giúp bà Thắm có nơi ở kiên cố, an tâm hơn trong sinh hoạt.

Trong ngày nhận nhà mới, bà Thắm xúc động gửi lời cảm ơn tới bạn đọc Dân trí và các nhà hảo tâm cùng chính quyền địa phương, các tổ chức xã hội… đã quan tâm, hỗ trợ gia đình bà trong giai đoạn khó khăn. Với bà, ngôi nhà là điểm tựa để vượt qua đau thương mất mát, bước sang năm mới vững vàng hơn.

Khép lại ngày công tác, đoàn rời thôn Bo Chợ khi chiều xuống. Trước ngôi nhà vừa hoàn thiện, bà Thắm tiễn đoàn, ánh mắt vẫn rưng rưng vì xúc động.

Tại xã Bố Hạ, những phần quà Tết Nhân ái đã theo chân bà con trở về từng mái nhà. Những sự sẻ chia đúng lúc từ bạn đọc báo Dân trí đã giúp nhiều gia đình vơi bớt lo toan, để đón Tết trong sự an yên, trọn vẹn hơn.