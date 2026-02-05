Gia đình khánh kiệt vì 7 năm chữa bệnh xơ gan được giúp gần 110 triệu đồng

Ngày 4/2, báo Dân trí đã trao biển biểu trưng số tiền 107.074.415 đồng do bạn đọc ủng hộ tới gia đình bà Nguyễn Thị Kiểu (63 tuổi, ngụ ấp Bà My, xã Tam Ngãi, tỉnh Vĩnh Long), nhân vật trong bài viết "Gia đình khánh kiệt vì 7 năm chạy chữa bệnh xơ gan cho người cha", đăng trên báo Dân trí ngày 14/11/2025.

Trước đó, toàn bộ số tiền đã được báo Dân trí kết chuyển tới số tài khoản của bà Kiểu.

Phóng viên báo Dân trí trao bảng tượng trưng số tiền bạn đọc giúp đỡ cho gia đình bà Kiểu (Ảnh: Nguyễn Minh).

Chia sẻ với phóng viên, bà Kiểu không giấu được niềm vui: "Nhờ số tiền này, mấy tháng nay tôi có tiền đưa chồng đi bệnh viện tái khám, mua thuốc uống. Tôi đã trích ra 50 triệu đồng lo thuốc men, viện phí, số còn lại chưa dám xài vì để dành lo chạy chữa cho chồng. Tôi chân thành cảm ơn tấm lòng bạn đọc Dân trí đã san sẻ, hỗ trợ gia đình tôi. Nếu không có mọi người, chắc chồng tôi không cầm cự được đến hôm nay".

Bà Kiểu cho biết thêm, dù năm mới cận kề, bà vẫn chưa dám sắm sửa gì từ số tiền này, mà cố gắng vun vén để gia đình có bữa cơm ngon cúng ông bà, sum họp con cháu.

Gia đình ông Mẫn sống trong căn nhà xập xệ, bị cái nghèo và bệnh tật đeo bám (Ảnh: Bảo Kỳ).

Trước đó, Dân trí đã phản ánh hoàn cảnh khó khăn của gia đình bà Kiểu. Hơn 7 năm qua, ông Lê Văn Mẫn (59 tuổi, chồng bà Kiểu) bị bệnh xơ gan, giãn tĩnh mạch, gia đình rơi vào cảnh khánh kiệt.

Vợ chồng ông Mẫn, bà Kiều có 2 người con. Con gái lớn đã lập gia đình nhưng hoàn cảnh khó khăn nên chỉ phụ giúp đôi chút. Để tiện cho con gái học hành, họ gửi cháu ngoại cho ông bà chăm sóc.

Bà Kiểu tảo tần cạo vỏ hạt điều kiếm từng đồng lẻ, trong khi con trai là anh Lê Hoàng Khiêm (25 tuổi) chưa dám nghĩ đến chuyện lập gia đình vì gánh nặng cha mẹ già yếu.

Bà Kiểu cho biết, ở nông thôn khó kiếm việc ổn định, bà chỉ quanh quẩn làm thuê. Vài năm nay, bà được người quen giới thiệu công việc cạo hạt điều, nhưng tiền công chẳng đáng là bao so với chi phí phải gồng gánh mỗi ngày.

Hiện tại, anh Khiêm là trụ cột chính trong gia đình. Do cha bệnh, mẹ già yếu, anh không thể đi làm xa, hàng ngày đi bẻ dừa mướn kiếm tiền chữa bệnh cho cha và chi phí sinh hoạt của cả nhà.