Tiết lộ kinh phí xây 2 bể ngầm chống ngập khẩn cấp ở Hà Nội

Ngày 6/2, Trung tâm quản lý hạ tầng kỹ thuật thuộc Sở Xây dựng Hà Nội cho biết đơn vị đang chuẩn bị xây dựng 2 bể ngầm chống ngập tại khu vực trước chợ Hàng Da thuộc phường Hoàn Kiếm và khoảng đất trống tại dốc Cầu Đuống thuộc xã Phù Đổng.

Theo chủ đầu tư, kinh phí xây dựng bể ngầm tại khu vực chợ Hàng Da (phường Hoàn Kiếm) khoảng 18,2 tỷ đồng. Công trình này nhằm tăng cường, chủ động trong công tác thoát nước, giải quyết úng ngập cho khu vực Phùng Hưng - Bát Đàn - Đường Thành - Nhà Hỏa.

Bể ngầm khu vực chợ Hàng Da dung tích 2.500m3 với kết cấu bê tông cốt thép và sẽ lắp đặt trạm bơm điều tiết công suất mỗi bơm là 0,09m3/s, lắp đặt các hệ thống phụ trợ như hệ thống cống đấu nối vào bể, ra bể, cửa phai điều tiết.

Nhiều phương tiện chết máy trên đường hồi tháng 9/2025 (Ảnh: Sơn Nguyễn).

Cùng với đó, Trung tâm quản lý hạ tầng kỹ thuật Hà Nội cũng đầu tư xây dựng bể điều tiết ngầm gầm cầu chui xe lửa Bắc Đuống (xã Phù Đổng) với dung tích 1.800m3. Công trình này với kinh phí khoảng 6,7 tỷ đồng.

Hai dự án này nằm trong danh mục các dự án khẩn cấp để kịp thời giải quyết tình trạng ngập úng đô thị trên địa bàn Hà Nội.

Đại diện Sở Xây dựng Hà Nội cho biết thành phố đang triển khai 10 dự án khẩn cấp gần 5.600 tỷ đồng để kịp thời giải quyết tình trạng úng ngập đô thị trên địa bàn. Các dự án này dự kiến cơ bản hoàn thành trước mùa mưa bão năm 2026.

Hầm ngầm đầu tiên ở Hà Nội được xây dựng thí điểm giữa năm 2020 và bàn giao cho Công ty TNHH MTV thoát nước Hà Nội đưa vào vận hành từ cuối năm 2021.

Hầm ngầm nằm tại sân trường THCS Lý Thường Kiệt, hầm có kết cấu bê tông cốt thép, dài 34m, rộng 9m, sâu 6,6m, dung tích khoảng 2.000m3.

Khi mưa lớn, hệ thống thu gom trước cổng Trường THCS Lý Thường Kiệt đưa nước về hầm qua đường ống dài hơn 22m. Trong hầm có ba máy bơm chìm (2 máy chạy, một máy dự phòng). Khi mưa ngớt, mực nước trong hệ thống thoát nước của thành phố giảm, hai máy bơm sẽ bơm nước từ hầm trở lại hệ thống.

Vị trí xây dựng bể ngầm khu vực gầm cầu chui xe lửa Bắc Đuống, xã Phù Đổng (Ảnh: CTV).

Đại diện Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội đánh giá từ khi đưa vào vận hành hầm ngầm tại sân Trường THCS Lý Thường Kiệt, khu vực này mỗi khi mưa lớn đã giảm tình trạng ngập úng đáng kể.

Còn theo Sở Xây dựng Hà Nội, việc xây dựng hầm ngầm chống ngập tại một số khu vực nội thành là hiệu quả, cơ quan chức năng đang và sẽ tiếp tục nghiên cứu giải pháp này.

Trong đồ án Quy hoạch tổng thể thủ đô với tầm nhìn 100 năm, Hà Nội định hướng đầu tư hệ thống công trình công cộng ngầm, bãi đỗ xe ngầm và đặc biệt là giao thông ngầm kết hợp bể ngầm chứa nước quy mô lớn.

Thành phố nghiên cứu xây dựng hệ thống bể ngầm khổng lồ chứa nước mưa kết hợp giao thông để giải quyết triệt để ngập úng. Bể ngầm khổng lồ dự kiến dung tích khoảng 125 triệu m3 dự kiến được xây dựng giai đoạn 2036-2045.