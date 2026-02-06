Vợ nghèo bó chổi 10.000 đồng/cây, nuôi chồng suy thận, con trai mù loà

Gần đến Tết Nguyên đán Bính Ngọ, nhiều gia đình đã bắt đầu sắm sửa, tân trang nhà cửa để đón năm mới. Thế nhưng, trong căn nhà của chị Nguyễn Thị Kim Sang (42 tuổi, ngụ ấp Thạnh Hoà Đông, xã Vĩnh Bình, tỉnh Đồng Tháp) lại đìu hiu, nặng trĩu tiếng thở dài vì những người thân của chị đều mang bệnh, tật.

Bệnh tật, cơm áo gạo tiền đè nặng lên vai chị Sang và những người thân (Ảnh: Bảo Kỳ).

Chồng chị là anh Phạm Minh Hải bị mù loà, nhiều bệnh trong người; con trai là Phạm Minh Trọng (21 tuổi) bị khiếm thị bẩm sinh; con gái là Phạm Minh Thư (18 tuổi) đã nghỉ học 4 năm.

Sức khoẻ của anh Hải ngày càng suy kiệt vì căn bệnh tiểu đường, suy thận giai đoạn cuối. Sự sống của anh đang đếm từng ngày, không ít lần rơi vào cơn nguy kịch, khiến vợ con hoảng sợ.

Em Thư dang dở chuyện học hành vì gia cảnh khốn khó (Ảnh: Bảo Kỳ).

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, anh Hải kể, năm 2021, sau dịch Covid-19, anh phát hiện bị tiểu đường. Không lâu sau, chân phải của anh bị áp xe sưng phù mưng mủ nên chẳng thể đi lại, kế đến là đôi mắt của anh cũng mù loà. Kể từ đó, sức lực của anh bị bệnh tật bào mòn từng ngày, chẳng thể đi làm, còn trải qua nhiều ca phẫu thuật.

Em Trọng bị mù vì chứng teo não bẩm sinh (Ảnh: Bảo Kỳ).

Hơn 6 tháng qua, bệnh tình diễn biến nặng hơn, khi thăm khám, anh Hải được chẩn đoán bị suy thận mạn giai đoạn 5. Cuối tháng 1, anh sẽ lên Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) tái khám và phẫu thuật mổ cầu tay để chạy thận, nhưng gia đình kiệt quệ, chẳng kiếm đâu ra số tiền gần 20 triệu đồng.

"Hồi trước tôi đi phụ hồ, mỗi ngày kiếm hơn 200.000 đồng, vợ làm công nhân, thu nhập hai vợ chồng tạm đủ nuôi 2 con. Đâu có ngờ một ngày tôi lâm vào cảnh này, tình trạng của tôi bây giờ, sống không bằng chết", anh Hải đau xót nói.

Chị Sang làm việc ở công ty may túi xách, thu nhập hơn 4 triệu đồng/tháng. Chồng bệnh nặng nên chị thường xuyên nghỉ làm để đưa anh đi điều trị, thế nên công ty buộc lòng cho chị thôi việc.

Chị Sang bó chổi cọng dừa, chắt chiu từng đồng qua ngày (Ảnh: Bảo Kỳ).

Những tháng gần đây, chị Sang được giới thiệu công việc bó chổi cọng dừa. Mỗi ngày chị chỉ có thể bó 2-3 cây chổi, tiền công 10.000 đồng/cây, chẳng đủ lo chi phí ăn uống cho cả nhà 4 người và tiền chữa bệnh cho chồng. Lúc túng thiếu, chị lại đi vay mượn khắp nơi.

"Cha chồng có cho vợ chồng tôi 1.000m2 đất vườn, lúc đó cần tiền chữa bệnh cho chồng nên chúng tôi bán rất rẻ. Mấy năm qua, tiền kiếm được chẳng là bao nhiêu trong khi hàng tháng tôi phải xoay xở ít nhất 5 triệu đồng để lo chi phí đi lại, thuốc men, viện phí... cho anh Hải.

Con trai tôi thì tật nguyền từ lúc 2 tháng tuổi do bị teo não bẩm sinh. Vì gia cảnh khốn khó nên con gái nghỉ học từ năm lớp 8. Gia đình tôi đã rơi vào cảnh túng quẫn rồi, rất mong mọi người giúp đỡ để tôi có tiền chạy chữa cho chồng", chị Sang bật khóc.

Năm ngoái, chị Sang được Nhà nước hỗ trợ một con bò cái làm sinh kế thoát nghèo (Ảnh: Bảo Kỳ).

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Thanh Đức, Trưởng ấp Thạnh Hoà Đông xác nhận, vợ chồng chị Sang thuộc hộ nghèo của xã, hàng tháng có nhận trợ cấp số tiền hơn 1 triệu đồng. Năm ngoái, gia đình chị được địa phương hỗ trợ 1 con bò (vốn 18 triệu đồng) để chăn nuôi, làm sinh kế phát triển. Chị Sang cũng đã bán được 1 con bò con, giá 14 triệu đồng.

"Dù đã được địa phương hỗ trợ, chăm lo, nhưng với trường hợp người thân của chị Sang bị bệnh tật nặng nề như vậy thì thật sự rất khó khăn. Chúng tôi mong rằng, thông qua bài viết của báo Dân trí, cộng đồng sẽ biết đến, giúp đỡ anh Hải có tiền chữa bệnh, cháu Thư có kinh phí đi học nghề và tìm được công việc ổn định", ông Đức nói.