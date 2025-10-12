Từ ngàn xưa, con người luôn mưu cầu cuộc sống ấm no, sung túc. Khi đời sống vật chất được bảo đảm, từ mức cơ bản trở lên, con người mới có điều kiện chăm lo đến tinh thần, học vấn và những giá trị nhân văn cao đẹp. Bởi vậy, làm giàu — hiểu theo nghĩa chính đáng — là khát vọng tự nhiên, là động lực phát triển của mỗi cá nhân và của cả dân tộc.

Đảng và Nhà nước ta luôn xác định: “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” là mục tiêu xuyên suốt của công cuộc đổi mới. Một đất nước chỉ thật sự hùng cường khi người dân có đời sống đầy đủ, khi làm giàu trở thành một phong trào tích cực, lan tỏa tinh thần lao động, sáng tạo, vươn lên chính đáng.

Tuy nhiên, làm giàu không dễ. Giàu có chân chính không thể đến trong một sớm một chiều, càng không thể bằng con đường gian dối hay phi pháp. Làm giàu đòi hỏi trí tuệ, kiên trì, đạo đức và thời gian. Phía sau mỗi thành công thật sự là những tháng ngày nỗ lực không ngừng, chấp nhận rủi ro, thất bại, và đứng dậy sau vấp ngã. Đó là hành trình của mồ hôi và tri thức, chứ không phải “phép màu” hay “cú hích định mệnh”. Chính vì thế, xã hội cần nhìn nhận đúng đắn hơn về khái niệm làm giàu, để không bị cuốn vào ảo tưởng “kiếm tiền dễ”, “đổi đời nhanh”.

Sự phát triển của công nghệ, mạng xã hội và nền kinh tế số đã mở ra nhiều cơ hội khởi nghiệp, làm giàu (Ảnh minh họa: CV)

Trong những năm gần đây, sự phát triển của công nghệ, mạng xã hội và nền kinh tế số đã mở ra nhiều cơ hội khởi nghiệp, làm giàu. Nhưng nền kinh tế số cũng bị một số kẻ lợi dụng để trục lợi. Bằng chiêu trò đánh vào lòng tham và sự thiếu hiểu biết của cộng đồng, họ vẽ nên những “giấc mơ làm giàu chỉ sau một đêm”. Không ít người tự xưng là “doanh nhân trẻ”, “cá mập”, “chiến thần khởi nghiệp”, tung hô những “bí quyết thành công” ảo. Thực chất, phía sau là các mô hình lừa đảo tài chính, đa cấp trá hình, đầu tư ảo, hàng giả, buôn lậu, trốn thuế, thậm chí rửa tiền. Những vụ việc như Shark Thủy, Hoàng Hường… bị cơ quan công an phanh phui là minh chứng rõ ràng rằng, không phải cứ giàu có là đáng được tôn vinh và không phải đồng tiền nào của doanh nhân cũng là sạch sẽ.

Hệ lụy xã hội từ những “cú lừa triệu đô” trong nền kinh tế số vô cùng lớn. Hàng ngàn, thậm chí hàng chục ngàn người dân mất tiền, mất tài sản, mất niềm tin, có người tán gia bại sản, gia đình tan nát. Nhưng điều nguy hiểm hơn là sự méo mó về nhận thức: nhiều người, nhất là giới trẻ, bắt đầu tin rằng làm giàu nhanh là chuyện bình thường, rằng chỉ cần “liều” hay “biết nắm cơ hội” là sẽ thành công. Khi giá trị đạo đức bị thay thế bằng sự tôn sùng đồng tiền, xã hội sẽ phải trả giá bằng lòng tin và công bằng.

Trong bối cảnh đó, cần nhìn lại vai trò của truyền thông và mạng xã hội. Không ít chương trình, kênh YouTube hay nền tảng trực tuyến, kể cả một bộ phận báo chí chính thống đang vô tình cổ súy cho hình ảnh một số “cá mập”, “thương vụ bạc tỷ”, “làm giàu không khó”, biến quá trình khởi nghiệp thành một trò chơi may rủi. Những “cá mập” với phong cách “cá lớn nuốt cá bé”, ăn nói hào nhoáng, phô trương tiền bạc được tung hô như hình mẫu thành công. Như tôi đã nói ở trên, nếu làm giàu chính đáng thì không có gì đáng bàn, nhưng ngược lại đây là điều hết sức nguy hại. Một xã hội văn minh không thể để đồng tiền trở thành thước đo duy nhất của giá trị con người.

Làm giàu chân chính không thể tách rời đạo đức, pháp luật và trách nhiệm xã hội. Người làm giàu thật sự không chỉ nghĩ cho mình, mà còn biết chia sẻ, tạo việc làm, đóng thuế, góp phần xây dựng quê hương. Nhiều tấm gương đáng trân trọng trong xã hội ta đã chứng minh điều đó. Họ không ồn ào khoe khoang, không làm từ thiện để đánh bóng tên tuổi, mà âm thầm gây dựng sự nghiệp bằng lao động, sáng tạo và lòng nhân ái. Họ có thể là những người “bỏ phố về quê”, làm giàu từ nông nghiệp sạch, du lịch cộng đồng… vừa nâng cao đời sống của bản thân, vừa giúp đỡ bà con cùng phát triển.

Đã đến lúc chúng ta phải xây dựng lại hệ giá trị chuẩn mực về làm giàu. Giàu không chỉ là có nhiều tiền, mà là có tri thức, có lòng tự trọng và có ích cho cộng đồng. Nhà nước cần tiếp tục hoàn thiện chính sách, pháp luật để khuyến khích làm giàu chính đáng, đồng thời mạnh tay trừng trị những hành vi gian dối, lừa đảo, trốn thuế, thao túng thị trường. Truyền thông, giáo dục và gia đình phải cùng nhau định hướng cho thế hệ trẻ hiểu rằng: làm giàu là quá trình dài hơi, cần lao động thật, tri thức thật và giá trị thật.

Người trẻ hôm nay có điều kiện học hỏi, tiếp cận công nghệ, hội nhập với thế giới — nhưng chính vì thế, họ càng dễ bị cuốn vào cám dỗ của “lối tắt”. Chúng ta cần dạy họ biết quý trọng công sức, đề cao trung thực, và không ngừng học hỏi. Giàu bằng tài năng, bằng sáng tạo là đáng tự hào; nhưng giàu bằng thủ đoạn, bằng dối trá chỉ mang lại tai họa cho xã hội. Một đất nước không thể mạnh nếu sự giàu có của một số người được xây trên nỗi khổ của người khác.

“Làm giàu không dễ” — câu nói tưởng chừng đơn giản nhưng chứa đựng triết lý sâu sắc. Nó nhắc ta rằng mọi giá trị bền vững đều cần được vun đắp bằng thời gian và công sức. Không có con đường tắt nào dẫn tới thành công thật sự. Chỉ khi xã hội tôn trọng lao động, tri thức và đạo đức, thì khát vọng làm giàu mới trở thành động lực lành mạnh, chứ không biến thành cơn sốt ảo mang tên “tiền nhanh”.

Hãy tôn vinh những người nông dân đổi mới, những kỹ sư sáng tạo, những doanh nhân tử tế — những con người làm giàu cho mình, cho quê hương và cho đất nước bằng chính đôi tay và khối óc của họ. Đó mới là những “người giàu” đáng được kính trọng. Bởi làm giàu không dễ, nhưng làm giàu chân chính lại là con đường duy nhất để một dân tộc vươn lên hùng mạnh và bền vững.

Tác giả: TS Đinh Văn Minh, nguyên Vụ trưởng Vụ Pháp chế (Thanh tra Chính phủ) là cán bộ đã có hơn 34 năm công tác trong ngành Thanh tra; trong đó 16 năm làm công tác nghiên cứu khoa học, từng giữ chức Viện trưởng Viện chiến lược và khoa học thanh tra; thời gian còn lại ông gắn bó với công tác pháp chế, tham gia quá trình soạn thảo Luật Phòng chống tham nhũng và các quy định về kiểm soát tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức.

Chuyên mục TÂM ĐIỂM mong nhận được ý kiến của bạn đọc về nội dung bài viết. Hãy vào phần Bình luận và chia sẻ suy nghĩ của mình. Xin cảm ơn!