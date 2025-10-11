Loạt "cá mập" Việt vướng lùm xùm kinh doanh hoặc vòng lao lý

Shark Tank Việt Nam là chương trình truyền hình thực tế dành riêng cho các startup (doanh nghiệp khởi nghiệp) Việt Nam với hàng loạt "cá mập" (shark) rót vốn là những doanh nhân có tiếng.

Dù từng gây chú ý với những thương vụ đầu tư bạc tỷ, không ít nhà đầu tư của Shark Tank Việt Nam lại đối mặt với nhiều ồn ào trong kinh doanh và đời tư. Gần đây nhất là dự án tiền ảo AntEx của ông Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) - nhà đầu tư nổi tiếng “mạnh tay” với startup đã bị điều tra.

Shark Bình lùm xùm với dự án coin

Shark Bình tham gia chương trình Shark Tank Việt Nam mùa 3 từ năm 2019, là một trong những "cá mập" tích cực giải ngân nhất trên truyền hình. Đến nay, sau 5 mùa ngồi "ghế nóng", vị doanh nhân thừa nhận tỷ lệ giải ngân của ông khá thấp, chỉ khoảng 15% và 85% còn lại là do startup "bùng" hoặc số liệu trình bày không đúng với thực tế.

Gần đây, doanh nhân này vướng lùm xùm liên quan dự án tiền ảo AntEx - nơi ông từng đầu tư 2,5 triệu USD thông qua quỹ Next100Blockchain và giữ vai trò cố vấn chiến lược.

AntEx được giới thiệu là hệ sinh thái tài chính phi tập trung (DeFi) với đồng stablecoin VNDT “neo” theo giá trị Việt Nam đồng. Stablecoin là loại tiền số giữ giá ổn định bằng cách gắn với tài sản thật.

Tuy nhiên, sau khi niêm yết, token (đồng tiền kỹ thuật số) của AntEx nhanh chóng mất 99% giá trị, khiến nhiều nhà đầu tư thua lỗ. Dù ông Bình từng lên tiếng bảo vệ, dự án sau đó “chìm”, đổi tên thành Rabbit vào năm 2023, động thái này được cho là nhằm xóa lịch sử sụt giá, song token mới tiếp tục lao dốc.

Ông Nguyễn Hòa Bình trong chương trình Shark Tank Việt Nam (Ảnh: TVHUB).

Sau giai đoạn đầu, ông Bình không còn nhắc gì đến AntEX. Trên danh mục quỹ đầu tư do người này khởi xướng, dự án tiền số này cũng âm thầm biến mất. Tuy nhiên, sau 4 năm im ắng, mới đây ông Bình bất ngờ lên tiếng bình luận về AntEx.

Shark Bình cho biết từng đầu tư vào dự án tiền số AntEx nhưng đội ngũ phát triển có hành động sai trái. Đồng thời, ông cũng là nạn nhân trong vụ việc nói trên. Tuy nhiên, một người nhận là CTO (giám đốc kỹ thuật) của dự án AntEx lại tố ngược, nói chính ông Bình là người chỉ đạo “xả token” ngay sau khi dự án đạt đỉnh để tận dụng thanh khoản.

Tài khoản này còn công khai các địa chỉ ví được cho là có liên quan đến ông Bình, kêu gọi cộng đồng truy xuất lịch sử giao dịch. Sau đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã tiếp nhận thông tin phản ánh liên quan đến dự án AntEx và mời Shark Bình, Chủ tịch NextTech Group, lên làm việc.

Shark Thủy vướng vòng lao lý

Nổi lên từ Shark Tank Việt Nam trong 3 mùa đầu tiên, ông Nguyễn Ngọc Thủy - Chủ tịch Công ty cổ phần Tập đoàn Giáo dục EGroup - góp mặt trong chương trình Shark Tank Việt Nam với 9 thương vụ đầu tư đình đám như cam kết rót 500.000 USD vào Magic Book; góp vốn 100 tỷ đồng vào chuỗi Soya Garden...

Tuy nhiên, sau đại dịch Covid-19, hệ thống trung tâm tiếng Anh của EGroup rơi vào khủng hoảng, phải đóng cửa hàng loạt, dẫn đến áp lực tài chính và mất cân đối dòng tiền. Ông Thủy sau đó vướng nhiều lùm xùm liên quan việc nợ lương nhân viên, nợ học phí phụ huynh và chậm thanh toán cho nhà đầu tư.

Shark Thủy trong một buổi gặp gỡ với phụ huynh tại Trung tâm Anh ngữ Apax Leaders chi nhánh Him Lam (TPHCM) hồi tháng 3/2023 (Ảnh: Hải Long)

Dù từng nỗ lực tái cấu trúc, hoán đổi công nợ bằng các gói đầu tư, khóa học hay tài sản khác, EGroup vẫn không thể giải quyết dứt điểm nghĩa vụ tài chính. Tháng 3/2024, Shark Thủy bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đến tháng 12/2024, Shark Thủy bị khởi tố thêm tội đưa hối lộ.

Theo cơ quan điều tra, từ năm 2015 đến năm 2023, ông Thủy cùng các đối tượng liên quan có hành vi bán cổ phần khống Tập đoàn Egroup để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bị hại trong vụ án được xác định là các nhà đầu tư sở hữu cổ phần của Tập đoàn Egroup tại thời điểm khởi tố vụ án.

Shark Tam lĩnh án tù vì trốn thuế, buôn lậu

Nổi lên khi có mặt trong danh sách "cá mập" tại Shark Tank mùa 3 (năm 2019), ông Phạm Văn Tam, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn điện tử Asanzo Việt Nam… dính hàng loạt lùm xùm liên quan đến nghi vấn sản phẩm Asanzo là "hàng Trung Quốc đội lốt hàng Việt".

Dù cơ quan chức năng sau đó đã đưa ra các thông báo về việc hoạt động của Asanzo là “phù hợp quy định”, không lừa dối khách hàng, nhưng việc vướng vào lùm xùm nguồn gốc xuất xứ đã khiến Asanzo tụt lại trên thị trường điện tử.

Ông Phạm Văn Tam - Chủ tịch HĐQT Công ty Asanzo (Ảnh: Trịnh Nguyễn).

Bên cạnh đó, cơ quan Hải quan còn cho biết công ty của vị "cá mập" này còn có nhiều dấu hiệu trốn thuế hàng chục tỷ đồng. Doanh nghiệp có hành vi để ngoài sổ sách kế toán, không xuất hóa đơn giá trị gia tăng, ghi giá trên hóa đơn cao hơn thực tế... để trốn thuế.

Đến tháng 6/2024, Công an TPHCM khởi tố và bắt tạm giam ông Phạm Văn Tam cùng một số lãnh đạo Asanzo với cáo buộc trốn thuế. Sau đó, TAND TPHCM tuyên phạt ông Tam 2 tỷ đồng về tội Trốn thuế, 4 năm 6 tháng tù về tội Buôn lậu.