Vụ án Shark Thủy: Khởi tố thêm 19 bị can

Ngày 17/9, Bộ Công an cho biết Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam thêm 19 đối tượng trong quá trình mở rộng điều tra vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Đưa hối lộ, Nhận hối lộ xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn giáo dục Egroup, Công ty cổ phần Đầu tư và Phân phối Egame, Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ Nhất Trần cùng một số đơn vị khác.

Các đối tượng bị khởi tố gồm: Phạm Thị Ngoan, Nguyễn Văn Sơn, Nguyễn Trọng Vũ, Đinh Thị Phương Thêu, Đỗ Thị Hồng Nhung, Nguyễn Trọng Quỳnh, Nguyễn Thị Quỳnh, Đoàn Thị Minh Đức, Nguyễn Quỳnh Chi, Vũ Thị Thu Hiền, Đỗ Thị Khánh Huyền, Đới Thị Tâm, Quách Minh Phượng, Nguyễn Hữu Xuân, Nguyễn Khánh Toàn, Lê Chí Dũng, Lê Thanh Sơn, Phạm Đức Hạnh và Hà Văn Tài (Trưởng nhóm kinh doanh Công ty Egame).

Các bị can bị điều tra về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cục C03 kêu gọi các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp có liên quan chủ động đến khai báo và khắc phục hậu quả để được xem xét chính sách hình sự theo quy định. Thời hạn khắc phục được ấn định trước ngày 26/9.

Cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp có thể liên hệ tới Phòng 6, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, số 47 Phạm Văn Đồng, phường Phú Diễn, Hà Nội, qua số điện thoại 0967.844.475.

Theo cơ quan điều tra, từ năm 2015 đến năm 2023, ông Nguyễn Ngọc Thủy (còn gọi là Shark Thủy), Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Tập đoàn Egroup, cùng các đối tượng liên quan có hành vi bán cổ phần khống Tập đoàn Egroup để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bị hại trong vụ án được xác định là các nhà đầu tư sở hữu cổ phần của Tập đoàn Egroup tại thời điểm khởi tố vụ án.