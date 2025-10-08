Trước vụ Shark Nguyễn Hòa Bình, loạt dự án lừa đảo tiền ảo đã bị triệt phá

Chiều 6/10, tại buổi họp báo của Bộ Công an, đại diện Công an TP Hà Nội đã cung cấp thông tin liên quan đến dự án tiền ảo AntEx của ông Nguyễn Hòa Bình (thường được gọi là Shark Bình).

Một đơn trình báo của một cá nhân, số tiền bị chiếm đoạt khoảng 2.000 USD tại dự án AntEx

Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó giám đốc Công an TP Hà Nội, cho biết thời gian gần đây, trên mạng xã hội và một số cơ quan báo chí xuất hiện thông tin về việc nhiều người mất tiền khi tham gia dự án tiền ảo AntEx.

Sự vụ liên quan Shark Nguyễn Hòa Bình gây chú ý mạnh. Trước đó, giữa ông Nguyễn Hòa Bình và nhóm phát triển đồng tiền ảo này cũng có những tố cáo qua lại, gây chú ý trên mạng xã hội.

Cơ quan điều tra Bộ Công an và Công an TP Hà Nội đã vào cuộc điều tra. Bước đầu, cơ quan điều tra đã tiếp nhận một đơn trình báo của một cá nhân, với số tiền bị chiếm đoạt khoảng 2.000 USD.

Thực tế, trước sự vụ liên quan Shark Nguyễn Hòa Bình, rất nhiều vụ án dự án tiền ảo lừa đảo hàng chục nghìn tỷ đã bị công an triệt phá.

Công an có mặt tại tòa nhà 18 Tam Trinh - nơi đặt trụ sở công ty của doanh nhân Nguyễn Hòa Bình (Ảnh: Sơn Nguyễn).

Loạt dự án lừa đảo tiền ảo đã bị triệt phá

Ngày 21/8, Công an TP Hà Nội thông tin đã triệt phá nhóm đối tượng phát hành, quảng bá đầu tư các dự án tiền ảo mang tên “Wingstep” và “Game Naga Kingdom”, huy động tới 7,86 triệu USD (khoảng 200 tỷ đồng) của hơn 3.000 nhà đầu tư.

Bị cáo là Đặng Quốc Thắng (SN 1986, Hà Nội), là người đã thành lập Công ty Maxx Group để quảng bá các dự án “Wingstep” và “Game Naga Kingdom”. Với Wingstep, người dùng tải ứng dụng “moiza.io”, mua giày NFT trị giá 100-1.200 USD/đôi, đi bộ hoặc chạy để nhận thưởng WST quy đổi ra BUSD. Dự án hoạt động từ tháng 5/2022 đến tháng 8/2022 thì mất thanh khoản, khiến khoảng 50 nhà đầu tư với tổng số tiền 300.000 USD (7,2 tỷ đồng) bị chiếm đoạt.

Còn tại dự án Game Naga Kingdom, người chơi mua NFT nhân vật game (có NFT Pig giá tới 400 triệu đồng) để kiếm đồng tiền ảo “Maga” đổi ra BUSD, cam kết lợi nhuận 5-8%/tháng và hoa hồng giới thiệu tới 10%. Dự án sập sau 3 tháng, khiến 20 nhà đầu tư mất trắng 60.000 USD (1,5 tỷ đồng).

Hồi tháng 6, Công an tỉnh Đồng Nai cũng đã khởi tố, bắt tạm giam 5 bị can gồm Nguyễn Quốc Hùng (41 tuổi), Bùi Thị Thanh Nga (34 tuổi), Hồ Long Trí (45 tuổi), Đinh Hữu Hay (34 tuổi) và Thân Văn Hiệp (43 tuổi) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Nhóm này lập sàn giao dịch tiền ảo MTC (Matrix Chain), tổ chức sự kiện quảng bá, lôi kéo nhà đầu tư toàn quốc bằng chiêu “lợi nhuận siêu khủng”. Hệ thống được chia theo 3 miền Bắc - Trung - Nam, vận hành kiểu đa cấp.

Hàng chục ngàn người đã bị dụ dỗ góp vốn, với tổng số tiền gần 10.000 tỷ đồng. Cơ quan điều tra xác định đây là một trong những vụ lừa đảo tiền ảo có quy mô lớn nhất từ trước đến nay tại Việt Nam.

Gần đây, Công an tỉnh Phú Thọ phối hợp Bộ Công an triệt phá nhóm tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia kinh doanh đa cấp trái phép, sử dụng đồng tiền ảo PaynetCoin (PAYN).

Theo thông tin từ Công an, năm 2021 nhóm này tạo ra đồng PAYN hoạt động trên nền tảng Blockchain, hứa hẹn lãi suất 5-9%/tháng. Người đầu tư được trả thưởng bằng PAYN và quy đổi qua sàn FMCPAY.com, AFF2024.com, đổi sang USDT, USD hoặc VNĐ.

Công an Phú Thọ cũng vừa đồng loạt phá án tại Phú Thọ, Hà Nội, TPHCM, khởi tố 20 bị can về tội “Vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp” và “Sử dụng mạng máy tính, phương tiện điện tử chiếm đoạt tài sản” (Điều 217a, 290 BLHS). Nhiều tài sản bị kê biên, phong tỏa với giá trị hàng nghìn tỷ đồng.