Xe thiết giáp Nga tham chiến ở Ukraine (Ảnh minh họa: Skynews).

Tình hình Pokrovsk ngày càng giống thảm họa đối với Ukraine

Kênh Military Summary đưa tin, năm 2026, Đức dự kiến ​​phân bổ một khoản viện trợ quân sự kỷ lục cho Kiev, điều này cho thấy các hoạt động chiến đấu sẽ tiếp tục trong suốt năm 2026.

Trên thực địa, quân đội Nga (RFAF) tiếp tục đột phá mạnh theo hướng Zaporizhia, cả từ phía tây và phía đông. Hôm 15/11, một video xuất hiện cho thấy Cụm tác chiến phương Đông RFAF đã giành quyền kiểm soát Yablukove. Họ cũng đã chọc thủng được hệ thống phòng thủ của đối phương ở Novopavlovka và chiếm phần lớn khu vực phía nam.

Những thông tin trước đây về việc RFAF giành được vùng lãnh thổ rộng lớn theo hướng Huliaipole giờ đây đã được xác nhận. Một số đoạn video định vị địa lý cho thấy binh sĩ Nga đã chiếm được làng Yablukove và đang ở ngay trước các làng Vesele và Zelenyi Hai.

RFAF đã đạt được bước đột phá tại Novopavlovka. Một cây cầu phao được thiết lập qua sông Vovcha giữa các làng Yalta và Filia, cho phép lực lượng Moscow đột kích vào Novopavlovka bằng một số xe bọc thép mà hầu như không gặp phải sự kháng cự nào. Có bằng chứng trực quan về sự hiện diện của binh sĩ Nga tại hai điểm trong làng.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Dnipropettrovsk ngày 15/11. Moscow kiểm soát phần màu nâu, tiếp tục tấn công theo các mũi tên đỏ, chiếm lĩnh một số vị trí quan trọng (Ảnh: Military Summary).

Về hướng Kupyansk, các cuộc phản công của quân đội Ukraine (AFU) đã được báo cáo, với việc lực lượng Kiev giành lại các vị trí đã mất ở Petropavlivka và Kurylivka.

Về hướng Pokrovsk, tình hình ngày càng giống một thảm họa đối với AFU bởi đối phương vẫn chưa giảm bớt áp lực lên các vị trí của họ.

Kênh RVvoenkor đưa tin, Nga đang truy quét tàn binh Ukraine tại Mirnograd. Cụm tác chiến Trung tâm RFAF tiếp tục mở rộng vùng kiểm soát ở đông - đông nam và đông bắc bắc.

Lực lượng Moscow đang đột kích quận Vostochny, xâm nhập vào phía nam Mirnograd và phát triển về quận Zapadny, thiết lập trong vị trí trong các tòa nhà cao tầng.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Mirnograd ngày 15/11. Moscow tiếp tục tiến hành đột kích theo mũi tên màu cam và những khu vực khoanh bởi đường màu đỏ là nơi họ mới giành được (Ảnh: RVvoenkor).

Theo kênh AMK Mapping, trên hướng Pokrovsk, RFAF tiếp tục các hoạt động đột kích vào Mirnograd đang bị bao vây, chiếm được các vị trí mới ở 3 địa bàn khác nhau.

Ở phía nam, sau khi giành được chỗ đứng trong vài tòa nhà cao tầng đầu tiên của quận Zapadny, Nga phát triển xa hơn và chiếm được ít nhất 11 tòa nhà nữa và đang chiến đấu giành lại Trường số 9. Ngoài ra, họ đang cố gắng tiến xa hơn về phía tây qua các khu dân cư thấp tầng, nơi vùng xám đang mở rộng.

Ở đông bắc, lực lượng Moscow xâm nhập các tòa nhà cao tầng ở phía đông Mirnograd. Sau khi làm mềm các vị trí của đối phương bằng bom lượn FAB, họ đã tiếp cận trường học và trường mẫu giáo địa phương, chiếm được ít nhất 4 tòa nhà cao tầng nữa.

Trên khu vực tây bắc, RFAF tiếp tục từ từ mở rộng vùng kiểm soát của mình. Họ đã chiếm được kho đầu máy xe lửa và thọc sâu vào mỏ Novator bị bỏ hoang, giành thêm tổng cộng 0,25km².

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Pokrovsk - Mirnograd ngày 15/11. Moscow kiểm soát phần màu nâu, khu vực bao quanh bởi đường màu vàng là nơi họ mới chiếm được và đang từng bước truy lùng tàn binh đối phương (Ảnh: AMK Mapping).

Kênh VoenkorKotenok tóm tắt diễn biến chiến sự tại Pokrovsk cho hay, thời tiết xấu trong tuần qua khiến việc trinh sát và giám sát trực quan trở nên rất khó khăn, khiến cả hai bên khó sử dụng UAV. Điều này đã hỗ trợ các đơn vị Moscow đang hoạt động tích cực và cả các nhóm của lực lượng Kiev đang cố gắng bí mật thoát khỏi vòng vây.

Kết quả là, một số nhóm bính sĩ AFU đã xâm nhập được vào khu vực bắc Pokrovsk, trong khi các đơn vị Moscow tiến về Grishino và vào Mirnograd.

Ở phía bắc Mirnograd, RFAF tiến từ phía bắc qua các tán cây về phía phố Mukhamadeeva, đồng thời tấn công về phía nam và đông nam.

Ở phía đông bắc, từ khu vực phố Shosseynaya, lực lượng Moscow tiến về quận Vostochny.

Ở phía đông, giao tranh vẫn tiếp diễn tại các quận Vostochny và Molodezhny. Quân đội Nga đã tiến vào các tòa nhà cao tầng ở Molodezhny và Vostochny. Phần lớn Vostochny nằm dưới sự kiểm soát của Moscow và các đơn vị RFAF đang tiến về phía phố Maya số 1 và phố Kolodeznaya.

Ở phía nam thành phố, lính xung kích Nga tiến qua khu vực phía nam quận Zapadny, hướng tới khu vực km số 394 để bắt tay với các đơn vị bạn đang đột phá từ đó vào quận.

Giữa phía nam Mirnograd và Sukhoy Yar, lực lượng Kiev vẫn tiếp tục giữ vững các cứ điểm.

Về cơ bản, để cắt đứt khu vực phía nam thành phố, quân đội Nga cần tiến khoảng 500m và chiếm thêm khoảng 15 tòa nhà, chủ yếu là nhà cao tầng.

Giao tranh vẫn tiếp diễn tại Rovnoe, nơi các đơn vị Moscow đang nắm giữ khu vực phía nam.

"Vòng kim cô" quanh Mirnograd ngày càng siết chặt. Lực lượng Kiev hiểu rằng số phận thành phố chỉ còn vài ngày nữa là sẽ được định đoạt, sụp đổ giống như Pokrovsk lân cận.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Pokrovsk và Mirnograd ngày 15/11. Moscow tiếp tục siết chặt "vòng kim cô" đối với lực lượng Kiev (Ảnh: VoenkorKotenok).

Ukraine mất hàng loạt cứ điểm, rút chạy ở Zaporizhia

Theo các kênh UARU và Zlatti71, tin chiến thắng của Nga dồn dập được gửi về từ tiền tuyến Zaporizhia. Các đơn vị Moscow về cơ bản đã chiếm được phần lớn thị trấn Stepnohirsk, chặn các đơn vị đối phương tại cứ điểm chính của họ, nhà máy xúc xích.

AFU không còn kiểm soát phần còn lại của Stepnohirsk, nhà quan sát quân sự Yuriy Podolyaka viết: "Lực lượng Moscow đang phát triển chậm nhưng chắc vào khu định cư Prymorske, trải dài nhiều km dọc theo bờ hồ Kakhovka. AFU cũng đã bị đánh bật khỏi phần lớn khu vực này tại đây. Việc chiếm được 2 cứ điểm quan trọng này đã làm suy yếu đáng kể sườn phải của cụm Orekhov. Điều này cũng cho phép RFAF, dựa vào chúng, xâm nhập sâu hơn vào sườn và sau đó là hậu phương qua Lukyanivske và Novoyakivlivka".

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Zaporizhia ngày 15/11. Moscow có những bước tiến đáng kể ở 2 khu vực Stepnohirsk và Prymorske theo các mũi tên đỏ (Ảnh: UARU).

Các nguồn tin ủng hộ Kiev bắt đầu thừa nhận việc rút quân và mất lãnh thổ trên trục Zaporizhia, dù muộn màng.

Theo tuyên bố của Ukraine, hôm nay họ đã xác nhận việc rút khỏi Novoyakivlivka ở khu vực Zaporizhia. Trên thực tế, cuộc rút lui này đã diễn ra hơn một tuần trước, và kể từ đó, lực lượng Kiev đã mất thêm 5 khu định cư gần đó.

Trong báo cáo mới nhất, Lực lượng Phòng vệ Miền Nam AFU xác nhận việc rút lui về các vị trí phòng thủ thuận lợi hơn như một phần của quá trình tái tập hợp. Họ tuyên bố rằng những thay đổi trong cấu hình đường tiếp xúc và nhu cầu bảo toàn tính mạng của binh lính là lý do khiến các đơn vị rút khỏi Novoyakivlivka.

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố đã chiếm được Yablokove, phía nam Ravnopillya, trên đường tới Huliaipole. Theo kênh DeepState có liên hệ mật thiết với Tổng cục Tình báo quốc phòng Ukraine (GUR), địa điểm này cũng nằm dưới sự kiểm soát của Moscow. Kiev vẫn chưa thừa nhận việc mất Yablokove, kênh RVvoenkor cho hay.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Zaporizhia ngày 15/11. Moscow giữ phần màu nâu, tiếp tục tiến hành đột kích theo mũi tên màu cam và khu vực khoanh đỏ là nơi họ mới giành được (Ảnh: RVvoenkor).

Kênh Military Chronicle cũng xác nhận việc RFAF đã giành quyền kiểm soát phần lớn thị trấn Stepnogorsk.

Theo dữ liệu tác chiến, AFU bị bao vây trong một nhà máy, vốn được sử dụng làm cứ điểm phòng thủ kiên cố quan trọng.

Đồng thời, các đơn vị Moscow tiếp tục đột phá ở Primorsky, phát triển dọc theo một tuyến phòng thủ dài gần hồ chứa nước Kakhovka. Trong tương lai, việc phát triển thành công cuộc tấn công theo các hướng này cho phép Nga tạo ra mối đe dọa bao vây sườn phải của lực lượng Kiev tại Orechov.

Nếu RFAF đột phá thêm qua Lukeyanovskoye và Novoyakovlevka, họ có thể bao vây lực lượng đáng kể của đối phương, nhìn chung phù hợp với cách tiếp cận hiện đại của Bộ chỉ huy Moscow trong việc tấn công các cụm cứ điểm kiên cố rộng lớn.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Zaporizhia ngày 15/11. Moscow kiểm soát phần màu đỏ, tiếp tục mở rộng tại những khu vực bao quanh bởi đường màu vàng, phát triển mạnh theo các mũi tên đỏ sau khi xé toang phòng tuyến của Kiev (Ảnh: Archangel of Special Forces).

Trên hướng Pokrovskoe và Huliaipole, Nga tiếp tục đột phá nhanh, đạt được những thành công đáng kể ở 4 khu vực khác nhau, kênh AMK Mapping xác nhận.

Ở phía bắc, sau những nỗ lực tấn công ngôi làng trước đó, RFAF giành quyền kiểm soát hoàn toàn Danylivka, cắt đứt tuyến đường Pokrovskoe - Huliaipole. Đồng thời, họ tiến xa hơn về phía tây qua các hàng cây trên các cao điểm chiến thuật phía nam Danylivka, chiếm giữ các vị trí trên nhiều hàng cây khác nhau và bắt đầu các cuộc tấn công về phía tây nam theo hướng Radisne. Các mũi xung kích khác tiến về phía nam qua các hàng cây ở phía tây và tây bắc Zlahoda, cũng chiếm được các vị trí mới tại đó.

Về phía nam, sau khi chiếm được Solodke và tiến vào Rivnopillya, lực lượng Moscow tiếp tục phát huy đà tiến công và tiến hơn 3,3km qua các hàng cây trên các cao điểm chiến thuật ở phía tây nam Solodke. Việc này được thực hiện kết hợp với các lực lượng khác tiến thẳng về phía tây từ Solodke và qua các hàng cây ở phía tây bắc Rivnopillya.

Đồng thời, quân đội Nga đã hoàn tất việc chiếm Rivnopillya và Yablukove sau khoảng 2 ngày giao tranh, và bắt đầu tiến xa hơn về phía tây, vượt qua hai khu định cư này, nơi họ chiếm được các vị trí mới dọc theo hàng cây về phía sau Hulyaipole.

Về phía tây nam, sau khi chiếm được Yablukove, quân Nga bắt đầu một loạt các cuộc tấn công dọc theo các cao điểm chiến thuật hướng về làng Zatyshshya. Họ đã tiến được khoảng 3km, vòng qua Vesele từ phía tây và tiến đến vùng ngoại ô phía đông của Zatyshshya. Các lực lượng khác đã san bằng chiến tuyến giữa mũi nhọn mới này và các vị trí phía bắc Vesele.

Ở phía nam, RFAF củng cố vị trí ở phía đông bắc Vesele, tiến đến vùng ngoại ô phía đông bắc của làng và chiếm được một hàng cây ở phía bắc Đường Hulyaipole - Malynivka. Họ cũng san bằng chiến tuyến phía đông Vysoke, chiếm được các vị trí mới ở tám hàng cây khác nhau. Tổng cộng, trong vài ngày qua họ đã giành thêm được 44,86km².

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Zaporizhia ngày 15/11. Moscow kiểm soát phần màu nâu, khu vực bao quanh bởi đường màu vàng là nơi họ mới chiếm được và đang phát triển nhanh chóng về phía tây theo các mũi tên đỏ (Ảnh: AMK Mapping).

Bộ binh cơ giới Nga rầm rập tiến vào Novopavlovka

Kênh ZOV Military cho biết, phía Ukraine xác nhận một cuộc đột phá cơ giới lớn của lực lượng Moscow vào làng Novopavlovka ở vùng Dnipropetrovsk.

Theo các nhà quan sát Ukraine, quân đội Nga, dưới sự che chở của sương mù, đã thiết lập một đầu cầu trên sông Volchya, tạo điều kiện cho 10 xe cơ giới tiến đến được Novopavlovka thành công, đổ bộ vào phía nam và trung tâm thị trấn. Hơn nữa, có thông tin cho rằng lực lượng tiếp viện của RFAF đã được điều động nhằm bổ sung binh lực cho đợt đổ bộ đầu tiên.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Dnirpopetrovsk ngày 15/11. Moscow đột phá vào thị trấn Novopavlovka theo các mũi tên đỏ (Ảnh: DeepState).

Trên hướng Novopavlovka và Prosyana, quân đội Nga đã tăng cường các hoạt động và đạt được những tiến triển đáng kể, kênh AMK Mapping xác nhận.

Ở phía đông, RFAF tiến xa hơn về phía đông bắc qua phía nam Novopavlovka, tiến đến trung tâm thị trấn và cây cầu bắc qua sông Solena. Các lực lượng khác bảo vệ các hàng cây và các công trình nông nghiệp ở phía nam.

Một cuộc tấn công cơ giới sau đó được RFAF thực hiện qua vùng xám dọc theo đường cao tốc, tận dụng khoảng trống giữa các hào chống tăng và hàng rào răng rồng. Họ đột nhập vào khu vực phía đông thị trấn và tiến đến vùng ngoại ô phía bắc. Việc củng cố lực lượng đang diễn ra ở nhiều khu vực.

Ở phía tây, sau những đợt xâm nhập trước đó của trinh sát - đặc nhiệm, quân đội Nga đã tiến từ phía tây Ivanovka đến khu rừng rộng lớn phía đông Havrylivka, nơi họ giành quyền kiểm soát phần lớn khu rừng. Ngoài ra, họ tiến về phía nam sông Vovcha từ vùng ngoại ô phía tây Zelenyi Hai đến khu rừng rộng lớn khác trong khu vực, giành quyền kiểm soát khu vực này. Tổng cộng, có thêm 11,61km² nghiêng về phía Nga.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Dnipropetrovsk ngày 15/11. Moscow kiểm soát phần màu nâu, khu vực bao quanh bởi đường màu vàng là nơi họ mới chiếm được (Ảnh: AMK Mapping).

Bất chấp Ukraine phản công dữ dội, Nga vẫn tiến bước ở Kupyansk

Theo kênh AMK Mapping, trên hướng Kupyansk, quân đội Nga tiếp tục tiến công vào thành phố, trong khi AFU đang cố gắng phản công tại nhiều điểm khác nhau.

Ở phía đông bắc Kupyansk, sau khi thiết lập được vị trí tại các khu nhà đầu tiên của thành phố và tăng cường thêm bộ binh, RFAF đã tiến xa hơn về phía nam, hướng tới đường cao tốc. Họ chiếm được phần còn lại của các tòa nhà cao tầng và một phần đáng kể các khu dân cư thấp tầng. Họ cũng tiến vào khu công nghiệp phía đông và chiếm được ga đường sắt Kupyansk.

Ở phía nam, RFAF tiếp tục mở rộng mũi nhọn tấn công về phía Sadove. Họ tiến về phía tây nam từ khu vực nhỏ Yuvileynyi với nhiều nhà cao tầng và chiếm được các phần mới của khu dân cư thấp tầng phía nam.

Trong khi đó, quân đội Ukraine bắt đầu các nỗ lực phản công ở khu dân cư phía đông và khu công nghiệp, làm chậm bước tiến của đối phương về phía các khu dân cư phía đông nam. Họ cũng đang đột phá qua vùng xám hướng tới chợ và trung tâm.

Ở tây Kupyansk, AFU đang cố gắng xâm nhập vào các khu dân cư trong vùng xám nơi Nga vẫn chưa củng cố lực lượng, trong khi các mũi khác tiếp tục phát triển từ Moskovka và khu rừng Radkivka. Chưa có bước tiến nào của họ được xác nhận. Trong thời gian này, lực lượng Moscow giành được 5,04km².

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Kupyansk ngày 15/11. Kiev phản công dữ dội nhưng vẫn bất lực, không thể ngăn được đối phương (Ảnh: AMK Mapping).

Ukraine tiếp tục cuộc "phản công" đẫm máu gần Kupyansk, cố gắng phá vỡ vòng vây, kênh RVvoenkor cho biết.

Theo lệnh của Tổng thống Volodymyr Zelensky, lực lượng Kiev đã nỗ lực trong 12 ngày liên tiếp để đột phá tới Kupyansk và sông Oskol ở vùng Kharkov nhằm giải vây các đơn vị bị mắc kẹt.

Bất chấp việc tổn thất nặng nề về nhân mạng và vũ khí trang thiết bị trong những ngày qua, bộ binh Ukraine vẫn đang nỗ lực không ngừng nghỉ từ nhiều hướng. Sư đoàn 68 và Lữ đoàn 27 thuộc Cụm tác chiến phương Tây RFAF đang đẩy lùi các cuộc phản công của đối phương cả ngày lẫn đêm.

Cụ thể, tại Kupyansk, các phân đội xung kích của Tập đoàn quân số 6 RFAF tiếp tục tiêu diệt nhóm binh sĩ Ukraine bị bao vây, Bộ Quốc phòng Nga báo cáo chiều 15/11.

Trong ngày, 2 cuộc phản công của Lữ đoàn Cơ giới 143 và Lữ đoàn Vệ binh Quốc gia số 1 của Ukraine từ Kutkovka và Petrovka thuộc vùng Kharkov nhằm giải cứu cho các đơn vị bị bao vây, đã bị ngăn chặn.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Kupyansk ngày 15/11. Moscow giữ phần màu nâu, tiếp tục tiến hành đột kích theo mũi tên màu cam và khu vực khoanh đỏ là nơi họ mới giành được. Lực lượng Kiev phản công quyết liệt theo các mũi tên xanh (Ảnh: RVvoenkor).

Nga đạt bước thắng lợi quan trọng ở Konstantinovka

Quân đội Nga tiếp tục tiến về Konstantinovka, đạt được những bước tiến quan trọng, theo kênh AMK Mapping.

Ở phía đông bắc, sau khi các đơn vị Kiev còn lại rút lui, RFAF đã hoàn tất việc chiếm giữ khu rừng rộng lớn, kiên cố ở phía đông Predtechyne và chiếm được nhiều vị trí ven rừng xa hơn về phía tây.

Về phía tây, lực lượng Moscow tiếp tục tiến dọc theo tuyến đường sắt và tiến vào đông nam Konstantinovka từ một hướng mới. Các mũi khác tiếp tục tiến qua quận Stare Selyshche, nơi họ chiếm được các vị trí mới theo hướng nhà ga xe lửa và vượt sông Naumykha đến tuyến đường sắt.

Về phía nam, sau khi tiến công từ phía tây bắc, lực lượng Moscow đã kiểm soát phần lớn khu vực còn lại của phía nam Ivanopillya và chiếm các vị trí dọc theo tuyến đường sắt phía tây bắc Pleshchiivka.

Ở phía tây nam, sau khi chiếm được một hệ thống boong-ke, quân đội Nga tiến xa hơn về phía tây qua các khu rừng phía sau hồ Kleban-Bykske, với một số nhóm gần như đã đến được điểm cực bắc của hồ chứa. Tổng cộng, có thêm 13,66km² nghiêng về phía Nga.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Konstantinovka ngày 15/11. Moscow kiểm soát phần màu nâu, khu vực bao quanh bởi đường màu vàng là nơi họ mới chiếm được và đang tiếp tục tấn công trên các mũi tên đỏ. Lực lượng Kiev tháo chạy theo mũi tên xanh (Ảnh: AMK Mapping).

Trên sườn tây nam Konstantinovka và theo hướng Dobropillya, cả hai bên đều đã tiến quân.

Lực lượng Moscow tiếp tục các hoạt động đột kích ở phía bắc Rusyn Yar và chiếm được phần còn lại của hàng cây phía nam một khe núi. Sau đó, họ vượt qua khe núi và chiếm các vị trí trong rừng bên ngoài các mỏ đá.

Về phía tây, gần đây, quân đội Ukraine tiến về phía đông từ Shakhove đến một khe núi và các vườn cây ăn quả gần đó, cùng với một khu vực rừng, chiếm lại các vị trí ở đó.

Ngược lại, RFAF đã tiến quân từ phía nam Volodymyrivka và chiếm lại hầu hết phần còn lại của ngôi làng. Các đơn vị khác giành lại các hàng cây phía nam hồ Novyy, cùng với khu phức hợp nông nghiệp ở ngoại ô phía đông Volodymyrivka. Quân đội Ukraine đang tiếp tục nỗ lực cắt đứt các nhóm xung kích của Nga ở phía tây Shakhove.

Về phía tây nam, binh sĩ Nga đã vượt qua nhánh sông Kazenyi Torets và chiếm lại phần lớn làng Zatyshok. Quân đội Ukraine đang phản công từ Sukhetske và các nhà nghỉ dưỡng phía tây Zatyshok về phía các nhà nghỉ dưỡng phía đông. Trong vài ngày qua, AFU giành lại được 2,25km² nhưng phía Nga có thêm 8,08km².