Biểu tình “Gen Z” bùng phát tại Mexico

Những người biểu tình đụng độ với cảnh sát tại thành phố Mexico ngày 15/11 (Ảnh: Reuters).

Nhiều đối tượng bạo loạn đeo mặt nạ đã đụng độ với cảnh sát bên ngoài dinh tổng thống ở thành phố Mexico trong cuộc biểu tình chống chính phủ của "Thế hệ Z" (Gen Z) hôm 15/11.

Hàng nghìn người biểu tình đã diễu hành từ tượng đài Thiên thần Độc lập đến Quảng trường Hiến pháp, và tập trung bên ngoài Cung điện Quốc gia, nơi đặt văn phòng của Tổng thống Mexico.

Ban đầu các cuộc biểu tình diễn ra trong hòa bình. Nhưng sau đó, một nhóm bạo loạn đeo mặt nạ, được truyền thông địa phương mô tả là Black Bloc, đã phá vỡ hàng rào an ninh, ném đá và đụng độ với cảnh sát.

Các video từ hiện trường cho thấy người biểu tình xô xát với cảnh sát, trong khi cảnh sát cũng đá vào người biểu tình nằm trên mặt đất.

Báo La Jornada đưa tin, cuộc bạo loạn kéo dài khoảng một giờ, sau đó cảnh sát đã sử dụng hơi cay để giải tán đám đông tại quảng trường.

Những người biểu tình cho biết họ phản đối vấn nạn tham nhũng, lạm quyền và sự miễn trừ đối với tội phạm bạo lực. Nhiều người đã hô khẩu hiệu phản đối đảng Morena cầm quyền.

Tổng thống Claudia Sheinbaum đã lên án bạo lực. "Nếu người dân bất đồng quan điểm, họ nên bày tỏ quan điểm thông qua biểu tình ôn hòa. Bạo lực không bao giờ được sử dụng như một phương tiện để đạt được sự thay đổi", bà Sheinbaum kêu gọi.

Trước đó, bà Sheinbaum tuyên bố các cuộc biểu tình được thúc đẩy bởi “các phần mềm và tài khoản giả mạo trên mạng xã hội" do "các nhóm cánh hữu" điều phối.