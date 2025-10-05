Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy không là người địa phương

Tại cuộc tiếp xúc cử tri cuối tháng 9 vừa qua, Tổng Bí thư Tô Lâm cho biết một trong những điểm nổi bật của công tác xây dựng Đảng lần này là sẽ hoàn thành chủ trương bố trí bí thư cấp ủy không phải là người địa phương. Hiện nay, cấp xã của các tỉnh đã thực hiện cơ bản, đối với 34 tỉnh, thành phố cũng sẽ thực hiện bố trí không có bí thư là người địa phương.

Tương tự, tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 – 2030, Chủ tịch nước Lương Cường cho biết Bộ Chính trị đã thảo luận và thống nhất cao chủ trương 100% Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy nhiệm kỳ 2025 - 2030 đều không phải là người địa phương.

Đây là bước cụ thể hóa Chỉ thị số 45 của Bộ Chính trị về tổ chức Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Và thực tiễn quá trình tổ chức đại hội Đảng bộ cấp tỉnh, thành phố vừa qua, chúng ta đã và đang được chứng kiến một không khí chính trị mới và tích cực theo đúng tinh thần chủ trương này.

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp gỡ các cử tri Hà Nội (Ảnh: Hồng Phong).

Có thể nói việc bố trí bí thư cấp ủy không phải là người địa phương có ý nghĩa hết sức quan trọng trong công tác xây dựng đảng, công tác cán bộ, góp phần thực hiện việc luân chuyển, rèn luyện đội ngũ, tạo môi trường mới để cán bộ phát huy năng lực, cọ xát, tích lũy kinh nghiệm, lan tỏa cách làm hay giữa các tỉnh, thành. Đồng thời, việc bố trí bí thư cấp ủy không phải là người địa phương cũng để bảo đảm khách quan, liêm chính và kiểm soát quyền lực trong lãnh đạo.

Cũng tại cuộc tiếp xúc cử tri nêu trên, Tổng Bí thư Tô Lâm nói vừa qua cơ quan có thẩm quyền đã xử lý kỷ luật một số vụ việc, qua nghiên cứu cho thấy người đứng đầu đều là người địa phương. Vì thế, Tổng Bí thư quán triệt sắp tới sẽ mở rộng chủ trương "không phải người địa phương" với một số chức danh khác.

Như vậy, với chủ trương này, Đảng ta đưa ra thông điệp mạnh mẽ về việc phòng ngừa từ gốc các tiêu cực do quan hệ địa phương, dứt khoát không dung dưỡng “cơ chế thân hữu” trong công tác cán bộ và qua đó đẩy lùi, ngăn chặn những “quyền lực ngầm”, những mối quan hệ chằng chịt của dòng họ, phe cánh có thể chi phối công tác lãnh đạo, làm suy giảm vai trò của cấp ủy, chính quyền cấp tỉnh, gây mất niềm tin của nhân dân.

Từ Hướng dẫn số 31 về việc thành lập tổ chức đảng tương ứng các đơn vị hành chính ở địa phương sau sáp nhập, với việc Bộ Chính trị, Ban Bí thư chỉ định Ban chấp hành, Ban thường vụ, Bí thư, Phó bí thư tỉnh ủy, thành ủy, ủy ban kiểm tra, chủ nhiệm, phó chủ nhiệm ủy ban kiểm tra tỉnh ủy, thành ủy nhiệm kỳ 2020-2025, đến việc luân chuyển, chỉ định Bí thư các tỉnh, thành ủy nhiệm kỳ 2025-2030, đã thể hiện một bước chuyển rất lớn trong công tác xây dựng Đảng, tổ chức cán bộ của Đảng nhiệm kỳ này.

Qua đó không chỉ đảm bảo tính vô tư, khách quan, tránh tiêu cực, cục bộ trong quá trình kiện toàn bộ máy, duy trì được tinh thần đoàn kết, thống nhất nội bộ, mà xa hơn nữa, là một cải cách thể chế quan trọng nhằm chặt đứt từ gốc nguy cơ lợi ích nhóm, cánh hẩu trong đội ngũ cán bộ lãnh đạo địa phương.

Thực tế cho thấy, đã có một số lãnh đạo một địa phương cấu kết chặt chẽ với doanh nghiệp trong thời gian dài, biến bộ máy công quyền thành “lá chắn” cho nhóm lợi ích. Những sai phạm này không dừng lại ở một vài cá nhân, mà đã trở thành vi phạm tập thể, tạo thành một cỗ máy đồng lõa, che chắn cho nhau. Hậu quả là ngân sách thất thoát, tài nguyên bị khai thác cạn kiệt và niềm tin của nhân dân bị xói mòn nghiêm trọng.

Ở chiều hướng ngược lại, thực tế cũng chứng minh nhiều cán bộ được điều động từ nơi khác đến đã mạnh dạn xử lý dứt điểm những tồn tại kéo dài ở địa phương. Lợi thế về sự khách quan và tinh thần đổi mới đã giúp họ thành công trong công việc, mang lại luồng gió mới trong công tác quản trị, tạo động lực cho phát triển của địa phương và đất nước.

Thành công của việc bố trí 100% Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy không phải là người địa phương sẽ là tiền đề để tiến tới cách bố trí tương tự với các vị trí lãnh đạo khác như Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra, Chánh Thanh tra…

Với ý nghĩa đó, thực thi nghiêm túc, hiệu quả việc bố trí Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy không phải người địa phương chính là để góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ chiến lược tinh hoa - nguồn lực then chốt cho sự phát triển trong kỷ nguyên mới, đồng thời củng cố niềm tin của nhân dân.

Tác giả: Ông Nguyễn Vân Thiêng là nhà báo với hơn 30 năm trong nghề, từng công tác tại một số cơ quan báo chí Trung ương.

