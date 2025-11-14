Hơn 40 y, bác sĩ và 24 giờ chạy đua lấy, ghép tạng từ người chết não

Ngày 14/11, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ cho biết, lần đầu tiên nơi đây thực hiện thành công ca lấy và vận chuyển 5 đơn vị tạng từ một người hiến chết não để ghép cho các bệnh nhân đang chờ.

24 giờ chạy đua và hành trình 2.000km mang theo nhiều sự sống

Ngày 4/11, anh L.M.P. (35 tuổi, quê Sóc Trăng) được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ trong tình trạng nguy kịch sau tai nạn giao thông. Thang điểm tri giác Glasgow chỉ 5 điểm, huyết áp thấp, suy hô hấp và đa chấn thương, tiên lượng của anh P. rất nặng.

Dù đã được các bác sĩ tận tình hồi sức, đặt nội khí quản và hội chẩn liên chuyên khoa trong suốt 8 ngày, tình trạng anh P. không cải thiện, hy vọng cứu sống đã không còn.

Trong nỗi đau tột cùng, gia đình anh P. đã đưa ra quyết định hiến mô và tạng của anh để cứu sống những bệnh nhân nguy kịch khác.

Hơn 40 nhân viên y tế nhiều bệnh viện tham gia phẫu thuật lấy tạng từ người hiến chết não (Ảnh:CTV).

Ngay sau khi có quyết định của gia đình, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ đã khẩn trương báo cáo Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia, đồng thời kích hoạt Hội đồng chuyên môn để đánh giá tình trạng chết não theo quy định pháp luật.

Đơn vị Hồi sức tập trung mọi nguồn lực để duy trì các tạng ở trạng thái tốt nhất. Các thủ tục pháp lý và công tác chuẩn bị cho việc lấy tạng được tiến hành khẩn trương.

Một cuộc hội chẩn mở rộng đã diễn ra với sự tham gia của các chuyên gia từ Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, Bệnh viện Nhi Trung ương và Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia. Sau nhiều giờ thống nhất chuyên môn, thời điểm phẫu thuật lấy tạng được ấn định vào 10h ngày 13/11.

Hơn 40 nhân viên y tế từ các bệnh viện phối hợp nhịp nhàng thực hiện lấy tạng theo thứ tự tim, gan, thận, giác mạc. Quy trình diễn ra chính xác đến từng phút giây.

5 đơn vị tạng đã được lấy thành công và lập tức bước vào hành trình mang sự sống, quả tim và gan được vận chuyển khẩn cấp ra Hà Nội để ghép tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 và Bệnh viện Nhi Trung ương (một phần gan); 1 giác mạc chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy; 2 quả thận được giữ lại để ghép tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ.

Dấu ấn y tế ĐBSCL và sự hồi sinh kỳ diệu

Đến thời điểm hiện tại, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ thông báo 5 bệnh nhân được ghép tạng đều có diễn tiến tích cực, riêng giác mạc đang trong giai đoạn chuẩn bị ghép.

3 xe cứu thương bệnh viện với sự hỗ trợ xe dẫn đường của CSGT Cần Thơ chuyển các tạng ra sân bay (Ảnh:CTV).

Một phần cơ thể của anh P. như đang tiếp tục hồi sinh trong cơ thể những người khác. Bệnh viện đã hỗ trợ chu toàn hậu sự và đưa tro cốt anh P. về quê nhà Sóc Trăng theo nguyện vọng gia đình, đồng thời gửi lời tri ân sâu sắc đến gia đình người hiến và toàn bộ ê-kíp đã làm nên kỳ tích này.

BS.CKII Phạm Thanh Phong, Phó Giám đốc chuyên môn Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ chia sẻ: "Chúng tôi xin bày tỏ lòng tri ân sâu sắc tới gia đình người hiến tạng, những người đã biến mất mát thành hy vọng sống cho nhiều bệnh nhân. Nghĩa cử ấy là điều vô giá, là nền tảng để chúng ta tiếp tục sứ mệnh cứu người."

Thành công này đánh dấu một cột mốc quan trọng, một bước tiến vượt bậc về chuyên môn của Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ nói riêng và toàn ngành y tế vùng ĐBSCL nói chung trong lĩnh vực ghép tạng. Đây cũng là tiền đề quan trọng để bệnh viện hướng đến triển khai kỹ thuật ghép tạng khác (gan, tim...) trong thời gian tới.